В Минэнерго обсудили вопросы электроснабжения лиц, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу

НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - В Министерстве энергетики состоялось совещание с участием Казахстанской Ассоциации блокчейн-технологий, Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров и технологий, а также представителей МЦРИАП РК и АО KEGOC. Стороны обсудили вопросы электроснабжения лиц, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи министр Магзум Мирзагалиев отметил, что майнинг-фермы, соблюдающие требования законодательства, не будут подвергаться ограничениям и отключению от электрической энергии.

В свою очередь, дата-центры майнеров должны осуществлять свою деятельность без ущерба энергетической безопасности страны", - подчеркнули в Минэнерго.

По словам министра, предприниматели, занимающиеся цифровым майнингом, являются такими же субъектами бизнеса, как и представители других отраслей, и дискриминации в отношении них быть не должно.

Учитывая высокий потенциал блокчейн-индустрии, необходимо объединить усилия для ее дальнейшего развития. Я сторонник диалога, поэтому призываю "белых" майнеров к совместному поиску решений для обеспечения надежности единой электроэнергетической системы", - подчеркнул Мирзагалиев.

Главы ассоциаций сообщили, что готовы рассмотреть возможность закупать не только отечественную, но и импортную электроэнергию, а также инвестировать в создание новых энергомощностей, включая ВИЭ.

Министерством энергетики было предложено МЦРИАП внести изменения и дополнения в нормативные правовые акты в части установления требований и критериев к лицам, осуществляющим деятельность по цифровому майнингу. Это позволит выявить и принять меры к "серым" майнерам, которым для продолжения деятельности необходимо зарегистрироваться и легализовать свой бизнес.

С Министерством энергетики у нас выстроен конструктивный диалог. Мы получили все ответы на наши вопросы, которые беспокоили. Конечно, мы как граждане нашей страны тоже заинтересованы в стабильности электроэнергетической системы. Нами внесен ряд предложений, которые будут прорабатываться совместно с госорганами в ближайшее время", - сказал председатель Президиума Казахстанской Ассоциации блокчейн-технологий Исламбек Салжанов.

Так называемые "серые" майнеры - это в основном те, кто прячут потребление электроэнергии цифрового майнинга за другой основной деятельностью. Чаще всего эти фермы расположены в тех точках, где рост потребления электроэнергии непредсказуем, например, в населенных пунктах южных регионов Казахстана. С такими "серыми" майнерами, однозначно, необходимо бороться. Только совместными усилиями госорганов и ассоциаций мы можем добиться результатов", - добавил председатель Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров и технологий Алан Дорджиев.

Отмечено, что ежегодно от индустрии блокчейн-технологий в бюджет государства поступает более 127,5 млрд тенге. В течение пяти лет в отрасль будут привлечены инвестиции в размере 500 миллиардов тенге. В настоящее время Казахстан занимает второе место в мире по майнингу биткоина с долей 18,1% в мировом хешрейте.

По итогам совещания подписан совместный Протокол, согласно которому стороны договорились:

- о недопущении ввода ограничений электрической энергии населению, социальным объектам и "белым" майнерам при возникновении дефицита электрической энергии и мощности в Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

- ускорить рассмотрение и принятие законодательного акта о запуске балансирующего рынка (demand-responce);

- привлечь инвестиции для развития новых крупных проектов ВИЭ через Расчетно-финансовый центр в отношении "белых" майнеров с гарантированием покупок электроэнергии (Off-take контрактов) от них.

Стороны выразили готовность продолжить совместную работу, направленную на стабилизацию рынка электроэнергии и создание необходимых условий для развития цифрового майнинга как новой индустрии.









Ранее издание РБК опубликовало материал о самых крупных криптовалютных пирамидах и их миллиардных мошеннических схемах.





Так, самой крупной финансовой пирамидой считается OneCoin. Она была основана «криптокоролевой» Ружи Игнатовой в 2014 году и за неполных 3 года привлекла более 3 млн человек, которые вложили около 4 млрд евро, согласно данным ФБР. Русская служба BBC назвала еще большую сумму, по их подсчетам общий ущерб может достигать 15 млрд евро.





Вторая по объему привлеченных средств пирамида — Bitconnect. Она была организована в 2016 г. неизвестной командой разработчиков, главный из которых называл себя Satao Nakamoto. Согласно бизнес-модели организаторов схемы, $1000 должны были превратиться в $50 млн за 3 года.





Одной из последних, крупных пирамид была PlusToken. Впервые о ней стало известно летом 2018 года. Организаторы обещали инвесторам доход в размере от 10% до 30% в месяц, бонусы за привлечение новых участников, использовался схожий с Bitconnect механизм. Для участия требовалось обменять биткоин и другие монеты на криптовалюту PLUS, в которой клиенты получали вознаграждения. На тот момент ее можно было приобрести на биржах Huobi и Bithumb. PlusToken смогла привлечь более 4 млн инвесторов из Китая, Японии, Германии, а также России и Украины, и других стран. Таким образом было собрано более 200 тыс. BTC, 789 тыс. ETH и 26 млн EOS.



