В каких городах РК наблюдается наибольший рост цен на социально значимые продукты

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - В Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстана названы регионы с наибольшим и наименьшим ростом цен на социально значимые продовольственные товары, передает Kazakhstan Today.

По данным МТИ РК, наибольший рост цен на СЗПТ в разрезе городов фиксируется в Алматы - на 2,8%, Нур-Султане - на 2,8% и Шымкенте - на 2,7%, наименьший - в Кокшетау - на 0,8%.

В ведомстве напомнили, что в Казахстане в рамках реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары акиматы наделены правом установления предельных цен на социально значимые товары.

В настоящее время этим правом воспользовались акиматы города Алматы и Западно-Казахстанской области.

Так в Алматы установлены предельные цены на гречку (361 тенге за килограмм до конца февраля 2021 года), и сахар (254 тенге за килограмм до конца января 2021 года с дальнейшей пролонгацией).

В ЗКО предельные цены установлены 9 декабря 2020 года на:

- картофель - 122 тенге за килограмм (90 дней);

- лук - 117 тенге за килограмм (90 дней);

- морковь - 121 тенге за килограмм (90 дней).

В ведомстве подчеркнули, что Акиматы остальных регионов не используют возможность введения в областях предельных цен на социально значимые продовольственные товары.

С начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане составил 2,3%, что является самым высоким показателем за последние годы", - отметили в МТИ.

Согласно информации, в настоящий момент фиксируется сезонный рост цен на овощи (картофель +6,9%, морковь +5,1%, лук +3,7%, капуста +0,7% с начала года) и яйца, которые наряду с сокращением производства подорожали на 10,2%.

Рост цен на говядину обусловлен наращиванием экспорта КРС в живом виде (с 4,3 тыс. голов в ноябре до 11,9 тыс. голов в декабре 2020 года). Рост цен на подсолнечное масло обусловлен ситуацией на мировых рынках: цена на тонну подсолнечного масла составляет 1375-1475 долларов против 700 долларов за тонну в феврале 2020 года)", - добавили в ведомстве.





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