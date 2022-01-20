Деятельность ТОО "Оператор РОП" по утильсбору прекращена

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Согласно документу, оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества "Жасыл даму", сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Деятельность ТОО "Оператор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами прекращена. Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, переданы в собственность государства", - говорится в сообщении.
Исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей передано государственной организации - АО "Жасыл даму".
Напомним, президент Токаев заявил, что утилизационным сбором должна заниматься государственная организация.
В Казахстане появится госоператор по утилизационному платежу.