Необходимо обеспечить единый контроль за ценами - Токаев

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать единый орган по контролю за ценами в стране, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Об огромном аграрном потенциале Казахстана говорится много, но в сфере АПК накопилось немало проблем. Прежде всего, это неэффективное ценообразование и распределение продовольственных товаров. Ранее я говорил о важности создания сети оптово-распределительных центров. Эта задача находится в стадии реализации. Важно обеспечить доступ к ним мелких сельхозпроизводителей, включая, возможно личные подсобные хозяйства. Монополизация данного рынка недопустима", - сказал Токаев в послании народу Казахстана.





По словам президента, необходимо обеспечить единый контроль за ценами по цепочке от производителя.





Сейчас за эту работу отвечает несколько ведомств. После очередного скачка цен они, вместо вдумчивого анализа и принятия эффективных мер, начинают кивать друг на друга. Пора навести порядок в этом деле. Следует разграничить зону ответственности, определить один орган в качестве основного, прописать четкие регламенты взаимодействия остальных ведомств. Правительство должно принять решение по этому вопросу в месячный срок", - заявил глава государства.

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