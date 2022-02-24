Казахстан рассматривает шесть поставщиков ядерных технологий для строительства АЭС

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Ведется активное изучение 6 мировых поставщиков ядерных технологий - это американские, американо-японские, корейские, китайские, российские и французские технологии. Изучение проводится по критериям безопасности, референтности реакторов, по месту размещения мощности и стоимости атомной станции", - рассказал глава департамента.
В целом, отметил спикер, у Казахстана имеются все возможности развить в стране атомную энергетику.
Мы занимаем первое место в мире по добыче урана, имеем своё производство компонентов ядерного топлива. Мы сейчас говорим о таблетировании и производстве тепловыделяющих сборок, а также у нашей страны есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана. В прошлом году на базе Ульбинского металлургического завода открылся завод по выпуску готового ядерного топлива для атомных электрических станций Китая. И ведётся работа по производству данного топлива", - рассказал Касенов.