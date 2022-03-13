Пшеница в Казахстане подорожала до 130 тысяч тенге за тонну

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НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - В Казахстане выросли цены на пшеницу. По словам трейдеров, со вчерашнего дня элеваторы предлагают зерно по цене от 128 до 130 тысяч тенге за тонну, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Запрет на свободный экспорт российского зерна самым негативным образом повиляет на рынок Казахстана. Наиболее ощутимым эффектом станет рост цен на пшеницу, что осложнит работу мукомолов. Подорожание также коснется продукции животноводства и птицеводства. В числе других последствий - снижение объема экспорта переработанной сельхозпродукции", - сообщает портал ElDala.kz со ссылкой на вице-президента Союза зернопереработчиков Казахстана Таисию Колегову.
Напомним, вчера Россия запретила экспорт из страны зерна и сахара. Запрет коснется пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы и продлится до 31 августа.
При этом, по словам Колеговой, отгрузки в страны ЕАЭС будут возможны по специальной лицензии правительства РФ.
Но выдавать ее будут только в исключительных случаях, поэтому всем очевидно, что ручей российского зерна в Казахстан иссякнет. А этот объем был очень значительным: глава аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов оценивает общий объем поставок в страны ЕАЭС в 0,5 млн тонн в месяц. Причем основная часть этого импорта приходилась именно на Казахстан, который в прошлом году получил собственный урожай на треть ниже обычного. Замещать недобор и пришлось импортом из России", - пишет портал.
Колегова сообщила, что в последние месяцы сдерживать цены на муку и хлеб удавалось только благодаря работе на российском импортном сырье.
Официально завезенная российская пшеница с уплатой всех налогов обходилась нам, мукомолам, на 10 тысяч тенге за тонну дешевле", - сообщила вице-президент.
Стоимость российской пшеницы также сдерживала рост цен на казахстанское зерно, которое шло на экспорт, в основном в Узбекистан. Российская пшеница стоила примерно 116 тысяч тенге за тонну, казахстанская - 122 тысяч тенге за тонну. Однако сразу после информации о запрете поставок российского зерна трейдеры сообщили, что элеваторы уже 11 марта начали предлагать пшеницу по 128-130 тысяч тенге за тонну.
По мнению Колеговой, это приведет к спекулятивным настроениям.
Как итог, мы увидим подорожание продовольственных товаров, произведенных из более дорогой пшеницы отечественного происхождения, а также кормов для животноводства и птицеводства", - заявила она в интервью.
По словам Колеговой, нужны срочные меры для защиты отечественной зерноперерабатывающей отрасли, а именно - введение ограничений и пошлин на экспорт зерна из Казахстана.
Напомним, сегодня павлодарские мукомолы потребовали ввести запрет на экспорт зерна в связи с его катастрофической нехваткой.