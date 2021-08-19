Казахстан увеличил импорт мяса из России

МОСКВА. 18 АВГУСТА - Казахстан является основным импортёром российской говядины и конины. Такие данные содержатся в отчёте Российской федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору - Россельхознадзора, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

С начала 2021 года из России за рубеж отправлено 351,2 тыс. тонн мясных продуктов. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительно выросли поставки в другие страны говядины - в 2,6 раза (с 6,7 тыс. тонн до 17,4 тыс. тонн). К числу основных покупателей этого вида мяса относятся Китай (11,2 тыс. тонн с 1 января по 8 августа 2021 года), Саудовская Аравия (1,17 тыс. тонн), Казахстан (1,16 тыс. тонн)".

Существенно выросли отправки за рубеж конины - в 33,1 раза (с 24 до 796 тонн). Основными покупателями этого вида мяса являются Казахстан (751 тонна) и Украина (45 тонн).

Казахстан также активно импортирует готовую мясную продукцию. За 7 месяцев этого года в страну завезено 24,5 тыс. тонн мясопродуктов.





Ранее сообщалось, что в Казахстане подорожало мясо . Больше всего - сразу на 16% - выросли цены на баранину. Выше стали ценники на конину и говядину. Цифры "выросли" на 12 и 8%, соответственно. Производители связывают это с удорожанием корма.

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