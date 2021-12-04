ЕНПФ будет ежегодно пересматривать порог достаточности для досрочного снятия пенсионных

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НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Жанат Курманов объяснил ряд нюансов, связанных с изменением порога достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Если говорить о количестве лиц, которые смогут в 2022 году, по нашим оценкам, воспользоваться своими пенсионными накоплениями, их число составит около 582 тысяч человек. Общая сумма накоплений, доступная для изъятия, составит около 900 миллиардов тенге", - рассказал Жанат Курманов.

Он добавил, что пороги минимальной достаточности будут пересматриваться ежегодно.

С января 2021 года наши граждане получили право использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, на лечение, на перевод в управляющие компании. И предполагается, что с учетом изменения социальных параметров эти пороги минимальной достаточности каждый год в соответствии с той методикой, которая утверждена постановлением правительства, должны пересчитываться. Такой расчет будет производиться с 1 января 2022 года и с учетом изменения социальных параметров", - уточнил председатель правления ЕНПФ.

По его словам, это коснется работающих граждан, отчисляющих обязательные пенсионные взносы. На действующих пенсионеров, а также на тех, кто выходит на пенсию по возрасту, это не повлияет.

Стоит отметить, что новые пороги минимальной достаточности для пенсионных накоплений будут действовать после Нового года. До конца года казахстанцы смогут воспользоваться излишками пенсионных накоплений по действующим порогам, если успеют до конца года подать заявление.