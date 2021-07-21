Путин: Россия намерена наращивать объем сотрудничества с Казахстаном в области авиастроения

Продовольственные товары в Казахстане в годовом выражении подорожали на 10,6% (в мае - на 9,3%). Минимальный рост отмечен в Нур-Султане (8,6%), максимальный - в Карагандинской (12,3%), Атырауской и Восточно-Казахстанской (по 11,8%) областях.