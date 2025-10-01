Общий товарооборот Казахстана со странами СНГ превысил $37 млрд

Фото: primeminister.kz

Рассказать друзьям

Минск. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Общий товарооборот РК со странами СНГ в прошлом году составил $37,3 млрд, в том числе объем торговли услугами увеличился на 9,4%, достигнув $4,3 млрд. Об этом заявил премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов в ходе заседания Совета глав правительств СНГ, - Общий товарооборот РК со странами СНГ в прошлом году составил $37,3 млрд, в том числе объем торговли услугами увеличился на 9,4%, достигнув $4,3 млрд. Об этом заявил премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов в ходе заседания Совета глав правительств СНГ, сообщила пресс-служба правительства.





Премьер-министр Казахстана в своем выступлении отметил, что СНГ остается надежной площадкой для сотрудничества и совместных взаимовыгодных решений. Совокупный объем ВВП Содружества ежегодно растет в среднем на 4,5%. За пять лет внутренняя торговля выросла на 40%.





Важно и далее укреплять экономическое взаимодействие для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности. Дополнительный импульс стимулированию деловой активности окажет проводимая государствами комплексная работа по совершенствованию механизмов биржевой торговли.





Акцент сделан на сотрудничестве в области наращивания цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта для обеспечения динамичного роста экономик.





Мы активно развиваем цифровую повестку, которая уже охватила все сферы госуправления. Это позволяет решать различные социальные вопросы и многие аспекты повседневной жизни граждан. Особое внимание мы уделяем экспорту отечественных цифровых решений. Казахстан активно делится накопленным опытом с зарубежными партнерами и готов развивать сотрудничество в этом направлении с нашими коллегами по Содружеству", - отметил Олжас Бектенов.





Внимание уделено взаимодействию в области модернизации транзитно-транспортного потенциала, поддержки МСБ, рационального использования лесных ресурсов и развития деревообработки. С учетом роста мирового спроса на экологичные материалы отмечена важность перехода от сырьевого экспорта к производству продукции с высокой добавленной стоимостью.





Участие в заседаниях приняли премьер-министры Азербайджанской Республики Али Идаят Оглу Асадов, Республики Беларусь Александр Турчин, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Таджикистан - председатель Совета глав правительств СНГ Кохир Расулзода, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдымырадов, вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян в режиме видео-конференц-связи, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.





В узком формате главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия и сотрудничества в научно-технологической сфере.





В расширенном формате Совет глав правительств СНГ обсудил вопросы сотрудничества в области научно-технологического развития, цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров, энергетики, лесного хозяйства и лесной промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, ветеринарии и др.





По итогам заседаний подписан ряд международных документов, среди которых:





Стратегия научно-технологического развития Содружества Независимых Государств на 2026-2035 годы;

Стратегия сотрудничества государств - участников СНГ в развитии информационного общества и цифровой экономики на период до 2035 года;

Стратегия по цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств - участников СНГ;

Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств по предупреждению развития саранчовых вредителей;

Концепция ценообразования в строительной деятельности государств - участников СНГ и др.





Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в первом полугодии 2026 года в городе Ашхабаде (Туркменистан).