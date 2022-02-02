Отбасы банк предоставит льготную ипотеку для жителей моногородов

НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - АО "Отбасы банк" разрабатывает программу льготной ипотеки для жителей моногородов с низким потенциалом развития. Об этом на заседании правительства Республики Казахстан сообщил председатель правления холдинга "Байтерек" Айдар Арифханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы холдинга, условия этой ипотеки следующие: первоначальный взнос - 10%, ставка вознаграждения - до 5%, срок кредитования - до 20 лет.

В настоящее время нами согласовываются основные параметры программы с государственными органами. На эти цели, по предварительным расчетам, потребуется выделение из республиканского бюджета порядка 11 млрд тенге ежегодно в 2022-2025 годах. Запуск продукта планируется в первом квартале 2022 года", - сказал Арифханов.

Он также рассказал, что в прошлом году по направлению строительства кредитного жилья через механизм выкупа облигаций акиматам предоставлено фондирование на общую сумму 163,7 млрд тенге, или 100% от утвержденного плана.

По направлению системы жилищных строительных сбережений в 2021 году населению выдано 82,2 тыс. льготных займов на общую сумму 1,235 трлн тенге. В системе Отбасы банка числится 2,2 млн договоров на 1,5 трлн тенге, рассказали в пресс-службе холдинга "Байтерек".

По направлению долевого жилищного строительства прогарантированы 70 проектов на общую сумму 372 млрд тенге и площадью 2 млн квадратных метров жилья.

Также он добавил, что по направлению субсидирования кредитов частных застройщиков при плане 20 млрд тенге одобрены проекты на общую сумму 27,8 млрд тенге (это 275 тыс. квадратных метров жилья).