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Двух производителей яиц в Павлодарской области подозревают в ценовом сговоре

26.11.2021, 13:03 103924
Двух производителей яиц в Павлодарской области подозревают в ценовом сговоре
ПАВЛОДАР. 26 НОЯБРЯ - В отношении двух птицефабрик в Павлодарской области ведется антимонопольное расследование на предмет ценового сговора, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По результатам проведенного антимонопольным департаментом по Павлодарской области анализа рынка производства и оптовой реализации куриного яйца установлены признаки антиконкурентных согласованных действий, выразившиеся в установлении и поддержании цен на яйца категории С-1", - сообщает пресс-служба Агентства РК по защите и развитию конкуренции РК.

 
На основании результатов анализа департаментом начато расследование по признакам нарушений законодательства в области защиты конкуренции в отношении двух птицефабрик - ТОО "ПК "Павлодар Кус" и ТОО "Шарбакты-Кус".

 

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Узбекистан может войти в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана

26.11.2021, 18:35 45847

ТУРКЕСТАН. 26 НОЯБРЯ - Сегодня в городе Туркестане премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с премьер-министром РУ Абдуллой Ариповым и принял участие в III Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической сферах, промышленной кооперации, туризме и других отраслях. На Казахстан и Узбекистан приходится около 70% всей региональной торговли в Центральной Азии. Двусторонний товарооборот за 9 месяцев 2021 года превысил $2,9 млрд, что на 28,5% выше показателя аналогичного периода 2020 года. По итогам текущего года Узбекистан может войти в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана. Поставлена задача довести объем взаимной торговли до $5 млрд в 2022 году и до $10 млрд в течение 5 лет", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Проводится работа по реализации проекта создания Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" на границе двух стран.

Премьер-министр РК отметил высокую динамику казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере промышленной кооперации. Эффективно работает совместное предприятие "Hyundai Auto Asia". Компания "Астана-Моторс" прорабатывает вопрос строительства завода по производству автомобилей Hyundai в городе Джизак. В городе Костанае ТОО "СарыаркаАвтоПром" совместно с АО "UZAuto Motors" налажено производство автомобилей Chevrolet, с АО "MAN Auto-Uzbekistan - грузовых автомобилей MAN. В ноябре текущего года создано совместное предприятие по производству сельскохозяйственной техники "Nurafshon" в Локализационном центре АО "АгромашХолдингKZ" в Костанае.

Успешными примерами кооперации в легкой промышленности являются запуск текстильного производства на совместном предприятии "Alliance" и швейной фабрики "Turkestan Textile".

"Существуют и другие потенциальные точки роста для новых совместных проектов в области машиностроения, строительной индустрии и фармацевтической промышленности", - сказал Мамин.

Глава правительства РК отметил высокий уровень взаимодействия Казахстана с Узбекистаном в транзитно-транспортной сфере - проводится работа по реализации крупных совместных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры, модернизации автомобильных пунктов пропуска, сформирована благоприятная тарифная политика для провоза грузов.

За 10 месяцев текущего года объем железнодорожных перевозок между РК и РУ составил 20,5 млн тонн.

Премьер-министр Казахстана подчеркнул важность сотрудничества двух стран в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства. Совместными усилиями в вегетационный период обеспечен дополнительный сброс воды из Токтогульского и Кайракумского водохранилищ, что обеспечило потребности сельхозтоваропроизводителей РК и РУ. Реализуются совместные проекты по решению острых экологических проблем Аральского моря, поддержке социально-экономического развития всего Приаралья.

"Предлагаем объединить усилия по посадке саксауловых насаждений на осушенном дне Аральского моря", - сказал Мамин.

Мамин и Арипов провели заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и приняли участие в III Форуме межрегионального сотрудничества РК и РУ на тему "Трансграничное сотрудничество как новые точки роста", который собрал около 200 человек - руководителей государственных органов, регионов, а также представителей деловых кругов двух стран.

В рамках форума подписаны 54 инвестиционных и коммерческих контракта в сферах машиностроения, АПК, производства строительных материалов, электротехнической продукции, изделий медицинского назначения, развития инфраструктуры и других отраслях на общую сумму $611,3 млн.

В ходе визита в Туркестан главы правительств двух стран приняли участие в церемонии открытия Назарбаев интеллектуальной школы, посетили мавзолей Х.А. Яссауи, центр "Улы Дала Елі", туристический комплекс "Караван-Сарай" и другие объекты.

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Реестр недобросовестных предпринимателей планируют создать в Казахстане

26.11.2021, 12:36 112429
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов в ходе Х Гражданского форума "30 лет партнерства в интересах устойчивого развития общества и государства" рассказал о планах по внедрению реестра недобросовестных предпринимателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе мероприятия заместитель председателя правления общественного объединения "Защита прав потребителей "Адилет"" города Нур-Султана Турсун Джагпарова высказала недовольство по поводу отсутствия реестра недобросовестных предпринимателей, некачественной продукции, сертификатов на сайте Минторговли РК.
 
В свою очередь министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил, что инициатива о внедрении соответствующего реестра уже стоит на повестке министерства и активно обсуждается. 

Стоит отметить, что в рамках информационной системы мы вполне можем это реализовать. К сожалению, ранее в своем выступлении представитель информационного продукта ОО BTS-Digital не успел рассказать о разработанном функционале в силу ограниченного времени. Думаю, что для обсуждения информационной системы и разъяснения принципа ее работы будет проведена отдельная сессия", - сказал он.

 
Министр добавил, что функционал системы будет заключаться в возможности потребителей оценивать магазины и услугодателей через единый QR-код и сразу же отражать в ней все имеющиеся жалобы и факты нарушения прав потребителей, сообщили в пресс-службе Комитета по защите прав потребителей.
 

Минэкологии разработало правила субсидирования рыбоводства

26.11.2021, 12:07 78490
Минэкологии разработало правила субсидирования рыбоводства
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан разработало правила субсидирования повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развития племенного рыбоводства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Правила субсидирования повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развития племенного рыбоводства определяют порядок субсидирования повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развития племенного рыбоводства за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год, а также порядок оказания государственной услуги "Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства", говорится в документе.
 
Субсидии предназначаются товаропроизводителям (услугополучателям) для снижения себестоимости продукции аквакультуры (рыбоводства) путем возмещения:
 
1) 30% расходов за приобретение кормов, используемых при выращивании осетровых, лососевых, карповых, сомовых, цихлид, латовых, аравановых видов рыб и их гибридов, ракообразных;
 
2) 50% расходов за приобретение РПМ (рыбопосадочный материал);
 
3) 50% расходов за приобретение РБО (рыбоводно-биологическое обоснование;
 
4) 50% расходов за приобретение лекарственных препаратов;
 
5) 50% расходов за приобретение РМС (ремонтно-маточные стада) и их содержание.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь. Публичное обсуждение проекта правил продлится до 10 декабря.

 

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