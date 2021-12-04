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ЕНПФ будет ежегодно пересматривать порог достаточности для досрочного снятия пенсионных

03.12.2021, 21:50 71713
ЕНПФ будет ежегодно пересматривать порог достаточности для досрочного снятия пенсионных
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Жанат Курманов объяснил ряд нюансов, связанных с изменением порога достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Если говорить о количестве лиц, которые смогут в 2022 году, по нашим оценкам, воспользоваться своими пенсионными накоплениями, их число составит около 582 тысяч человек. Общая сумма накоплений, доступная для изъятия, составит около 900 миллиардов тенге", - рассказал Жанат Курманов.

 
Он добавил, что пороги минимальной достаточности будут пересматриваться ежегодно.
 

С января 2021 года наши граждане получили право использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, на лечение, на перевод в управляющие компании. И предполагается, что с учетом изменения социальных параметров эти пороги минимальной достаточности каждый год в соответствии с той методикой, которая утверждена постановлением правительства, должны пересчитываться. Такой расчет будет производиться с 1 января 2022 года и с учетом изменения социальных параметров", - уточнил председатель правления ЕНПФ.

 
По его словам, это коснется работающих граждан, отчисляющих обязательные пенсионные взносы. На действующих пенсионеров, а также на тех, кто выходит на пенсию по возрасту, это не повлияет.
 
Стоит отметить, что новые пороги минимальной достаточности для пенсионных накоплений будут действовать после Нового года. До конца года казахстанцы смогут воспользоваться излишками пенсионных накоплений по действующим порогам, если успеют до конца года подать заявление. 
 
ЕНПФ с 2022 года изменит порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств.
 

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Застройщики Казахстана прогнозируют обвал строительного рынка

04.12.2021, 10:48 3754
Застройщики Казахстана прогнозируют обвал строительного рынка
НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - Обвал строительного рынка и банкротство строительных компаний пророчат Казахстану отечественные застройщики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Застройщики говорят, что на возведение жилых домов может просто не хватить денег. Все потому, что строительные материалы стремительно дорожают. Только по официальным данным, с начала года цены поднялись на 30%, сообщает телеканал "Астана". 
 
Председатель ассоциации застройщиков Карагандинской области Толеген Ашимов за десятки лет работы на рынке видел многое, но сейчас ситуация почти тупиковая, считает специалист. Строители столкнулись с тотальным удорожанием материалов. Это ставит под угрозу возведение многих объектов. Поскольку цены на квадратные метры зафиксированы и почти не корректируются. 
 

Сейчас подрядчики не будут укладываться, появится масса объектов незавершенного строительства. Нормативная цена быстро не может реагировать на изменение рынка. Надо перейти на текущие рыночные цены, цены на жилье будут расти, но упрутся в платежеспособность населения и это может привести к обвалу строительного рынка и банкротствам", - сказал он. 

 
Перейти на работу по текущим рыночным ценам, застройщики просят государство давно, но ситуация не меняется годами. Впрочем, "застряли в прошлом" и проектировщики: они упорно пользуются материалами, которые иногда экономически не выгодны, утверждают местные производители теплоблоков. 
 

У нас существует проблема в Казахстане, в частности в нашем регионе, это инертность наших проектных компаний. Они очень сложно с пристрастием подходят к материалу, он новый для них. Хотя Россия и Европа применяет их почти 50 лет. Мы готовы участвовать в проектах, но государство не приходило с предложениями", - говорит директор предприятия по изготовлению теплоблоков Ирина Савченко. 

 
Эксперты видят выход в открытии новых компаний по производству стройматериалов. Возводить дома для населения должно быть выгодно. А насыщенный рынок откорректирует цены.
 

Доступное жилье можно сделать только с недорогими материалами. Те же производства, которые производят строительные материалы, им нужно делать преференции. Где-то по налогам сделать уменьшение. Много возможностей административно поддержать и помочь. Суть порой не в налогах, а чтоб была в реализации поддержка", - сказал экономист Бекнур Кисиков. 

 
А пока даже местные производители вслед за удорожанием импортных материалов, вынуждены повышать свои расценки. Только теплоблоки за год подорожали на 40%. Хотя сырье закупали частично в России и в Казахстане, отмечают предприниматели. 
 
Представители сферы сходятся в одном: Комитету по делам строительства пора разработать новую стратегию по регулированию рынка. Поскольку миллионы казахстанцев по-прежнему остро нуждаются в собственном жилье, говорится в сюжете.

 

Аким Костанайской области рассказал о развитии АПК в регионе

03.12.2021, 20:21 85348
Аким Костанайской области рассказал о развитии АПК в регионе
Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
КОСТАНАЙ. 3 ДЕКАБРЯ - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в ходе брифинга в СЦК рассказал о развитии АПК в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Для дальнейшего развития животноводства молочного направления планируется реализация инвестпроектов по трем направлениям", - сказал Архимед Мухамбетов. 

 
Аким рассказал о планах построить в регионе семь молочно-товарных ферм вместимостью по 1200 голов КРС каждая, мощностью в 45,5 тысячи тонн производства молока в год (48,6 миллиарда тенге, 583 рабочих места). 
 
Строительство семи МТФ увеличит объемы производства молока в области на 21%, снизит дефицит сырья для перерабатывающих производств, увеличится маточное поголовье КРС на 9 600 коров. 
 
Планируется строительство в Костанае завода по производству молочной продукции, а также детского питания, мощностью более 240 тонн в сутки. 
 
Начало строительства завода запланировано на 2022 год, ввод в 2023 году; две МТФ - период реализации 2021-2022 годы; одна МТФ - 2021-2023 годы, четыре МТФ - 2022-2023 годы. 
 
Кроме того, в Аркалыке введут в эксплуатацию зерноперерабатывающий комплекс. 
 

Продолжая направление АПК, не могу не отметить проект в городе Аркалык, где ТОО "Алюминстрой" ведется реализация зерноперерабатывающего комплекса, в который входят элеватор, комбикормовый завод, а также ТОО "Аркалык Айдар" построен животноводческий комплекс, состоящий из откормочной площадки на 5 тысяч голов и репродуктора на 2,5 тысячи голов", - сказал Архимед Мухамбетов. 

 
По словам главы региона, элеватор уже запущен, комбикормовый завод планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Реализация проекта позволит обеспечить замкнутый цикл по переработке мяса в Аркалыке.
 

В Карагандинской области три птицефабрики заподозрили в необоснованном повышении цен

03.12.2021, 19:39 89803
В Карагандинской области три птицефабрики заподозрили в необоснованном повышении цен
КАРАГАНДА. 3 ДЕКАБРЯ - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Карагандинской области по итогам анализа на рынке оптовой реализации куриных яиц в регионе выявил признаки нарушения антимонопольного законодательства в части одновременного повышения цен на куриные яйца, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нарушения выявили в ТОО "Ushtobe Qus", ТОО "Агрофирма Курма", ТОО "Караганды кус".
 

На основании выявленных фактов в отношении ТОО "Караганды кус" внесено уведомление о снижении до обоснованной цены на яйцо, а также впредь не допускать нарушений в сфере защиты конкуренции. В отношении ТОО "Агрофирма Курма" и ТОО "Ushtobe Qus" начато расследование, так как данные предприятия совершили аналогичные нарушения в течение одного календарного года", - сообщили в ведомстве.

 
26 ноября стало известно, что в отношении двух птицефабрик в Павлодарской области ведется антимонопольное расследование на предмет ценового сговора. Также в ноябре на предмет ценового сговора проверяли семь казахстанских птицефабрик.
 

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