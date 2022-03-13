Пшеницы осталось на 2 недели: павлодарские мукомолы требуют ввести запрет на экспорт зерна

ПАВЛОДАР. 12 МАРТА - Мукомолы Павлодарской области обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой запретить экспорт зерна из Казахстана в связи с его катастрофической нехваткой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Если раньше они вынуждены были скупать российское зерно, то теперь, возможно, и этого не удастся", - сообщает Atameken Business News.
По словам производителей муки, внутренний рынок уже пуст.
Всю казахстанскую пшеницу вывозят в страны Средней Азии, да в таких масштабах, что это грозит крахом перерабатывающей отрасли. Предприниматели требуют ввести запрет на вывоз отечественного сырья", - говорится в видео.
За прошлый год из собранных 750 тысяч тонн пшеницы экспортировано 550 тысяч тонн, а с начала года - уже 165 тысяч.
Нужно срочно закрыть вывоз зерна. Хотя бы до нового угрожая, а потом чтоб ввели пошлину (на экспорт. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY)", - говорит представитель Союза зернопереработчиков Павлодарской области Жанар Серимова.
По словам мукомолов, традиционные рынки они потеряли. Более того, вместо казахстанской муки на рынок заходит узбекская. Они уверены, если запретить вывоз казахстанской пшеницы, предприятия не будут простаивать, не будет сокращений и увольнений, а главное - они обеспечат внутренний рынок. А пошлины на зерно способствовали бы поддержке производителей.
Напомним, вчера после введения Россией запрета на экспорт зерна и сахара Минсельхоз Казахстана заявил, что обеспеченность внутреннего рынка продуктами находится на контроле.