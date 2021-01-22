В Казахстане подорожало мясо

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Мясо резко подорожало в Казахстане. Фермеры прогнозируют, что к весне мясо подорожает еще, передает Kazakhstan Today.

Самый большой скачок стоимости произошёл у баранины. Следом "идёт" конина и говядина. Данные привели аналитики Energyprom. Уже к весне прогнозируют новый рост цен на мясо. На этом сходятся и производители, и эксперты, сообщает телеканал " Астана ".

Один казахстанец в прошлом году в среднем съел 21 килограммов мяса. Самые большие любители живут в столице, Карагандинской и Жамбылской областях.

Баранина за год подорожала на 16%. Выше стали ценники на конину и говядину. Цифры "выросли" на 12 и 8%, соответственно. Производители связывают это с удорожанием корма.

Зерно подорожало. Вы знаете, в прошлом году было 50 тысяч за тонну примерно, в этом - 90-100 тысяч. Сена нет, воды не было. И люди, особенно юг области, порезали скотину, потому что нечем было кормить. Порезали в сентябре, октябре. Я 99% даю гарантии, что к весне мясо подорожает ещё", - говорит глава крестьянского хозяйства Михаил Марченко.

Продавцы добавляют: цены колеблются из-за погодных условий. Подобный скачок произошёл буквально в преддверии Нового года. Но уже, по их словам, ситуация "выровнялась".

Там пару дней от силы. Начались бураны, морозы, невозможно было зарезать. Это же на улице всё происходит. Такие моменты были. Если по качеству мясо брать, дефицит есть", - сказала продавец Асель Ибраева.

Казахстанцам ничего не остается, кроме как искать альтернативу. Люди признаются, что вместо мякоти всё чаще покупают кости.

Стараемся уже что-то подешевле взять, где-то какие-то косточки, куда деваться. Есть что-то надо. И мясного хочется. Тяжеловато стало. Если хорошее мясо, то 2 с половиной тысячи, если нормальное. А кости 1700, 1900. Меньше стали брать, конечно. У меня вообще пенсия минималка. У меня сахар повышенный - мне каждый день надо говядину есть, а говядина сейчас самая дорогая", - говорят покупатели.

По данным Минсельхоза, в прошлом году Казахстан произвел почти миллион тонн мяса. На сегодняшний день за счет отечественного производства внутренний рынок обеспечивается на 97% говядиной, 98% - кониной и 100% - бараниной.

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