Во всех странах ЕАЭС, кроме Казахстана, снизились цены на продукты

НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Казахстан стал единственной страной Евразийского экономического союза, где продолжается рост цен на продовольственные товары. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Индекс потребительских цен на товары и услуги по ЕАЭС в июле 2021 года по сравнению с июнем 2021 года составил 100,3%. Рост потребительских цен произошел, главным образом, за счет их увеличения на непродовольственные товары (на 0,7%) и на платные услуги (на 0,8%). При этом цены на продовольственные товары снизились во всех странах ЕАЭС, кроме Казахстана", - сообщает пресс-служба ЕЭК.

По данным комиссии, по сравнению с декабрем 2020 года цены в целом по ЕАЭС выросли на 4,7%. Наименьший прирост показали Армения и Россия (3,3% и 4,5%, соответственно).

В ЕЭК также сообщили, что коллегия комиссии приняла решение об установлении и распределении тарифных квот в отношении ряда видов мясной продукции и молочной сыворотки на 2022 год.

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе ЕЭК определяет тарифные квоты в отношении отдельных категорий сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, с учетом балансов их потребления и производства в государствах-членах, а также обязательств стран перед Всемирной торговой организацией", - отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии Ваагн Казарян.

Согласно прогнозу, в текущем году ожидается превышение объемов потребления продукции над производством: для мяса крупного рогатого скота в размере 237,4 тыс. тонн, свинины - 34,9 тыс. тонн, мяса птицы - 281,3 тыс. тонн и молочной сыворотки - 0,5 тыс. тонн.

Для Республики Казахстан и Российской Федерации тарифные квоты на 2022 год установлены в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении государств к ВТО. Для Республики Армения, Республики Беларусь и Кыргызской Республики тарифные квоты определены в пределах разницы между производством и потреблением с учетом запрашиваемых сторонами объемов", - разъяснили в ЕЭК.

Так, по мясу крупного рогатого скота квоты составят 5 тыс. тонн для Республики Армения, 21 тыс. тонн - для Республики Казахстан, 5 тыс. тонн - для Кыргызской Республики и 570 тыс. тонн - для Российской Федерации. Для свинины квоты будут распределены в следующих объемах: 7,5 тыс. тонн для Республики Армения, 20 тыс. тонн для Республики Беларусь и 4,5 тыс. тонн для Кыргызской Республики.

Квоты по мясу и субпродуктам птицы составят 44 тыс. тонн для Республики Армения, 10,9 тыс. тонн - для Республики Беларусь, 140 тыс. тонн - для Республики Казахстан, 58 тыс. тонн - для Кыргызской Республики и 364 тыс. тонн - для Российской Федерации. Квота на ввоз молочной сыворотки установлена для Республики Армения в объеме 0,5 тыс. тонн и Российской Федерации в объеме 15 тыс. тонн.

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