МСХ: недобросовестные участники создают искусственный ажиотаж на рынке пшеницы

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НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - В последнее время регулярно появляется информация о якобы нехватке зерна для производства муки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Минсельхоз неоднократно сообщал, что в Казахстане достаточно запасов зерна и нет рисков возникновения дефицита. Распространяемая информация в СМИ и социальных сетях является недостоверной, попыткой давления на участников рынка, а также проявлением недобросовестной конкуренции, сообщили в пресс-службе министерства.
Мукомолы областей, граничащих с Российской Федерацией, использовали в качестве сырья привозную пшеницу. В силу введенных РФ ограничений на экспорт пшеницы ранее законтрактованные объемы стали недоступны. В этой связи для обеспечения бесперебойной работы производители прорабатывают возможность заключения контрактов на поставку пшеницы с отечественными сельхозтоваропроизводителями", - сообщили в МСХ.
В ведомстве подчеркнули, что на внутреннем рынке имеется необходимый объем сырья, способный заменить привозное. В республике имеется 7,4 млн тонн пшеницы. Для полного обеспечения нужд страны (посевные нужды, корма, продовольственное потребление и промышленная переработка) требуется 3,7 млн тонн пшеницы, включая замещаемые объемы РФ. Таким образом, имеющиеся запасы покрывают двухлетнею потребность страны в пшенице.
В настоящее время производители муки и поставщики пшеницы договариваются о цене реализации. В условиях волатильности мирового рынка пшеницы каждая из сторон пытается получить наиболее выгодную цену, используя СМИ и социальные сети как инструменты взаимного давления, вбрасывая в информационное пространство недостоверную информацию, тем самым создавая ажиотажную обстановку", - сообщили в Министерстве сельского хозяйства.
Кроме того, Казахстан обладает достаточным количеством запасов муки. Имеется в наличии 137,9 тысячи тонн муки, в том числе в региональных стабфондах - 11,2 тысячи тонн, в торговых объектах - 53,2 тысячи тонн, на предприятиях производителей - 52,8 тысячи тонн, на складах - 20,7 тысячи тонн.
Дополнительно министерство через АО "Продкорпорация" располагает 600 тысячами тонн зерна, которое позволяет произвести 450 тысяч тонн муки. Министерство призывает участников рынка не нагнетать обстановку, используя текущую ситуацию для получения сверхприбылей, проявить благоразумие и социальную ответственность. Ситуация находится на контроле, министерство не допустит дефицита муки и пшеницы в стране, обеспечит стабильность и продовольственную безопасность", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане выросли цены на пшеницу. По словам трейдеров, с 11 марта элеваторы предлагают зерно по цене от 128 до 130 тысяч тенге за тонну.