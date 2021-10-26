Доля ВИЭ в общем объеме производства элетроэнергии в РК составляет 3,9%

НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Увеличение выработки электрической энергии возобновляемыми источниками энергии за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составляет 36%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Установленная мощность ВИЭ за девять месяцев текущего года составила 1922 мегаватт, следует из отчета Минэнерго РК.

Всего за девять месяцев текущего года объектами ВИЭ выработано 3237 млн киловатт-час, в том числе ветровыми электростанциями - 1183,2 млн киловатт-час, малыми ГЭС - 671,8 млн киловатт-час, солнечными электростанциями - 1379,4 млн киловатт-час, биоэлетростанциями - 2,6 млн киловатт-час.

При этом отмечается, что доля вырабатываемой электроэнергии ВИЭ в общем объеме производства электрической энергии составляет 3,9%.



