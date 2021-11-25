Депутат мажилиса предлагает вовлекать майнеров в процесс развития ВИЭ в Казахстане

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В своем депзапросе на имя заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, депутат отметил, что в последнее время наблюдается ухудшение ситуации на электроэнергетическом рынке республики, связанное с дефицитом электрической энергии и мощности в энергосистеме страны. В течение ноября происходили веерные отключения потребителей, включая бытовых потребителей, а также вводились ограничения по электроэнергии для потребителей южных регионов Казахстана.
Для решения проблемы нехватки электроэнергии осуществляется импорт по дорогой цене электроэнергии из РФ. В качестве одной из главных причин возникшей ситуации называют бесконтрольное потребление электроэнергии так называемыми "серыми" майнерами, то есть лицами, осуществляющими деятельность по цифровому майнингу незаконно", - сказал Турганов.
Как отметил депутат, благодаря своевременным принятым законодательным изменениям и дополнениям в вопросы об информатизации и налогообложения, деятельность по цифровому майнингу в Республике Казахстан с 2020 года стала абсолютно легальна. А с января 2022 года, майнеры, осуществляющие свою деятельность законным способом, будут уплачивать в государственную казну новый вид налога за свою деятельность.
Тем не менее, на фоне назревающего дефицита электроэнергии у общества создается неверное, превратное мнение о цифровом майнинге, как о виновнике энергетического кризиса и складывается впечатление, что государственные органы не занимаются данной проблемой в необходимой мере. Не видны действенные меры и их результаты, отсутствует должная координация государственных органов в этом важном процессе", - сообщил депутат.
Для решения вышеуказанных проблем Турганов считает необходимым активизировать работу по выявлению так называемых "серых" майнеров и пресечению их незаконной деятельности, что в свою очередь позволит также пресечь незаконное потребление ими электроэнергии, в которой так остро нуждаются законные потребители.
В своем депзапросе он предлагает принять следующие меры:
1. Уполномоченным государственным органам в срочном порядке разработать мероприятия по выявлению, пресечению и привлечению к ответственности незаконно действующих майнинговых компаний.
2. Разработать и принять необходимые требования и критерии для упорядочения деятельности майнеров и развития комплексной экосистемы обращения цифровых активов на базе МФЦА для сокращения доли теневой экономики.
3. Разработать и принять необходимые нормативные правовые документы для вовлечения майнеров в процесс развития ВИЭ в Казахстане.
4. Принять необходимые меры для скорейшего ввода в действие балансирующего рынка электроэнергии и использовать потенциал майнеров в процессе урегулирования дисбалансов в Единой энергосистеме Казахстана.
5. Разработать комплекс мер по опережающему развитию генерирующих мощностей страны.
По мнению депутата, вышеуказанные меры могли бы упорядочить деятельность в сфере цифрового майнинга, раскрыть потенциал данной индустрии, обеспечить существенные поступления в государственный бюджет и привлечь дополнительные инвестиции в развитие энергетической отрасли страны.
Как сообщалось ранее, по итогам совещания Министерства энергетики с Казахстанской ассоциацией блокчейн-технологий, Ассоциацией блокчейна и индустрии дата-центров и технологий, а также представителями МЦРИАП РК и АО KEGOC был подписан совместный Протокол, согласно которому стороны договорились в том числе о привлечении инвестиций для развития новых крупных проектов ВИЭ через Расчетно-финансовый центр в отношении "белых" майнеров с гарантированием покупок электроэнергии (Off-take контрактов) от них.