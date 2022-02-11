В Кызылординской области наблюдается нехватка кормов для скота

НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - В двух районах Кызылординской области наблюдается нехватка кормов для скота. Мажилисмены просят правительство посодействовать в решении проблемы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Акимы Аральского и Казалинского районов подтвердили, что ранее заготовленное ими сено и корма уже заканчиваются, возникает острая необходимость в закупе дополнительного объема. Если правительство страны и национальная компания "Казакстан темір жолы" не будут решать такие вопросы, то где же наше "Слышащее государство" и социальные обязательства бизнеса?" - сказал депутат Галым Амреев, обращаясь с депутатским запросом на имя первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра.
По его словам, в прошлом году из-за аномальных погодных условий и засухи в Мангистауской и Кызылординской областях сложилась критическая ситуация с кормами и сеном. На сегодняшний день проблема заготовки определенного объема сена была решена при участии самих жителей и предпринимателей Кызылординской области, а также активной поддержке акиматов Актюбинской, Туркестанской и Жамбылской областей.
Так как пострадали северные районы Кызылординской области, где холодная и длинная зима, до сих пор остается угроза потери скота для населения и животноводов из-за отсутствия достаточного объема кормов и сена до нового урожая", - сказал Галым Амреев.
По его информации, только в двух пострадавших районах области с населением 170 тыс. человек поголовье скота составляет более 500 тыс.
Это означает, что все население сел живет за счет разведения скота, других доходов нет", - пояснил он.
Кроме того, депутат сообщил, что для доставки кормов в Мангистаускую область были предоставлены льготы по тарифам на железнодорожный транспорт. В прошлом году в Акмолинской области для отправки в Кызылординскую область был собран достаточный объем сена. Мининдустрии и национальной компании "Казакстан темiр жолы" было дано поручение, но до настоящего времени оно не исполнено.
В этой связи с учетом готового для транспортировки объема сена прошу решить поднимаемый вопрос, чтобы жители Аральского и Казалинского районов получили хотя бы 10-15 вагонов сена бесплатно", - заключил депутат.