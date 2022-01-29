"Жасыл даму" временно прекратил прием утильплатежей

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Как сообщили в пресс-службе АО "Жасыл Даму", в связи с проведением компетентными органами проверочных мероприятий в отношении ТОО "Оператор РОП", а также незавершением процесса передачи функции по администрированию расширенных обязательств производителей от прежнего оператора в управление Жасыл Даму временно прекращено оказание следующих услуг:
- прием утилизационных платежей;
- прием ВЭТС/ВЭССХТ;
- выплата компенсации за сдачу на утилизацию старой техники;
- субсидирование сборщиков, транспортировщиков и переработчиков отходов;
- другие виды, предусмотренные Экологическим кодексом.
Со своей стороны заверяем, что после завершения всех организационных и юридических процессов, получения полного доступа к серверному программному обеспечению АО "Жасыл Даму" будут исполнены все обязательства. Сделать это сейчас не представляется возможным по независящим от нас причинам", - говорится в сообщении.
О начале работ информационных систем будет сообщено дополнительно.
Напомним, президент Токаев заявил, что утилизационным сбором должна заниматься государственная организация.
18 января постановлением правителства деятельность ТОО "Оператор РОП" по утильсбору прекращена. Оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества "Жасыл даму".
26 января стало известно о задержании председателя правления ТОО "Оператор РОП" и вице-министра экологии. Они подозреваются в совершении коррупционных преступлений. С санкции суда подозреваемые арестованы на два месяца.