В Казахстане определят ответственный госорган по контролю за ценами на продукты питания

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НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане будет определен ответственный госорган по единому контролю за ценами на продукты питания, сообщил в ходе заседания правительства вице-министр торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, в рамках поручений главы государства в стране будет определен основной ответственный государственный орган по единому контролю за ценами на продукты питания по цепочке от производителя до потребителя и разработан регламент взаимодействия заинтересованных государственных органов.

Для реализации данного пункта Министерством торговли и интеграции совместно с МНЭ и другими заинтересованными органами в месячный срок будут внесены предложения по наделению МТИ функциями уполномоченного органа по координации ценообразования и распределения продовольственных товаров по цепочке от производителя до потребителя", - доложил Казанбаев.

Также в месячный срок будет разработан соответствующий регламент взаимодействия между отраслевыми государственными органами и организациями.

Наша цель – выстроить правильную и эффективную систему мониторинга и прогнозирования потоков и цен на продовольственные товары. Это позволит государству своевременно и оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка и цен", - резюмировал Е. Казанбаев.

Одним из важных поручений, данных главой государства в Послании является обеспечение доступа мелких сельхозтоваропроизводителей, в том числе личных подсобных хозяйств (ЛПХ), к системе оптово-распределительных центров (ОРЦ). По словам вице-министра, основной задачей ведомства в данном направлении является создание цельной системы инфраструктуры полного цикла, от производителя до ритейла.

В целях обеспечения свободного и конкурентного доступа к системе ОРЦ мелких товаропроизводителей и ЛПХ, в рамках договора ГЧП между частным и государственным партнерами будут предусмотрены соответствующие нормы", - проинформировал Казанбаев.

По его словам, это позволит расширить рынок сбыта сельхозпродукции и создаст отдельный экономический кластер, который приблизит производителя к потребителю.

В свою очередь, свободная конкуренция и прогнозируемый уровень тарифов инфраструктуры хранения и распределения продукции окажет положительное влияние на конечную цену продовольствия для наших граждан", - отметил Казанбаев.





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