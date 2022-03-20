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МСХ: недобросовестные участники создают искусственный ажиотаж на рынке пшеницы

19.03.2022, 19:23 10911
МСХ: недобросовестные участники создают искусственный ажиотаж на рынке пшеницы
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - В последнее время регулярно появляется информация о якобы нехватке зерна для производства муки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Минсельхоз неоднократно сообщал, что в Казахстане достаточно запасов зерна и нет рисков возникновения дефицита. Распространяемая информация в СМИ и социальных сетях является недостоверной, попыткой давления на участников рынка, а также проявлением недобросовестной конкуренции, сообщили в пресс-службе министерства.
 

Мукомолы областей, граничащих с Российской Федерацией, использовали в качестве сырья привозную пшеницу. В силу введенных РФ ограничений на экспорт пшеницы ранее законтрактованные объемы стали недоступны. В этой связи для обеспечения бесперебойной работы производители прорабатывают возможность заключения контрактов на поставку пшеницы с отечественными сельхозтоваропроизводителями", - сообщили в МСХ.

 
В ведомстве подчеркнули, что на внутреннем рынке имеется необходимый объем сырья, способный заменить привозное. В республике имеется 7,4 млн тонн пшеницы. Для полного обеспечения нужд страны (посевные нужды, корма, продовольственное потребление и промышленная переработка) требуется 3,7 млн тонн пшеницы, включая замещаемые объемы РФ. Таким образом, имеющиеся запасы покрывают двухлетнею потребность страны в пшенице.
 

В настоящее время производители муки и поставщики пшеницы договариваются о цене реализации. В условиях волатильности мирового рынка пшеницы каждая из сторон пытается получить наиболее выгодную цену, используя СМИ и социальные сети как инструменты взаимного давления, вбрасывая в информационное пространство недостоверную информацию, тем самым создавая ажиотажную обстановку", - сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

 
Кроме того, Казахстан обладает достаточным количеством запасов муки. Имеется в наличии 137,9 тысячи тонн муки, в том числе в региональных стабфондах - 11,2 тысячи тонн, в торговых объектах - 53,2 тысячи тонн, на предприятиях производителей - 52,8 тысячи тонн, на складах - 20,7 тысячи тонн.
 

Дополнительно министерство через АО "Продкорпорация" располагает 600 тысячами тонн зерна, которое позволяет произвести 450 тысяч тонн муки. Министерство призывает участников рынка не нагнетать обстановку, используя текущую ситуацию для получения сверхприбылей, проявить благоразумие и социальную ответственность. Ситуация находится на контроле, министерство не допустит дефицита муки и пшеницы в стране, обеспечит стабильность и продовольственную безопасность", - подчеркнули в ведомстве.

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане выросли цены на пшеницу. По словам трейдеров, с 11 марта элеваторы предлагают зерно по цене от 128 до 130 тысяч тенге за тонну.
 

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Нацбанк ответил депутатам, почему нельзя отменить начисление премии в размере 10% по депозитам

20.03.2022, 12:45 2686
Нацбанк ответил депутатам, почему нельзя отменить начисление премии в размере 10% по депозитам
НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - Председатель Национального банка Галымжан Пирматов в ответе на депзапрос мажилисмена Аманжана Жамалова рассказал, почему нельзя отменить начисление премии в размере 10% по тенговым депозитам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, относительно программы защиты тенговых вкладов Пирматов отметил, что программа была анонсирована как срочная и немедленная антикризисная мера, необходимая для обеспечения стабильности финансового сектора на фоне возросших геополитических рисков и роста волатильности на финансовых рынках.
 

Параметры и условия программы предполагают оптимальное соотношение охвата вкладчиков и расходов бюджета, необходимых для реализации программы. Анализ вкладов показал, что по состоянию на 1 февраля 2022 года порядка 93% счетов, попадающих под действие программы, составляют вклады не более 3 млн тенге, при этом охват вкладов до 1 млн тенге составляет порядка 84%", - уточнил Пирматов в ответе на депзапрос.

 
Также ввиду ограничения максимального объема средств на вкладе (до 20 млн тенге), принимаемого для расчета компенсации, фактическая база для расчета компенсации будет ниже общей суммы остатков на вкладах. Это ограничивает максимальный размер компенсации для крупных вкладчиков и, как следствие, понижает общий объем средств бюджета, который будет направлен на выплату компенсации по истечении срока программы.
 
Кроме того, фактический объем компенсации также может сложиться ниже за счет снятий с депозитов в течение срока программы.
 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что в текущих неблагоприятных условиях необходимо уделять особое внимание поддержке финансовой и ценовой стабильности. Отказ от программы может привести к потере доверия к национальной валюте, смене валютных предпочтений и, соответственно, резкому росту уровня долларизации", - подчеркнул глава Нацбанка.

 
Мажилисмен также в своем депзапросе предложил "с одной стороны, закрыть торги на бирже с участием Нацбанка, а с другой - не мешать банкам вне биржи работать со своими клиентами по импортным и экспортным контрактам, краткосрочно кредитуя их валютой и тенге".
 

Паникерам и спекулянтам надо позволить слиться "до нуля" и при этом сохранить активы Национального банка", - отмечается в депзапросе.

 
На что глава Нацанка ответил, что "действующий режим свободно плавающего обменного курса подразумевает формирование курса тенге на основе рыночных принципов через баланс спроса и предложения". 
 
По его словам, Национальный банк не проводит валютные интервенции с целью достижения определенного уровня обменного курса.
 
Как напомнил глава Нацбанка, ввиду тесных торгово-экономических взаимосвязей в курсообразовании тенге определенно присутствует влияние рубля. Казахстан является членом Евразийского экономического союза. Российская Федерация - наш ключевой торговый партнер, на долю которого по итогам 2021 года приходится 42% казахстанского импорта. На фоне происходящих геополитических событий наблюдается беспрецедентная волатильность российского рубля, что оказывает давление на тенге и создает риски для финансовой стабильности Казахстана.
 

Национальный банк считает неоправданной и фундаментально не подкрепленной аналогичную динамику тенге с российским рублем, потому что условия - как внешние, так и внутренние - для нашей валюты кардинально отличаются от тех условий, в которых функционирует сейчас российская валюта. В этой связи в целях снижения необоснованного влияния избыточных колебаний рубля на тенге Национальный банк проводит валютные интервенции, предусмотренные законом РК "О Национальном банке Республики Казахстан", - сообщил Пирматов в ответе на депзапрос.

 
Участие Национального банка на валютном рынке в текущих условиях является вынужденной мерой, так как в отдельные периоды отмечается отсутствие либо ограниченное количество продавцов иностранной валюты, что крайне негативно отражается на нормальном функционировании рынка. Закрытие биржевых торгов в условиях ухудшения внешних факторов может привести к дальнейшей эскалации панических настроений и спекулятивных действий со стороны рыночных участников. В этом случае импортеры не смогут купить иностранную валюту, так как в периоды повышенной волатильности и неопределенности, как правило, на валютном рынке наблюдается ограниченное предложение иностранной валюты, что также может привести к критическим последствиям, пояснил глава Нацбанка.
 

Национальным банком совместно с Казахстанской фондовой биржей разработан механизм франкфуртского аукциона, позволяющий максимизировать возможный объем сделок и нацеленный на предотвращение необоснованной волатильности", - отметил Пирматов.

 
При этом отмечается, что Нацбанк остается приверженным принципам свободного плавания обменного курса.
 

Курс тенге и дальше будет формироваться под воздействием фундаментальных факторов, при этом в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет также зависеть от развития геополитической ситуации, ожиданий внутренних участников и динамики на мировых рынках", - отметил глава Нацбанка.

 

Вице-премьер РФ обсудил с вице-премьером Казахстана поставки газа в республику

19.03.2022, 10:25 16531
Вице-премьер РФ обсудил с вице-премьером Казахстана поставки газа в республику
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 19 МАРТА - Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром поставки в республику российского газа и нефти на НПЗ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Участники встречи обсудили основные действующие проекты и перспективное развитие отношений государств в топливно-энергетической сфере, в том числе в части добычи и транспортировки нефти и природного газа, и электроэнергетике, сообщает РИА Новости.
 
На встрече обсуждались поставки природного газа, российской нефти на местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), также говорилось о поставках нефтепродуктов и о совместном освоении месторождений Хвалынское и Имашевское.
 
Кроме того, в круг вопросов вошли условия газификации северных и восточных районов Казахстана, развитие производственной и заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа вдоль международного транспортного коридора Европа - Западный Китай и автодороги "Меридиан", а также развитие кооперации стран в области ТЭК, говорится в релизе.
 
Новак отметил, что между странами увеличился взаимный товарооборот - в 2021 году он на 34% превысил показатель 2020 года и составил 25,6 миллиарда долларов.
 

В Минэнерго рассказали о ситуации на рынке сжиженного нефтяного газа

18.03.2022, 20:55 27746
В Минэнерго рассказали о ситуации на рынке сжиженного нефтяного газа
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В Министерстве энергетики рассказали о ситуации на рынке сжиженного нефтяного газа в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Производство сжиженного нефтяного газа в 2021 году составило 3,17 млн тонн. План на 2022 год - 3,2 млн тонн. Более 60% основного потребления сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке приходится на автотранспорт, сообщает пресс-служба Минэнерго
 
С 2019 года количество автотранспорта, переведенного на сжиженный газ, к 2021 году выросло в 2,2 раза и достигло более 310 тыс. единиц.
 
В соответствии с поручением главы государства от 5 января по стабилизации социально-экономической ситуации в стране касательно рынка сжиженного газа были приняты следующие оперативные меры:
 
  • установлены розничные цены на сжиженный нефтяной газ в коридоре от 50 до 75 тенге/литр в зависимости от отдаленности региона;
  • снижены предельные оптовые цены на сжиженный нефтяной газ с 38,7 до 28 тыс. тенге;
  • приостановлены правила торгов до 1 января 2023 года, согласно которому Министерство энергетики будет реализовывать сжиженный газ вне электронных торгов;
  • утвержден приказ по внесению поправок в Правила формирования плана поставки, согласно которому расширен Перечень субъектов, имеющих право оптовой и розничной реализации на территории республики.
 
В качестве дополнительных мер, в том числе с обеспечением долгосрочной ценовой стабильности и недопущения спекулятивных скачков цен, прорабатываются следующие меры:
 
Разработка методики по определению предельных оптовых цен на СНГ заводами-производителями, исходя из установленных розничных цен, что позволит справедливо распределять выручку между заводами и продавцами.
 
В ближайшее время планируется заключение EPC-контракта на проектирование и строительство нового газоперерабатывающего завода в Мангистауской области взамен действующего КазГПЗ.

Ранее сообщалось, что два НПЗ искусственно завышали цены на газ.

13 марта Министерство энергетики РК в проекте приказа определило предел цены на сжиженный газ на II квартал вне электронных торговых площадок. 
 

Страны ЕАЭС договорились о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах

18.03.2022, 19:06 29771
МОСКВА. 18 МАРТА - Как сообщает ТАСС, страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигли договоренности о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Очень важный вопрос, который обсуждался [на заседании совета Евразийской экономической комиссии], - это вопрос о взаимных расчетах в рублях. Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, потом расщепляются в определенных пропорциях, которые закреплены договором союза, и, соответственно, попадают в бюджеты соответствующих стран. Раньше все это проходило с использованием иностранной валюты. На сегодняшний момент договорились о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах", - сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

 
Он подчеркнул, что для России отдельную важность представляет то, что основной расчет пошлины РФ получает в рублях.
 

Тем самым мы приступили к формированию единого рублевого пространства", - пояснил Решетников.

 

Акимат Алматы и IFC подписали соглашение о сотрудничестве

18.03.2022, 18:07 31631
Акимат Алматы и IFC подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: pixabay.com
АЛМАТЫ. 18 МАРТА - Акимат Алматы и Международная финансовая организация (IFC) подписали соглашение о сотрудничестве по улучшению доступа к долгосрочному коммерческому внешнему финансированию в виде "зеленых" облигаций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках соглашения IFC продолжит оказание безвозмездной технической поддержки акимату города в целях совершенствования законодательной базы для привлечения долгосрочного внешнего заимствования в национальной валюте.
 
В настоящее время также продолжается подготовка пилотной транзакции по внешнему финансированию потенциально в форме муниципальной "зеленой" облигации, первой в своем роде в Центральной Азии.
 
Эта работа соответствует государственной политике по развитию Алматинской агломерации, которая требует формирования устойчивой и "зеленой" инфраструктуры.
 

Аким города встретился с делегацией ЕБРР

18.03.2022, 17:54 32316
Аким города встретился с делегацией ЕБРР
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 18 МАРТА - Аким Алматы Ерболат Досаев обсудил с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пию проекты по улучшению инфраструктуры города и инициативы по развитию малого и среднего бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Акимат Алматы и ЕБРР на протяжении последних 13 лет плодотворно сотрудничают в рамках продвижения инициатив, направленных на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и развития транспортного сектора. 
 
Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам перспективы обновления троллейбусного парка и модернизации тяговых подстанций (190 троллейбусов, 10 подстанций).
 
Стороны также обсудили возможность дальнейшего сотрудничества по строительству легкорельсового транспорта (ЛРТ). Европейским банком реконструкции и развития ранее были проведены исследования по целесообразности реализации проекта строительства и эксплуатации системы ЛРТ в Алматы (включая экологический, экономический и социальный анализ). 
 
В ходе встречи обсуждались вопросы экологической ситуации в городе. По предварительным данным на февраль текущего года, в воздухе зафиксировано превышение нормы диоксида (NO2) азота в 6 раз, диоксида серы (SO2) и оксида азота (N2O) в 5 раз. Одним из основных источников загрязнения являются промышленные предприятия (37%). Согласно экспертному заключению, необходима модернизация ТЭЦ-2. ЕБРР как один из кредиторов проекта попросил о поддержке со стороны акимата, который подтвердил готовность оказать содействие. Для успешной реализации проекта будет разработана и принята совместная дорожная карта.
 
В ходе встречи также обсуждались вопросы реализации в Алматы ESG-проектов по энергоэффективности и энергосбережению, модернизации инженерной инфраструктуры для снижения потерь воды, тепла и др. 
 
Важным направлением развития города является его цифровизация. Стороны рассмотрели предложение по реализации проекта "Цифровой двойник" города, который представляет собой высокоточную цифровую копию городской инфраструктуры и процессов. Система представляет собой платформу для обработки данных стресс-тестирования инфраструктуры в различных условиях, включая вопросы изменения климата, общественного транспорта, роста населения и др.
 
В целях поддержки и развития малого и среднего бизнеса были обсуждены совместные программы и инициативы. Стоит отметить, что сфера предпринимательства имеет огромное значение для города - в этом секторе заняты 6 из 10 алматинцев.
 
В завершение встречи стороны договорились изучить предлагаемые проекты в месячный срок и вернуться к обсуждениям в целях дальнейшего сотрудничества.
 

В Казахстане планируют увеличить добычу газа в 2022 году

18.03.2022, 17:41 32896
В Казахстане планируют увеличить добычу газа в 2022 году
Фото: МЭ РК
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - 18 марта министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе расширенного заседания коллегии Министерства энергетики РК рассказал об основных показателях газовой отрасли Казахстана за прошлый год и планах на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В 2021 году объем добычи газа составил 53,8 млрд кубометров, план на 2022 год - 54,5 млрд кубометров. Произведено 29,4 млрд кубометров товарного газа, план на 2022 год - 29,6 млрд кубометров, сообщает пресс-служба Минэнерго.
 
Экспорт газа составил 7,2 млрд кубометров, ожидаемый объем экспорта газа на 2022 год - 5 млрд кубометров.
 
По состоянию на 1 января 2022 года газификация страны составила 57,7%.
 
В рамках трансфертов на развитие регионов в текущем году планируется реализация 96 проектов строительства газовой инфраструктуры, планируется завершить 38 объектов для обеспечения газом 59 населенных пунктов.
 
Также в 2022 году планируется начать капитальный ремонт действующего газопровода Бейнеу - Жанаозен, а также планируется строительство параллельных ниток газопроводов Макат - Северный Кавказ и Бейнеу - Жанаозен.
 
Реализация этих проектов обеспечит энергетическую безопасность и транспортировку дополнительных объемов газа для развития западных регионов страны.
 
В Мангистауской области для развития туристического кластера в 2022 году планируется завершить газификацию местности Сарша и курортной зоны "Теплый пляж", это позволит обеспечить газом более 10 объектов туристического кластера побережья Каспийского моря.
 

В РК продлят запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом

18.03.2022, 17:27 32261
В РК продлят запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В Минэнерго подготовили поправки, предусматривающие исключение непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов в части ужесточения требований к оптовым поставщикам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, в рамках исполнения поручения главы государства по реформированию рынка ГСМ планируется принять следующие меры:
 
Первое. Обеспечение прозрачности и транспарентности в сфере производства и распределения нефтепродуктов.
 
Второе. Создание резервов нефтепродуктов у крупных потребителей на базе АО "НК "КазМунайГаз" в объеме 150 тысяч тонн и на базе АО "КТЖ" в объеме 50 тысяч тонн.
 
Третье. Принятие приказа по продлению запрета на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом с территории РК на 6 месяцев.
 
Четвертое. Оснащение нефтебаз контрольными приборами учета.
 
Запланирован ряд мероприятий для дальнейшего увеличения производства как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.
 
Также на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе в 2022 году будет увеличена загрузка нефти с 5,2 млн до 6 млн тонн. Эта мера позволит увеличить производство ГСМ для покрытия растущего спроса на внутреннем рынке.
 
На Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе до 2025 года будет реализован проект по реконструкции установки гидроочистки, который позволит увеличить производительность до 6 млн тонн (действующая 5,4 млн тонн) и производить 160 тысяч тонн зимнего дизельного топлива, которое раньше не производилось.
 
Благодаря реконструкции на Актауском битумном заводе увеличится мощность производства битума с 400 до 450 тысяч тонн в год.
 
Производство нефтепродуктов по итогам 2021 года составило 12,7 млн тонн.
 
Из основных видов нефтепродуктов: производство бензина - 4,8 млн тонн, дизельного топлива - 4,9 млн тонн, мазута - 2,4 млн тонн и авиакеросина - 586 тысяч тонн. План на 2022 год - 13,3 млн тонн.
 

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