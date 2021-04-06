Мусин призвал жаловаться в министерство на плохой Интернет

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Министр цифрового развития Багдат Мусин сегодня на брифинге рассказал о том, как в РК устраняются проблемы с некачественной интернет-связью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для контроля качества Интернета закуплено специальное оборудование. Было их 6 и на всю страну, сейчас их 17 - в каждом областном центре они присутствуют. Но для того, чтобы проверять качество, мы выезжаем в регионы. Например, во время моей командировки в Туркестанскую область мы выявили два села по дороге из Шымкента в Туркестан, где Интернет слабый. Провели замеры этим оборудованием, наложили штраф и дали 2 месяца для устранения неполадок. Если они не уложатся в срок, у нас есть право для более жёстких мер реагирования", - цитирует Мусина ortcom.kz.

Он отметил, что специалисты ведомства проводят специальные измерительные мероприятия в 17 регионах страны и выписывают штрафы. Но для того, чтобы проводить измерения, нужны основания.

Через Facebook и Instagram очень много обращений приходят, но мы их как основание для проверки не можем использовать. Мы должны использовать только заявления или обращения граждан, которые подписаны собственноручно или заверены электронной цифровой подписью", - отметил глава ведомства.

В этой связи Мусин обратился к казахстанцам: если в вашем населённом пункте плохо тянет Интернет, пишите письма. Важно, чтобы эти все обращения были оформлены официально в адрес министерства или напрямую в комитет телекоммуникаций.

Также глава МЦРИАП сообщил о том, что в 2021 году 286 сёл переведут с 2G на 3G и 4G, 51 село со спутниковой трансмиссии на наземную инфраструктуру, ещё в 292 селах с численностью населения менее 250 человек улучшат качество связи.

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