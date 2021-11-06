В Казахстане отмечен аномальный рост энергопотребления из-за "серых" майнеров

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НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Казахстане отмечается аномальный рост энергопотребления. Причиной стали серые майнеры, сообщил на брифинге в СЦК первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Если брать исторические данные, то у нас энергопотребление за последние годы растет на 1-2 процента в год. Но за 10 месяцев текущего года мы отмечаем аномальный рост, который составляет порядка 8 процентов. Здесь речь идет о 1000-1200 мегаватт электроэнергии", - сказал Журебеков.
По словам вице-министра, такой рост потребления электроэнергии связан с потреблением со стороны майнеров. Сейчас в Казахстане насчитывается около 50 майнинговых дата-центров, которые законно оформлены.
Есть так называемые серые майнеры, это теневые субъекты, которые подключились в обход закона. Их доля на рынке растет с каждым месяцем. Мы знаем этому способствует также закрытие майнинговых ферм властями в КНР и многие из них перекочевали к нам в страну. Соответственно это влияет на наш баланс электроэнергии", - отметил Мурат Журебеков.
По словам спикера, для того чтобы произвести 1000-1200 мегаватт понадобится около пяти лет и около 1,5 миллиардов долларов.
Мы не можем просто наблюдать, как серые майнеры потребляют данную электроэнергию и способствуют возникновению дефицита в нашей стране", - заявил вице-министр энергетики.
Он сообщил, что в часы пик идут перетоки электроэнергии из России.
Энергосистема Казахстана предусматривает перетоки из России к нам и от нас в Россию. Мы не называем это импортом, мы называем это энергоперетоками. Работа с "Интер РАО" ведется, это стандартная отраслевая практика, так же как КТЖ работает на постоянной основе с РЖД, АО "КазТрансГаз" и "Газпромом". В часы пик у нас идет переток из России в Казахстан. Мы часы пик закрываем, поскольку увеличенное потребление со стороны майнеров влияет на наши резервы, которые необходимы для каких-то аварийных работ и другого выбытия электроэнергии. Они съедают эти резервные мощности, и мы этот недостаток обеспечиваем за счет перетоков", - добавил первый вице-министр.
Он отметил, что это не повлияет на тарифы для казахстанцев.
Отдельные цены на период следующего года, на период дефицита мы не обсуждаем. У нас есть текущие перетоки, есть установленная цена, приемлемая для обеих сторон. И в рамках этого ценового коридора мы и ведем переговоры", - сказал вице-министр.
Также он сообщил, что Казахстану не грозит дефицит электроэнергии.
Мы дефицита не видим. Наша энергосистема работает стабильно. Но нам необходимо принимать срочные меры для того, чтобы снизить потребление со стороны серых майнеров, иначе это действительно влияет на нашу энергобезопасность", - сказал Журебеков.
Ранее сообщалось, что в РК резко выросло потребление электроэнергии.