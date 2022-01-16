Досрочно прекращены полномочия глав "КазакГаз" и "КазТрансОйл"

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 14 ЯНВАРЯ - В Петропавловске снижена цена сжиженного нефтяного газа для потребителей через групповые резервуарные установки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ТОО "Горгаз-сервис", являясь субъектом общественно значимого рынка, снизило цену на сжиженный нефтяной газ через групповые резервуарные установки для потребителей", - сообщили в пресс-службе областного антимонопольного комитета.





Отпускная цена газа для потребителей с 1 января 2022 года снизилась на 6%, с 540,4 до 509,7 тенге за кубометр (без НДС), заявили в ведомстве.

В комитете подчеркнули, что сделать это удалось благодаря снижению предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Казахстана до 28 тыс. тенге за тонну.