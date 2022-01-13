В Казахстане появится госоператор по утилизационному платежу

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НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - В Казахстане планируется создание государственного оператора по утилизационному платежу. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил министр, ТОО "Оператор РОП" было создано постановлением правительства РК от 30 декабря 2015 года в соответствии со статьей 387 Экологического кодекса РК. В период с 2016 года по 1 января 2022 года объем поступивших денежных средств в виде утилизационного платежа составил 691,9 млрд тенге.

Полученные финансовые средства, по словам Брекешева, расходуются в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В частности, отечественным автопроизводителям возвращены ранее уплаченные ими средства в виде утильплатежа в размере 338,9 млрд тенге, на решение экологических вопросов направлено 102 млрд тенге, налоги - 49,1 млрд тенге.





На сегодняшний день остаток средств находится в банках второго уровня и составляет 220,6 млрд тенге", - сказал министр.

По его словам, в связи с поручением главы государства министерством предлагается создать рабочую группу по рассмотрению следующих вопросов:

1) создание отдельного государственного оператора, либо на базе Фонда развития промышленности;

2) пересмотр коэффициентов утилизационного платежа;

3) предоставление покупателям отечественных транспортных средств и сельскохозяйственной техники ваучеров за счет утилизационного сбора, с участием бизнеса, общественности и заинтересованных государственных органов.