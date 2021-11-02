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В РК резко выросло потребление электроэнергии

01.11.2021, 09:20 30646
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - В РК резко выросло потребление электроэнергии: сразу более чем на 7%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За три квартала текущего года производство электроэнергии в РК составило 83,6 млрд кВт-ч - на 7,7% больше, чем годом ранее. Потребление выросло на 7% - до 82,9 млрд кВт-ч (и почти на 12% по Южной зоне). Всего три региона в РК энергоизбыточные (Атырауская, Павлодарская и Северно-Казахстанская области). Остальные регионы являются энергодефицитными, причем во многих из них потребление превосходит производство многократно, сообщает Ranking.kz.
 
Увеличение потребления зафиксировано по всем регионам страны, наибольшее - в Кызылординской (на 16,5% за год), Западно-Казахстанской (на 14,3%), Акмолинской (на 14,2%), Туркестанской (на 12,7%) и Алматинской (на 11,4%) областях.
 
Стоит отметить, что подобный рост электропотребления резко превышает прошлогодние показатели. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года рост потребления электроэнергии составлял лишь 1,5%, в 2019 году - 1,6%.
 
Только за сентябрь текущего года потребление в секторе составило 8,7 млрд кВт-ч - плюс 7,5% к сентябрю 2020 года. Наибольший годовой рост отмечен в Западно-Казахстанской (на 28%), Туркестанской (на 15%) и Акмолинской (на 13%) областях.
 
Рост потребления электроэнергии в Западно-Казахстанской области связан с увеличением потребления ТОО "Батыс Пауэр" (на 43,4 млн кВт-ч) и ТОО "Батыс Энергоресурсы" (на 7,1 млн кВт-ч). В Туркестанской области рост потребления электроэнергии обусловлен увеличением потребления следующих потребителей: ТОО "Shymkent Temir" (на 3,2 млн кВт-ч), ТОО "Энергопоток" (на 22,4 млн кВт-ч), ТОО "Энергоснабжение" (на 6,3 млн кВт-ч), ТОО "Югэнергоимпульс" (на 9 млн кВт-ч). В Акмолинской области рост потребления связан с увеличением потребления электроэнергии ТОО "Smart Energy Hub" (на 6,3 млн кВт-ч), ТОО "Астанаэнергосбыт" (на 15,4 млн кВт-ч), АО "Астана-РЭК" (на 4,8 млн кВт-ч), АО "АБ Энерго" (на 18,6 млн кВт-ч), ТОО "Кокшетау Энерго" (на 5,6 млн кВт-ч).
 
По данным АО "KEGOK", в часы максимальных нагрузок потребление мощности в РК превышало прошлогодние значения более чем на 1500 МВт, из них по Южной зоне - на 400 МВт. При сохранении текущих темпов роста потребления, учитывая необходимость проведения ремонтов на блочных электростанциях, недостаток водных ресурсов АО "Мойнакская ГЭС" (Алматинская область) и нерешенные вопросы с обеспеченностью топливом АО "Жамбылская ГРЭС", дефицит в электроэнергетической системе РК в октябре - декабре может составить порядка 1,7 млрд кВт-ч.
 
Для подготовки электрических сетей АО "КЕGОС" к осенне-зимнему периоду 2021-2022 запланирован ремонт 614 объектов электросетевого хозяйства на общую сумму в 1,63 млрд тенге. К 6 октября 2021 года уже был выполнен ремонт 507 объектов, что составляет 83% от плана года. Отставания от плана нет.
 
В целом в текущем году в РК планируют провести капитальный и средний ремонт восьми энергоблоков, 48 энергетических котлов, 35 паровых турбин на ТЭС, четырех гидроагрегатов ГЭС и 10 агрегатов на ГТЭС. К 5 октября уже был выполнен ремонт пяти энергоблоков, 29 паровых котлов, 16 паровых турбин на ТЭС, трех гидроагрегатов на ГЭС и четырех агрегатов на ГТЭС. В ремонте с различной степенью готовности находятся три энергоблока, 18 паровых котлов, 17 паровых турбин на ТЭС, два гидроагрегата на ГЭС, два агрегата на ГТЭС.
 
Напомним: на основании поручения президента, данного на расширенном заседании правительства РК 26 января 2021 года, в стране разрабатывается "Энергетический баланс Республики Казахстан до 2035 года". Завершение работ по разработке планируется в ноябре текущего года.
 
В соответствии с системой государственного планирования определены целевые показатели к 2030 году:
 
- по достижению доли возобновляемых источников энергии в 15%, газовой генерации - в 25%;
 
- по снижению выбросов парниковых газов на 15% относительно 1990 года;
 
- по доведению доли альтернативных источников энергии до 30%.
 
На текущий момент по итогам девяти месяцев 2021 года распределение производства электроэнергии выглядит следующим образом: 88,5% приходится на тепловые и газотурбинные электростанции (74 млрд кВт-ч, плюс 9,2% за год), 8,3% - на гидроэлектростанции (6,9 млрд кВт-ч, минус 3,4% за год), 3,2% - на объекты ВИЭ (2,7 млрд кВт-ч, сразу плюс 44% за год). Заметим, доля объектов ВИЭ за год заметно выросла (в аналогичном периоде 2020 года - 2,4%) и в целом в последние годы планомерно увеличивается.
 
Что касается тарифов на электроэнергию для населения, по итогам тех же девяти месяцев цены в секторе поднялись в среднем по РК на 6,2% в сравнении с январем - сентябрём 2020 года.
 
Для справки: ранее, в аналогичном периоде 2020 года, годовой рост тарифов в секторе составлял 3,2%, а в 2019 году отмечался спад цен для населения на ощутимые 6,8%.
 
Что касается структуры тарифов в секторе, рассмотрим ее на примере Алматы.
 
Из 19,74 тенге за кВт-ч более половины (точнее - 51,2%, или 10,11 тенге) приходится непосредственно на генерацию энергопроизводящей организации (электростанции).
 
Еще 30,9%, или 6,09 тенге, приходится на региональные электросетевые компании, обеспечивающие распределение электроэнергии по региональных сетям через энергоснабжающие организации (ЭСО) до потребителя. 4,1%, или 0,8 тенге, приходится на сами ЭСО.
 
7,2%, или 1,41 тенге, приходится на передачу и балансирование электроэнергии АО "KEGOC". В функции компании также входят обеспечение и регулирование мощности (0,9% и 5,8%, или 0,18 и 1,14 тенге, соответственно).
 
И наконец, 0,01%, или 0,002 тенге, в структуре тарифа приходится на АО "КОРЭМ", отвечающее за организацию и проведение централизованных торгов электрической энергией.

 

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В Казахстане запускается пилотный проект "Цифровая ипотека"

01.11.2021, 19:13 84835
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Министерство юстиции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в ноябре запускает пилотный проект "Цифровая ипотека", который даст возможность гражданам, не выходя из дома, приобрести квартиру у застройщика, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Этот процесс включает в себя выбор жилья на сайте застройщика, автоматическую проверку на получение ипотеки посредством интеграции платформы застройщика и информационных систем банков второго уровня, сообщает пресс-служба Минюста. 
 
После одобрения ипотеки автоматически производится оформление договора залога и договора купли-продажи, подписываются сторонами сделки и направляются в онлайн-формате на регистрацию в государственную базу данных "Регистр недвижимости".
 
Уведомления о произведенной регистрации направляются в личный кабинет заявителя на сайте застройщика.
 

Fitch присвоило выпуску еврооблигаций "Самрук-Казына" на 500 млн долларов финальный рейтинг "BBB"

01.11.2021, 15:57 110890
МОСКВА. 1 НОЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" на 500 млн долларов финальный рейтинг "BBB", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Финальный рейтинг был присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая соответствовала предоставленной ранее информации, а также сведений об объеме, ставке купона и сроках погашения облигаций. Финальный рейтинг находится на одном уровне с ожидаемым рейтингом, присвоенным 18 октября 2021 года", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

 
Как отмечают аналитики агентства, окончательный объем выпуска еврооблигаций на 100 млн долларов меньше, чем первоначально ожидалось. Поступления от выпуска будут в первую очередь использоваться на общекорпоративные цели, которые могут включать рефинансирование существующей задолженности и финансирование деятельности компаний в портфеле фонда.
 
 

"Казатомпром" за 9 месяцев текущего года на 6% увеличил производство урана

01.11.2021, 15:28 118477
АЛМАТЫ. 1 НОЯБРЯ - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" в январе - сентябре 2021 года увеличила производство урана на 6%, до 15,960 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отмечается в отчете компании, объемы производства пропорционально доле участия и на 100-процентной основе за девять месяцев текущего года были выше аналогичного периода прошлого года. 
 

При этом в III квартале текущего года данные показатели значительно выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в связи с принятыми мерами по обеспечению безопасности во время пандемии в 2020 году и, как следствие, со снижением производства во втором полугодии прошлого года. Таким образом, объем производства в 2020 году был исключительно низким", - говорится в сообщении компании.

 
Также объемы продаж за III квартал и девять месяцев 2021 года как консолидированные, так и компании снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено сроками поступления запросов клиентов на поставку и соответствующими различиями графиков поставок в 2020 и 2021 годах. 
 

Рост спотовой цены на уран оказал положительное влияние на среднюю цену реализации Казатомпрома, которая выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Если до конца текущего года спотовые цены останутся выше уровня 2020 года, ожидается, что тенденция роста цены реализации сохранится, при этом поставки компании преимущественно запланированы на второе полугодие 2021 года", - сообщили в компании.

 
Как проинформировал Казатомпром, ожидания компании по объему выпуска готовой продукции на 2021 год снизились из-за задержек в проведении горно-подготовительных работ. Пандемия повлияла на всю производственную цепочку поставок, что привело к нехватке основных материалов и оборудования (реагенты, определенные виды труб и насосов, специализированное оборудование, буровые установки) и оказало негативное влияние на графики операционной деятельности. 
 

Объемы производства на 100-процентной основе ожидаются на уровне 21 700-22 000 (ранее 22 500-22 800), тогда как пропорционально доле участия - 11 800-12 000 (ранее 12 100-12 400)", - уточнили в компании.

 
Задержки в производственной цепочке поставок с начала года до сегодняшнего дня привели к переносу на будущие периоды примерно 800 тонн урана (на 100%-ной основе). Дефицит производства, как ожидается, будет восполнен в течение срока жизни рудников, при этом конкретные периоды восполнения дефицита не определены. Неопределенность по срокам и графикам восполнения объемов производства связана с сохраняющимися в настоящее время сложностями с поставками необходимого сырья и материалов, пояснили в Казатомпроме.
 

Ожидания по годовым консолидированным объемам продаж повысились до 16 300-16 800 (ранее 15 500-16 000) в связи с дополнительными продажами дочерних компаний в адрес партнеров по совместным предприятиям", - также сообщили в компании.

 
Как сообщалось ранее, Казатомпром выставил на публичные торги 100% доли участия АО "НАК "Казатомпром" в уставных капиталах ТОО "МК "KazSilicon", ТОО "Astana Solar" и ТОО "Kazakhstan Solar Silicon". 
 
 
 

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