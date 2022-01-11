Токаев дал ряд поручений по стабилизации социально-экономической ситуации в стране

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент сообщил, что премьер-министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. Она принята главой государства. Согласно Конституции, отставка премьер-министра означает прекращение полномочий всего правительства. Члены правительства продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов.

Обращаясь к участникам совещания, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что одна из главнейших задач исполнительной власти - сдерживание инфляции - осталась невыполненной.

Эта задача станет первостепенной для следующего состава правительства страны и нового главы кабинета", - подчеркнул он.

Президент поблагодарил правительственную комиссию, силы правопорядка, акима Мангистауской области за работу по стабилизации ситуации.

Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве - в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях "Казмунайгаз" и "Казакгаз".

Глава государства отметил постепенное выправление положения в Алматы и Мангистауской области после введения режима ЧП. Он подчеркнул, что все полномочия по стабилизации ситуации были даны, основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи.

Президент подверг критике ход реализации своего поручения, которое он дал в июне прошлого года - ускорить строительство нового завода на базе "КазГПЗ", производящего сжиженный газ в Мангистауской области.

На данный момент разработано только технико-экономическое обоснование. Не решены вопросы финансирования проекта. Второе: действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом не проработаны. Не предусмотрены механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов. В результате министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги", - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев также указал на отсутствие системного подхода к реформированию отрасли.

Важно понимать, что постоянно продавать себе в убыток никто не будет. Страна может остаться без инвестиций в газовую и газоперерабатывающую отрасли и, соответственно, без газа. Поэтому без системных, но продуманных и поэтапных реформ не обойтись. Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка", - убежден глава государства.

В этой связи президент изложил ряд первоочередных мер, направленных на стабилизацию текущей ситуации.

Во-первых, я одобряю комплекс мер, предложенных правительственной комиссией по Мангистау. Во-вторых, поручаю антимонопольному органу в соответствии со статьей 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года. В-третьих, поручаю правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. В этот период следует тщательно подготовить нормативно-правовую базу, обеспечить прозрачную работу торговых площадок, внедрить механизмы ограничения резкого роста цен. В-четвертых, поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий. Расследование проведите оперативно и доложите в течение 20 дней", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что политическое, социальное и экономическое устройство нашего государства останется неизменным. По его убеждению, такие принципы, как унитарность, верховенство закона, уважение к праву собственности и рыночная экономика, остаются главными в нашей государственной политике.

В завершение Касым-Жомарт Токаев также дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации:

Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней.

Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе.

Приступить к разработке закона "О банкротстве физических лиц".

Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней.

Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения.

Создать общественный фонд "Народу Казахстана", финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.

На совещании с докладами выступили министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, председател КНБ Карим Масимов, генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов.