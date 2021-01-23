Что будет с ценами на мясо в 2021 году

Мясо – традиционно важнейший продукт в рационе казахстанцев. К сожалению, в последние годы мы видим постоянный рост цен на него, вопреки также постоянно растущим бюджетным вливаниям в отрасль. В 2020 году объем субсидий превысил 120 млрд тенге. Нацбанк РК оценил инфляцию в 2020 году и резюмировал: баранина за 2020 год подорожала на 15,4%, конина - на 11,9%, говядина - на 10%, свинина - на 8%. Лишь куриные окорочка подешевели на 5,7%. Чего нам ждать в новом году? Об этом портал ElDala.kz поинтересовался у экспертов отрасли.





Минсельхоз РК уже успел заявить, что рост цен на мясо не связан с сокращением производства. И данные Бюро национальной статистики подтверждают это.





В 2020 году поголовье всех видов сельхозживотных в Казахстане выросло (лошадей на 9,3%, КРС - на 5,5%, верблюдов - на 5%, овец - на 4,9%, свиней - на 0,8%). Исключением стала птица, которой стало меньше (на 3,9%) из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа. Однако болезнь затронула яичные фабрики и обошла стороной бройлерные. Так что на объемах производства курятины сокращение поголовья не сказалось.





В целом в 2020 году в убойном весе производство мяса скота и птицы в Казахстане составило 1 млн 166 тыс. 673,1 тонны (рост к 2019 году 4,1%). В лидерах по объемам производства Алматинская область с показателем 229 тыс. 95,8 тонны. Следом идут Восточно-Казахстанская (173 тыс. 642,2 тонны) и Туркестанская (128 тыс. 440,4 тонны).





Птица





Производство мяса птицы в убойном весе в 2020 году составило 235 тыс. 268,8 тонны. Лидируют Алматинская область (85 тыс. 78,9 тонны), Акмолинская (54 тыс. 695,8 тонны) и Восточно-Казахстанская (42 тыс. 463,6 тонны).





Дать прогноз ожидаемой динамике цен на мясо птицы в 2021 году мы попросили Ерика Султанкулова, председателя совета директоров АО «Алель Агро», крупнейшего в Казахстане производителя мяса бройлера:





На ведущих биржах в последние три месяца мы наблюдаем значительный рост цен (30-40%) на составляющие кормов. Дорожают соя, соевый шрот, кукуруза, растительное масло. Поскольку корма в мясном птицеводстве составляют 65-70% издержек, это неизбежно приведёт к росту цен на мясо. В России цена на куриное мясо только за последний месяц выросла на 10-15%, такие данные приводит агентство «Имит». Думаю, можно ожидать такой же динамики и у нас.





Говядина





Производство говядины в убойном весе в 2020 году составило 521 тыс. 387,4 тонны. Лидируют Алматинская область (90 тыс. 617 тонн), Восточно-Казахстанская (77 тыс. 457,4 тонны), Туркестанская (63 тыс. 514,5 тонны).





Прогноз по ожидаемой динамике цен на говядину нам представил Серик Рахимбаев, учредитель компании «Астана Агропродукт»:





Ситуация с ценами на говядину будет зависеть от политики Минсельхоза. В данный момент многие мясокомбинаты фактически стоят, потому что в стране нет скота на переработку. А нет его потому, что за два последних месяца 2020 года, с декабря 2020 и по 11 января 2021 года, только в Узбекистан вывезено 17 533 КРС, 16 730 МРС, 44 лошади.





Если живой скот будет массово вывозиться за пределы Казахстана, то цены продолжат рост. А если живой скот пойдет еще и в Китай, то рост будет взрывным. Это вполне вероятно с апреля - мая. В этом случае цена поднимется до 3 тыс. тенге за килограмм. Даже при введении экспортной пошлины на живой скот в размере 30% (такое предложение сейчас рассматривается правительством), цены на мясо все равно значительно поднимутся. Потому что Китай готов платить за килограмм живого веса $3,5 (1500 тенге).





Узбеки сейчас платят 950–1000 тенге за килограмм живого веса. Забирают везде, где только можно – уже дошли до Уральска.





В Казахстане килограмм живого веса КРС стоит от 750 до 900 тенге (плюс фермеры могут получить субсидию по 200 тенге на килограмм при сдаче на мясокомбинат), в зависимости от качества. То есть килограмм мяса от 1500 до 1800. Рост до 3 тыс. тенге при открытии Китая будет означать подорожание говядины на 50%.





Мой прогноз такой: если Китай не откроется для поставок живого скота из Казахстана, говядина подорожает на 10-15%.





Баранина





Производство баранины в убойном весе в 2020 году составило 152 тыс. 856,7 тонны. В числе лидеров Туркестанская область (34 тыс. 689,4 тонны), Алматинская (28 тыс. 592,6 тонны), Восточно-Казахстанская (19 тыс. 315,6 тонны).





Ожидаемую динамику цен на этот вид мяса нам прокомментировал Алмасбек Садырбаев, руководитель Национальной ассоциации овцеводов Казахстана Shopan-ata.





Как я говорил, говорю и буду говорить всегда, цена на баранину кардинально не изменится. То есть в долларовом эквиваленте килограмм будет стоить около $5. Но для внутреннего рынка Казахстана цена может подняться по двум причинам.





Первое: если правительство откроет границу и разрешит экспорт живого скота, это приведет к резкому подорожанию мяса.





Второе: девальвация национальной валюты также приедет к росту цен в тенговом эквиваленте. В поствыборный период такой риск очень высок. Также идет вторая волна коронавируса – это тоже негативно влияет на экономику страны.





Эти два фактора могут вызвать рост цен на баранину, и очень сильный. Других причин подорожания этого вида мяса нет.





Свинина





Производство свинины в Казахстане в 2020 году составило 87 тыс. 399,7 тонны. В лидерах Северо-Казахстанская область (20 тыс. 46,2 тонны), Костанайская (15 тыс. 678,3 тонны), Павлодарская (10 тыс. 713,2 тонны).





Возможную динамику цен на свинину в 2021 году спрогнозировал Анатолий Злой, председатель правления Союза свиноводческих хозяйств Казахстана:





Рост цен на свинину возможен. Из факторов, которые влияют на увеличение стоимости, главный - в производстве этого вида мяса 70% затрат составляют комбикорма. Составляющие этих комбикормов просто колоссально подорожали во втором полугодии 2020 года. Если ранее ячмень можно было приобретать по 50 тыс. тенге за тонну, то к декабрю 2020 цена достигла 72-90 тыс. тенге за тонну. Пшеница сейчас стоит 90-100 тыс. тенге за тонну. Это основное сырье, из которого состоит комбикорм. Также в его состав входят соевый шрот, подсолнечный жмых и концентраты. Концентраты приобретаются за границей, где мы зависим от курса национальной валюты. Скачки евро и доллара произошли в 2020 году, и это тоже влияет на возможное повышение цен на мясо.





Нельзя забывать тот момент, что сейчас сильно поднимаются тарифы на электроэнергию, на те же самые вакцины, которые сегодня не субсидируются. Также отсутствуют субсидии в свиноводстве на произведенную продукцию. Все это, думаю, к весне повлияет на цены. Рост будет.





Но в то же время, пока еще в свиноводстве сохраняются субсидии на ведение селекционной и племенной работы с маточным и ремонтным поголовьем. И если объем субсидий по этому направлению в 2021 году сохранится хотя бы на уровне 2020 года, то это станет рычагом сдерживания роста цен.





В любом случае Союз свиноводческих хозяйств Казахстана будет мониторить цены на прилавках, чтобы перекупщики их не задирали. В период пандемии всем не просто, но сложнее всего производителям. И сами производители цены не завышают, удерживая их в пределах разумного. Сейчас цены растут именно у тех, кто скупает мясо. Именно они задирают цены. Мы будем работать, обсуждать ситуацию с акиматами и представительными органами власти на местах.





Корма





Как мы видим, именно рост цен на корма большинство экспертов называют основной причиной возможного роста цен на мясо в 2021 году. Цены на зерно и масличные в Казахстане растут следом за подорожанием на международных торговых площадках.





Ситуацию с заготовкой кормовых сельхозкультур прокомментировал Константин Скридоненко, руководитель крупного агроходинга из Карагандинской области ТОО «ПК имени Кирова».





Таким хозяйствам, как наше, легче - у нас есть и животноводство, и растениеводство. Поэтому мы сами обеспечиваем себя кормами и не зависим от ситуации на рынке - покупать зерно или сено нам не нужно. Летом мы заготовили нужный объем и сейчас спокойно работаем, кормим свой скот. А на рынке все подорожало - это факт. Те, кто вынужден покупать корма сейчас, в сложной ситуации.





При этом в следующем году и для нас себестоимость заготовки кормов вырастет в связи с тем, что увеличатся расходы. Только один пример - запчасти на технику в 2020 году подорожали на 30%. Почему, нам не известно. Поэтому, если в 2020 году себестоимость сенокоса у нас была на уровне 11-12 тыс. тенге за тонну, то в нынешнем сезоне это будет уже 14-15 тыс. тенге. Все это, конечно, скажется на цене конечного продукта - мяса. Фермерам же надо как-то выживать.





При этом есть такая проблема: мясо мы чаще всего продаем какому-то оптовику-посреднику, который уже везет его в город. Нам он дает минимальную цену, а сам зарабатывает больше нас, производителей.





Переработка





Таким образом, вторая возможная причина роста цен на мясо в 2021 году - это слабость отечественной мясопереработки. В предыдущие годы бывшее руководство Минсельхоза РК про нее откровенно «забыло», поставив в неравные конкурентные условия с теми же откормплощадками. (Напомним, фермеры получали субсидии при сдаче скота на откомплощадки и не получали ничего при сдаче на мясокомбинаты).





Такой перекос и не позволил сформироваться в стране стройной вертикальной системе животноводства, где конечной конкурентоспособной продукцией было бы мясо и продукты его переработки. Напротив, сложилась ситуация, когда выгоднее оказалось отправлять живой скот за границу. За 2019 год его из страны ушло около 400 тыс. голов (КРС и МРС), в том числе и маточного поголовья.





Чтобы прекратить подрыв перспектив всего животноводства, Минсельхоз РК в начале 2020 года ввел мораторий на вывоз живого скота. В октябре правительство пообещало его продлить, но так и не сделало этого. Итогом стал новый массовый вывоз скота из страны. Это - новый удар по казахстанской мясопереработке, без развития которой никаких перспектив у животноводства РК нет.





Ну и кроме того, экспорт живого скота - это еще один фактор роста цен на мясо.





Эту ситуацию нам прокомментировал Марк Гумеров, исполнительный директор Республиканской палаты овцеводства мясошерстного короткошерстного направления, Республиканской палаты овцеводства мясо-шубного направления.





Чего можно ждать от цен на мясо? Во-первых, в прогнозе нужно исходить из дороговизны кормов. Раз они дорожают, конечный продукт не может не вырасти в цене. И мы рост цен на мясо уже видим.





Второй вопрос - в вывозе живого скота. Когда экспорт закрыли, кто-то говорил, что это хорошо, кто-то говорил, что это плохо. То есть кто-то считает, что бизнес должен зарабатывать, имея возможность продавать бычков и баранчиков за границу. Противоположная сторона обращает внимание на то, что в Казахстане субсидируются и корма, и селекционно-племенная работа, и ввоз импортного скота для увеличения маточного поголовья. Поэтому продавать удешевленный за счет бюджетных вливаний скот за рубеж нельзя.





Но факт остается фактом: за время действия моратория на экспорт живого скота цена на мясо не снизилась. Причина в том, что у нас не развивается глубокая переработка. Если она будет, фермерам самим невыгодно будет отправлять живой скот на экспорт - наши мясокомбинаты за счет высокой рентабельности смогут предложить им цены выше. А у нас, к сожалению, развитие переработки поддерживается слабо. Уровень господдержки надо повышать, и это приведет к росту всей отрасли. Вот, смотрите - компания «Кублей» в Западном Казахстане провела модернизацию производства и увеличила глубину переработки. Сейчас уже они экспортируют переработанную продукцию, а не сырье. И нам нужно, чтобы таких предприятий было как можно больше.





Также существенной поддержкой переработчиков должен стать такой инструмент, как субсидирование при закупе сырья (живого скота) у фермеров. Это позволит мясокомбинатам предлагать фермерам конкурентоспособные цены, без повышения отпускных цен на мясо внутри страны.

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