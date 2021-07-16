Казахстан примет участие в крупнейшей российской выставке МАКС-2021

Фото: сайт aviasalon.com

МОСКВА. 15 ИЮЛЯ - Ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса Казахстана примут участие в крупнейшей российской международной выставке МАКС-2021", где представят свою продукцию в авиационно-космической отрасли, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдёт в городе Жуковском Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. На мероприятии демонстрируются опытные образцы летательных аппаратов, боевых комплексов и экспериментальных установок, которые не могут быть представлены за пределами России. На этой площадке состоялись мировые премьеры лучшей российской гражданской и военной авиатехники, а также премьерные показы новейших зарубежных летательных аппаратов", - сообщает пресс-служба АО НК "Казахстан Инжиниринг".

На выставке свою продукцию продемонстрируют ведущие производственные предприятия Казахстана, специализирующиеся на производстве авиационной техники и комплектующих.

Так, кокшетауский завод АО "Тыныс" представит авиационную продукцию, которая экспортируется в РФ и страны СНГ; ТОО "Еврокоптер Казахстан Инжиниринг" покажет макет производимого вертолета Н-145, а также оборудования для обучения летного и технического состава. Ерейментауский АО "811 Авторемонтный завод" представит натурные образцы производимой продукции: имитатор воздушной цели на базе беспилотного летательного аппарата и разведывательный БПЛА. ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" представит информацию о проводимых работах по ремонту и техническому обслуживанию самолетов, а казахстанско-турецкая компания ТОО "Казахстан ASELSAN инжиниринг" представит макет кабины вертолета, оборудованной современной авионикой. Один из крупнейших казахстанских заводов, АО "Авиаремонтный завод №405", представит макеты собираемых, ремонтируемых и обслуживаемых вертолетов".





В 2019 году XIV Международный авиационно-космический салон посетили 578 тыс. 810 участников и гостей. Стоимость подписанных в дни работы салона контрактов и соглашений превысила 250 млрд рублей, деловой потенциал мероприятия оценивается в 400 млрд рублей.





В рамках проведения выставки казахстанская сторона планирует ряд встреч с потенциальными партнерами, а также подписание ряда договоров и меморандумов о сотрудничестве.

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