Путин: Россия намерена наращивать объем сотрудничества с Казахстаном в области авиастроения

Фото: сайт aviasalon.com
МОСКВА. 20 ИЮЛЯ - Россия намерена наращивать сотрудничество с Казахстаном и другими участниками Евразийского экономического союза в области авиастроения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Особо отмечу, что в качестве страны-партнера России на нынешнем авиасалоне выступает наш сосед и союзник - Республика Казахстан. Мы намерены наращивать взаимодействие с казахстанскими коллегами и другими участниками Евразийского экономического союза в такой высокотехнологичной отрасли, как авиастроение", - сказал Путин, выступая на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Напомним, Казахстан принимает участие в крупнейшей российской выставке МАКС-2021. Ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса Казахстана представят свою продукцию в авиационно-космической отрасли.
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