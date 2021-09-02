В Казахстане продолжает дорожать мясо

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НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - По итогам июля текущего года мясная продукция в Казахстане подорожала на 2,1% за месяц и на 8,6% - за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Среди регионов страны удорожание сильнее всего ощутили в Мангистауской области и Шымкенте - сразу на 14%. Значительный рост цен был также зафиксирован в Туркестанской (на 12,7%) и Акмолинской (на 10,2%) областях, пишет Energyprom.kz

Сразу на 16% за год подорожала баранина, до 2,3 тысячи тенге за килограмм. Цены на конину выросли на 9,4%, до 2,5 тыс. тенге, на свинину - на 8%, до 1,8 тыс. тенге, на говядину - на 7,7%, до 2,2 тыс. тенге, на мясо птицы - на 7,6%, до 999 тенге. Варёная колбаса подорожала на 6,3% за год, до 2,1 тыс. тенге за килограмм, полукопчёная - на 9,2%, до 2,5 тыс. тенге.

Казахстанские рестораторы переходят на российскую телятину. Отечественным предпринимателям стало выгоднее закупать мясо в соседней стране. За последние полтора года цена на килограмм телятины в Казахстане с 1,5 тыс. тенге поднялась почти до 3 тыс. тенге. Мясо от российских производителей обходится дешевле на 20%", -сообщает телеканал "Хабар 24".

Согласно статистке, за январь - июль 2021 года в стране произвели 193,2 тыс. тонн мясной продукции - на 4,3% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего мясной продукции произвели в Алматинской области: 53,5 тыс. тонн, минус 2,7% за год. Вторую и третью строчку заняли Акмолинская (47,1 тыс. тонн, плюс 42,7%) и Восточно-Казахстанская (25 тыс. тонн, минус 4,3%) области", - уточняют аналитики.

Отмечается, что по итогам первого полугодия текущего года местные компании смогли обеспечить спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на мясную продукцию на 87,8%, против 85,8% годом ранее.

На долю импорта соответственно пришлось 12,2%. Импортёры завезли в страну 76,6 тыс. тонн мясной продукции - на 10,2% меньше, чем за первое полугодие 2020 года.

На внутреннем рынке было реализовано 609,7 тыс. тонн мясной продукции - на 3,2% больше, чем годом ранее.

В стоимостном выражении за январь-июнь 2021 года в страну завезли мясной продукции на 102,5 млн долларов США - на 12,1% меньше, чем годом ранее.

51% всей продукции в натуральном выражении завезли из стран СНГ: 39,1 тыс. тонн на сумму 69,8 млн долларов США. Лидируют по импорту в РК Россия (17,3 тыс. тонн), Беларусь (13,3 тыс. тонн) и Украина (8,5 тыс. тонн).

Оставшиеся 49% импорта мясной продукции приходится на страны, не входящие в СНГ: 37,6 тыс. тонн на 32,6 млн долларов США. Здесь главным импортёром стали США: 34,4 тыс. тонн продукции.

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