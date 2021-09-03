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В Казахстане определят ответственный госорган по контролю за ценами на продукты питания

02.09.2021 8101
В Казахстане определят ответственный госорган по контролю за ценами на продукты питания
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане будет определен ответственный госорган по единому контролю за ценами на продукты питания, сообщил в ходе заседания правительства вице-министр торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, в рамках поручений главы государства в стране будет определен основной ответственный государственный орган по единому контролю за ценами на продукты питания по цепочке от производителя до потребителя и разработан регламент взаимодействия заинтересованных государственных органов. 
 

Для реализации данного пункта Министерством торговли и интеграции совместно с МНЭ и другими заинтересованными органами в месячный срок будут внесены предложения по наделению МТИ функциями уполномоченного органа по координации ценообразования и распределения продовольственных товаров по цепочке от производителя до потребителя", - доложил Казанбаев. 

 
Также в месячный срок будет разработан соответствующий регламент взаимодействия между отраслевыми государственными органами и организациями. 
 

Наша цель – выстроить правильную и эффективную систему мониторинга и прогнозирования потоков и цен на продовольственные товары. Это позволит государству своевременно и оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка и цен", - резюмировал Е. Казанбаев.

 
Одним из важных поручений, данных главой государства в Послании является обеспечение доступа мелких сельхозтоваропроизводителей, в том числе личных подсобных хозяйств (ЛПХ), к системе оптово-распределительных центров (ОРЦ). По словам вице-министра, основной задачей ведомства в данном направлении является создание цельной системы инфраструктуры полного цикла, от производителя до ритейла. 
 

В целях обеспечения свободного и конкурентного доступа к системе ОРЦ мелких товаропроизводителей и ЛПХ, в рамках договора ГЧП между частным и государственным партнерами будут предусмотрены соответствующие нормы", - проинформировал Казанбаев. 

 
По его словам, это позволит расширить рынок сбыта сельхозпродукции и создаст отдельный экономический кластер, который приблизит производителя к потребителю. 
 

В свою очередь, свободная конкуренция и прогнозируемый уровень тарифов инфраструктуры хранения и распределения продукции окажет положительное влияние на конечную цену продовольствия для наших граждан", - отметил Казанбаев. 


 

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