В Казахстане замедлился рост цен на продовольственные товары и ускорился - на непродовольственные

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - По данным Национального банка РК, инфляция в мае 2021 года составила 0,7% , в годовом выражении ускорившись до 7,2%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Годовой темп роста цен на продовольственные товары замедлился с 9,8% в апреле до 9,3% в мае 2021 года. В структуре продовольственной инфляции отмечено замедление годовых темпов роста цен на плодоовощную продукцию (с 5,7% до 4,4%), хлебобулочные изделия (с 9,6% до 9,1%), мясо и мясопродукты (с 7,3% до 6,8%). Цены на масла и жиры несколько ускорились с 25,4% до 26,9%, сахар - с 25,6% до 29,3% в условиях сохранения тенденции роста цен на мировых продовольственных рынках", - говорится в сообщении Нацбанка.

Непродовольственная годовая инфляция ускорилась в мае до 6,7% (в апреле 2021 года - 6,4%). Основным фактором ускорения стало удорожание стоимости бензина, а также рост цен на одежду и обувь.

Удорожание бензина продолжилось в результате роста цен производителей. Ускорение роста цен на одежду и обувь наблюдалось на фоне постепенного восстановления спроса ввиду улучшения эпидемиологической ситуации, массовой вакцинации и открытия торговых центров, где функционируют центры вакцинации, а также роста реальных доходов населения", - отметили в пресс-службе НБ РК.

Годовой рост цен на платные услуги в мае 2021 года ускорился до 5,1% (в апреле 2021 года - 4,1%) в результате ухода из расчета низкой базы прошлого года в категории регулируемых коммунальных услуг (в апреле-мае 2020 года тарифы были понижены в рамках поддержки населения в условиях режима чрезвычайного положения), а также удорожания электроэнергии вследствие повышения тарифов энергопроизводящих организаций с апреля текущего года и услуг по сбору мусора.

Кроме того, наблюдалось удорожание услуг транспорта, в частности проезда в общественном транспорте и проезда воздушным транспортом. Ускорение годового роста цен наблюдалось на услуги общественного питания (с 7,8% до 8,4%), услуги больниц (с 7,5% до 9,1%).

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