Россия вводит запрет на экспорт зерновых и сахара

НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Министерство сельского хозяйства РК на системной основе проводит мониторинг обеспеченности внутреннего рынка продовольственными товарами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщалось ранее, вопрос продовольственной безопасности, а также бесперебойной работы сельхозформирований республики находится на постоянном контроле, сообщает пресс-служба МСХ

По оперативным данным, всего по республике имеется запас порядка 1,5 млн тонн социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), в том числе муки - 145,1 тысячи тонн, сахара - 47,6 тысячи тонн, риса - 40,2 тысячи тонн, макарон - 21,3 тысячи тонн и 1 млн тонн овощной продукции и др.

Производство продуктов питания не прекращается, запасы пополняются на системной основе. Имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов.

На протяжении многих лет Казахстан занимает лидирующие позиции по производству и поставке зерна и муки на мировой рынок.

Согласно официальным данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, по состоянию на 1 февраля 2022 года запасы зерновых и зернобобовых культур по республике составляют 10 млн тонн.

Так, всего в наличии по республике имеется 8,1 млн тонн пшеницы (в том числе 6,7 млн тонн продовольственной и 0,3 млн тонн фуражной), 1,2 млн тонн ячменя, кукурузы на зерно - 157 тысяч тонн, ржи - 26 тысяч тонн.

Таким образом, республика в полной мере способна обеспечить потребность внутреннего рыка в зерне за счет собственного производства.

По данным местных исполнительных органов, по состоянию на 4 марта в наличии имеется 47,6 тысячи тонн сахара (в стабфондах - 3,7 тысячи тонн, на торговых объектах - 26,7 тысячи тонн, на предприятиях - 11,2 тысячи тонн, на складах - 5,8 тысячи тонн).

Вместе с тем решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2021 года № 140 РК предоставлено право на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового в объеме 250 тысяч тонн с применением тарифной льготы сроком до 31 августа 2022 года.

В настоящее время в реализацию решения Совета ЕЭК приказом министра сельского хозяйства РК утверждены правила и порядок распределения квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового.