Платформа по мониторингу цен на продукты питания создана в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Выступая на заседании правительства по рассмотрению Общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства народу Казахстана, вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев сообщил о готовности платформы по мониторингу цен на продукты питания к пилотным испытаниям, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Cоздана аналитическая платформа по торговле, которая готова к запуску в пилотном режиме. Платформа позволит в онлайн режиме осуществлять мониторинг цен на продукты питания и формировать прогнозные цены. А с помощью интеграции с действующими базами заинтересованных госорганов, платформа позволит выстраивать математические модели, позволяющие увидеть причины роста цен и пути их стабилизации. Вместе с тем, проводить комплексный анализ состояния торговой отрасли, выявлять тенденции ценообразования на товары по всей цепочке до конечного потребителя", - сообщил Казанбаев, озвучивая меры, принятые МТИ по реализации послания главы государства.

Он отметил, что эта работа будет проводиться в рамках Цифрового офиса правительства. К этой платформе также будут подключены ситуационные центры акиматов, что позволит в оперативном режиме мониторить ситуацию по ценам в каждом регионе.

Также, министерством разработан проект Регламента взаимодействия между отраслевыми государственными органами и организациями госорганов по вопросам стабилизации цен на продукты питания, который требует утверждения на ближайшем заседании правительства РК.

В целях проведения более качественной и эффективной систему мониторинга и прогнозирования потоков и цен на продовольственные товары МТИ предлагает следующие институциональные усиления министерства.

В рамках данной инициативы необходимо объединить функции госорганов, такие как:

- контроль над соблюдением размеров предельных цен и торговых надбавок;

- сбор и обработка данных с применением машинных технологий;

- формирование прогнозов по товарам;

- рекомендаций по эффективному распределению средств стабфондов и "оборотной схемы".

Ключевой задачей государственной политики в сфере торговли является налаживание торгово-сбытовой цепочки от производителя до потребителя путем выстраивания комплексной торгово-логистической инфраструктуры", - отметил вице-министр.

Он сообщил, что в рамках первого этапа создания Национальной товаропроводящей системы заключен договор ГЧП, который зарегистрирован в Комитете Казначейства.

Сейчас ведется составление проектно-сметной документации. Модернизация и передача двух оптово-распределительных центров планируется до января 2022 года. Строительство остальных ОРЦ планируется начать в январе и закончить до августа 2022 года. На втором этапе планируется строительством 17 ОРЦ. Совместно с частным партнером проведен маркетинговый анализ, определено 70% земельных участков и начаты процедуры по их выделению", - сообщил спикер.

Он добавил, что заключение Договора ГЧП по второму этапу планируется в апреле 2022 года, а ввод в эксплуатацию в августе 2024 года.

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