НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - В РК резко выросло потребление электроэнергии: сразу более чем на 7%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За три квартала текущего года производство электроэнергии в РК составило 83,6 млрд кВт-ч - на 7,7% больше, чем годом ранее. Потребление выросло на 7% - до 82,9 млрд кВт-ч (и почти на 12% по Южной зоне). Всего три региона в РК энергоизбыточные (Атырауская, Павлодарская и Северно-Казахстанская области). Остальные регионы являются энергодефицитными, причем во многих из них потребление превосходит производство многократно, сообщает Ranking.kz

Увеличение потребления зафиксировано по всем регионам страны, наибольшее - в Кызылординской (на 16,5% за год), Западно-Казахстанской (на 14,3%), Акмолинской (на 14,2%), Туркестанской (на 12,7%) и Алматинской (на 11,4%) областях.

Стоит отметить, что подобный рост электропотребления резко превышает прошлогодние показатели. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года рост потребления электроэнергии составлял лишь 1,5%, в 2019 году - 1,6%.

Только за сентябрь текущего года потребление в секторе составило 8,7 млрд кВт-ч - плюс 7,5% к сентябрю 2020 года. Наибольший годовой рост отмечен в Западно-Казахстанской (на 28%), Туркестанской (на 15%) и Акмолинской (на 13%) областях.

Рост потребления электроэнергии в Западно-Казахстанской области связан с увеличением потребления ТОО "Батыс Пауэр" (на 43,4 млн кВт-ч) и ТОО "Батыс Энергоресурсы" (на 7,1 млн кВт-ч). В Туркестанской области рост потребления электроэнергии обусловлен увеличением потребления следующих потребителей: ТОО "Shymkent Temir" (на 3,2 млн кВт-ч), ТОО "Энергопоток" (на 22,4 млн кВт-ч), ТОО "Энергоснабжение" (на 6,3 млн кВт-ч), ТОО "Югэнергоимпульс" (на 9 млн кВт-ч). В Акмолинской области рост потребления связан с увеличением потребления электроэнергии ТОО "Smart Energy Hub" (на 6,3 млн кВт-ч), ТОО "Астанаэнергосбыт" (на 15,4 млн кВт-ч), АО "Астана-РЭК" (на 4,8 млн кВт-ч), АО "АБ Энерго" (на 18,6 млн кВт-ч), ТОО "Кокшетау Энерго" (на 5,6 млн кВт-ч).

По данным АО "KEGOK", в часы максимальных нагрузок потребление мощности в РК превышало прошлогодние значения более чем на 1500 МВт, из них по Южной зоне - на 400 МВт. При сохранении текущих темпов роста потребления, учитывая необходимость проведения ремонтов на блочных электростанциях, недостаток водных ресурсов АО "Мойнакская ГЭС" (Алматинская область) и нерешенные вопросы с обеспеченностью топливом АО "Жамбылская ГРЭС", дефицит в электроэнергетической системе РК в октябре - декабре может составить порядка 1,7 млрд кВт-ч.

Для подготовки электрических сетей АО "КЕGОС" к осенне-зимнему периоду 2021-2022 запланирован ремонт 614 объектов электросетевого хозяйства на общую сумму в 1,63 млрд тенге. К 6 октября 2021 года уже был выполнен ремонт 507 объектов, что составляет 83% от плана года. Отставания от плана нет.

В целом в текущем году в РК планируют провести капитальный и средний ремонт восьми энергоблоков, 48 энергетических котлов, 35 паровых турбин на ТЭС, четырех гидроагрегатов ГЭС и 10 агрегатов на ГТЭС. К 5 октября уже был выполнен ремонт пяти энергоблоков, 29 паровых котлов, 16 паровых турбин на ТЭС, трех гидроагрегатов на ГЭС и четырех агрегатов на ГТЭС. В ремонте с различной степенью готовности находятся три энергоблока, 18 паровых котлов, 17 паровых турбин на ТЭС, два гидроагрегата на ГЭС, два агрегата на ГТЭС.

Напомним: на основании поручения президента, данного на расширенном заседании правительства РК 26 января 2021 года, в стране разрабатывается "Энергетический баланс Республики Казахстан до 2035 года". Завершение работ по разработке планируется в ноябре текущего года.

В соответствии с системой государственного планирования определены целевые показатели к 2030 году:

- по достижению доли возобновляемых источников энергии в 15%, газовой генерации - в 25%;

- по снижению выбросов парниковых газов на 15% относительно 1990 года;

- по доведению доли альтернативных источников энергии до 30%.

На текущий момент по итогам девяти месяцев 2021 года распределение производства электроэнергии выглядит следующим образом: 88,5% приходится на тепловые и газотурбинные электростанции (74 млрд кВт-ч, плюс 9,2% за год), 8,3% - на гидроэлектростанции (6,9 млрд кВт-ч, минус 3,4% за год), 3,2% - на объекты ВИЭ (2,7 млрд кВт-ч, сразу плюс 44% за год). Заметим, доля объектов ВИЭ за год заметно выросла (в аналогичном периоде 2020 года - 2,4%) и в целом в последние годы планомерно увеличивается.

Что касается тарифов на электроэнергию для населения, по итогам тех же девяти месяцев цены в секторе поднялись в среднем по РК на 6,2% в сравнении с январем - сентябрём 2020 года.

Для справки: ранее, в аналогичном периоде 2020 года, годовой рост тарифов в секторе составлял 3,2%, а в 2019 году отмечался спад цен для населения на ощутимые 6,8%.

Что касается структуры тарифов в секторе, рассмотрим ее на примере Алматы.

Из 19,74 тенге за кВт-ч более половины (точнее - 51,2%, или 10,11 тенге) приходится непосредственно на генерацию энергопроизводящей организации (электростанции).

Еще 30,9%, или 6,09 тенге, приходится на региональные электросетевые компании, обеспечивающие распределение электроэнергии по региональных сетям через энергоснабжающие организации (ЭСО) до потребителя. 4,1%, или 0,8 тенге, приходится на сами ЭСО.

7,2%, или 1,41 тенге, приходится на передачу и балансирование электроэнергии АО "KEGOC". В функции компании также входят обеспечение и регулирование мощности (0,9% и 5,8%, или 0,18 и 1,14 тенге, соответственно).

И наконец, 0,01%, или 0,002 тенге, в структуре тарифа приходится на АО "КОРЭМ", отвечающее за организацию и проведение централизованных торгов электрической энергией.



