Аэропорт Петропавловска вновь выставили на торги, сократив цену в два раза

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НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - За счет реализации инвестпроектов в различных отраслях экономики до 2025 года будут созданы более 2 млн новых рабочих мест, сообщил на брифинге в СЦК вице-премьер Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Выступление вице-премьера было посвящено презентации программы повышения доходов населения, сообщает пресс-служба
главы правительства.
В различных отраслях экономики до 2025 года будут созданы более 2 млн новых рабочих мест. Из них в сфере производства - 950 тысяч, в сфере инфраструктуры - 583 тысячи, сельского хозяйства - 458 тысяч, туристской отрасли - 59 тысяч", - сообщил Тугжанов.
По его словам, косвенный эффект, влияющий на доходы населения, будет обеспечен путем принятия системных мер. Так, в первую очередь вокруг 50 крупных предприятий будет создаваться пояс малого и среднего бизнеса, что позволит увеличить доходы от предпринимательской деятельности представителям МСБ.
Только один стекольный завод в Кызылординской области создаст вокруг себя пояс МСБ из 8 мини-заводов по производству стекловолокна, автомобильных стекол, стеклянных сувениров, стеклотары, стеклянной посуды, стекловаты, ультратонких стекол для смартфонов. Аналогичный подход будет применен к действующим предприятиям и новым проектам", - пояснил Тугжанов.
К примеру, запуск четырех заводов нефтегазовой отрасли позволит создать смежное производство труб, насосов, тары, бутылочной продукции, геотекстиля, холодильников и кондиционеров. Производство такой продукции обеспечит 37 отечественных товаропроизводителей.
Также, по словам вице-премьера, запущена модернизация обрабатывающей промышленности в фармацевтике, биотехнологиях, IT-технологиях и нефтехимической отрасли, которая позволит преодолеть зависимость от импорта за счет производства отечественных товаров и последующего выхода на экспорт, подчеркнул Тугжанов.
Полное импортозамещение ожидается достичь в таких товарах, как керамические плиты, кальцинированная и каустическая сода, теплоизоляционные материалы, спецкокс, калийные удобрения и т.д. Ожидается выход на второе место в мировом экспорте ферросплавов, сокращение импорта стали на 75%, повышение переработки хлопка до 100% показателя.
Вице-премьер также сообщил, что правительство намерено до 2025 года поднять долю заработной платы в ВВП с 31% до 38,5%
Программа повышения доходов населения до 2025 года предусматривает повышение заработной платы более 1 млн работников бюджетной сферы, квазигосударственного сектора, производственного персонала. Для бизнеса, получающего поддержку от государства, предусмотрено повышение заработной платы 2,8 млн работников путем установления конкретных обязательств", - добавил Тугжанов.
Сегодня на брифинге также сообщалось, что Генпрокуратура выявила
более 6,5 тысячи нарушений безопасности на крупных предприятиях Казахстана.