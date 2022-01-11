Токаев назвал виновных в сложившейся протестной обстановке в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам социально-экономической ситуации в стране назвал виновных за сложившуюся протестную обстановку в республике, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на Правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях "Казмунайгаз" и "Казакгаз", сообщает пресс-служба Акорды.

Президент также подверг критике ход реализации своего поручения, которое он дал в июне прошлого года, ускорить строительство нового завода на базе "КазГПЗ", производящего сжиженный газ в Мангистауской области.

На данный момент разработано только технико-экономическое обоснование. Не решены вопросы финансирования проекта. Второе. Действующие Правила организации и проведения торгов сжиженным газом не проработаны. Не предусмотрены механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов. В результате министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги", - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев также указал на отсутствие системного подхода к реформированию отрасли.

Важно понимать, что постоянно продавать себе в убыток никто не будет. Страна может остаться без инвестиций в газовую и газоперерабатывающую отрасли и, соответственно, без газа. Поэтому без системных, но продуманных и поэтапных реформ не обойтись. Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка", - убежден глава государства.

Токаев отметил постепенное выправление ситуации в Алматы и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения. Он подчеркнул, что все полномочия по стабилизации ситуации были даны, основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи.



