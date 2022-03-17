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Аэропорт Петропавловска выставили на аукцион

16.03.2022, 17:42 25131
Аэропорт Петропавловска выставили на аукцион
Фото: Петропавловск.news
ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 МАРТА - Петропавловский аэропорт выставят на аукцион по передаче в доверительное управление уже 31 марта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Компания, которой достанется имущество аэропорта, обязана будет сохранять вид деятельности. При этом у победителя аукциона будет право полностью выкупить аэропорт в будущем, сообщает Петропавловск.news
 
Аэропорт Петропавловска в течение многих лет испытывает большие трудности. На сегодняшний день предприятие обслуживает всего три авиарейса, которые связывают город с Нур-Султаном, Алматы и Шымкентом. Этого слишком мало, чтобы сделать предприятие прибыльным. Собственного флота у аэропорта нет. За обслуживание (заправку, обработку противообледенительными средствами, техосмотр и т.д.) одного самолета аэропорт получает 50 тысяч тенге. 
 
В течение уже нескольких лет на предприятии периодически задерживают зарплату. В конце 2021 года аэропорт едва не закрыли в связи с приостановлением действия сертификата годности. 
 
После передачи в доверительное управление управляющая компания обязана будет сохранять профильную деятельность в течение 10 лет, вложить в предприятие 1,5 миллиарда тенге и использовать все имущество только по целевому назначению.
 
Теперь аэропорт выставляют на аукцион с целью передать в доверительное управление и приватизировать. Начальная сумма тендера по передаче в доверительное управление с правом выкупа - 5,6 миллиарда тенге. 
 
Самое дорогое имущество аэропорта - взлетно-посадочная полоса. Ее с учетом 35% износа оценили в 2 миллиарда тенге. Перрон - в 1 миллиард тенге, здание аэровокзала - в 700 миллионов тенге. 
 
Помимо недвижимости в перечень имущества аэропорта входит вся техника, в том числе топливозаправщик, пожарные автомобили и многое другое. Всего в списке имущества аэропорта 2894 наименования. 
 
На аукционе допускается продажа (в данном случае передача в ДУ с правом выкупа) единственному участнику торгов.
 

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Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

16.03.2022, 21:23 15691
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Туркестанской, Мангистауской, Павлодарской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 17 марта на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), в центре и на севере области гололед. Сохраняется ветер северо-восточный, северный в центре и на севере области 15-20 м/с. 
 
17 марта на юге Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На юго-западе области туман. Днем на севере, востоке области низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, днём на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с.
 
В Нур-Султане ночью и утром 17 марта ожидается туман.
 
17 марта на юге, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. 
 
17 марта на северо-западе, юге Акмолинской области ожидается туман.
 
Днем 17 марта на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области 15-20 м/с.
 
Утром и днем 17 марта, ночью и утром 18 марта на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных и предгорных районах туман, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. 
 
В Шымкенте днем 17 марта, ночью и утром 18 марта ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 17 марта временами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с. 
 
17 марта на севере, востоке Мангистауской области ожидаются туман, гололед.
 
17 марта на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.
 
17 марта на западе, юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.
 
17-18 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере области, в горных районах туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 16-17 марта временами 23 м/с, 18 марта временами 23-28 м/с.
 
Напомним, ранее в ряде регионов из-за непогоды было ограничено движение на дорогах.
 

На дорогах ВКО ограничено движение

16.03.2022, 21:00 16621
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 16 МАРТА - В Восточно-Казахстанской области из-за угрозы схода снежных лавин ограничено движение на дорогах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
16 марта в 20.00 в Восточно-Казахстанской области из-за угрозы схода снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи км. 420-450, участок село Берель-Рахмановские ключи, сообщает пресс-служба АО НК "КазАвтоЖол". 
 
Ранее в Актюбинской и Западано-Казахстанской областях из-за непогоды частично перекрыли дороги.
 

В Алматы 18 марта пройдет студенческий фестиваль

16.03.2022, 20:32 17516
В Алматы 18 марта пройдет студенческий фестиваль
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 16 МАРТА - 16 марта ряд предпринимателей и общественников объявили о создании общественного молодежного движения "Жана Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Предприниматель и меценат Сарымбек Тау отметил, что страна сейчас находится в сложной ситуации и президенту требуется поддержка со стороны граждан его нового курса.
 

В настоящее время во всем мире сложная ситуация. Сегодня президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с посланием народу Казахстана "Новый Казахстан: путь обновления и возрождения". Я задаюсь вопросом: "Что мы можем сделать в этом случае?" Каждый казахстанец должен вовлекаться", - сказал Сарымбек Тау.

 
Предприниматель сказал, что он с соратниками принял решение о создании общественного движения, которое начнет работать со студентами вузов, причем не только в южной столице, и будет ждать предложений от молодежи о том, как сделать организацию более живой и интересной для них.
 
Сарымбек Тау отметил, что обсуждение формата объединения также состоится во время встречи с молодежью:
 

18 марта этого года мы организуем встречу с молодыми в "Алматы Арене". На встречу приглашены спикеры из разных областей. Были приглашены звезды эстрады".

 

Из Польши вылетел шестой репатриационный рейс с казахстанцами

16.03.2022, 18:02 24156
Из Польши вылетел шестой репатриационный рейс с казахстанцами
Фото: telegram/Посольство Казахстана в Украине
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА -16 марта в 15.45 по времени Нур-Султана вылетел шестой репатриационный рейс из Катовице (Польша) в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Самолет планирует приземлиться в Алматы. На борту находятся 14 пассажиров. Таким образом, с Украины вывезены 836 человек, из них 690 вернулись в Казахстан репатриационными самолетами, сообщает пресс-служба КГА.
 
Пятый репатриационный рейс с эвакуированными с Украины гражданами Казахстана вылетел из Катовице в Алматы 15 марта.
 
15 марта в МИД сообщили, что у Казахстана нет связи с 18 гражданами, застрявшими в Мариуполе.
 

В двух областях Казахстана из-за непогоды частично перекрыли дороги

16.03.2022, 10:07 34816
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - В связи с ухудшением погодных условий в двух регионах Казахстана ограничено движение для всех видов транспорта на семи участках дорог республиканского значения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге Самара - Шымкент 526-610-й километр, участок границы Западно-Казахстанской области - село Кобда.
 
Кроме того, в Западно-Казахстанской области закрыты несколько участков дорог. Движение ограничено для всех видов автотранспорта на автодорогах:
 
1. Самара - Шымкент 394-526-й километр, участок село Жымпиты - граница Актюбинской области.
 
2. Самара - Шымкент 266-394-й километр, поселок Подстепное - село Жымпиты.
 
3. Самара - Шымкент 195-251-й, километр, участок Уральск - граница РФ.
 
4. Атырау - Уральск 189-251-й километр, участок граница Атырауской области - Уральск.
 
5. Подстепное - Федоровка - граница РФ 0-144-й километр, участок поселок Подстепное - граница РФ.
 
6. Уральск - Таскала - граница РФ 195-251-й километр, участок Уральск - граница РФ.
 

Призываем граждан особо внимательно следить за изменениями погоды и не выезжать на дальние расстояния. Кроме того, в случае возникновения внештатных ситуаций водителям и пассажирам рекомендуем обращаться в круглосуточный call-центр АО НК КазАвтоЖол по короткому номеру 1403", - сообщили в пресс-службе АО НК "КазАвтоЖол". 

 

Осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана

16.03.2022, 08:49 36736
Осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидаются осадки, в северной половине республики преимущественно в виде снега, в южной половине преимущественно в виде дождя, в горных районах юга, юго-востока пройдут сильные осадки (дождь, снег), сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По РК ожидаются усиление ветра, туман, гололед, низовая метель. На юге республики - гроза.
 
В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, днем гроза, на западе и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, в горных районах Алматинской, Жамбылской областей ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области - усиление ветра до 15-20, временами 23 метра в секунду. 
 
На севере, западе Актюбинской области, на юге Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью, на востоке, юго-востоке Костанайской области - туман. 
 
На юге Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере - низовая метель, гололед, на севере, северо-востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке Атырауской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В центре Кызылординской области ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в центре и на юге области - гололед. 
 
На юге, северо-западе Акмолинской, на юго-западе Северо-Казахстанской областей ожидается туман. 
 
В Восточно-Казахстанской области на дорогах ожидается гололедица, ночью на севере, востоке - туман. 
 
В Мангистауской области ожидаются гололед, туман.
 
В Алматы ожидается дождь, температура воздуха составит +7+9 градусов, скорость ветра 0-5 метров в секунду.
 
В Нур-Султане синоптики прогнозируют снег, -10-12 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

15.03.2022, 21:23 48761
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Непогода ждет жителей Шымкента, Жамбылской, Акмолинской, Костанайской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 16-18 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере области, в горных районах туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 16-17 марта временами 23 м/с, 18 марта временами 23-28 м/с. 
 
16 марта на юге, северо-западе Акмолинской области ожидается туман.
 
16 марта на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На востоке, юго-востоке области туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.
 
16 марта на большей части Мангистауской области ожидаются туман, гололед.
 
16 марта на севере, западе Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с. 
 
16 марта в центре Кызылординской области ожидаются туман, в центре и на юге области днем гололед. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре области 15-20 м/с. 
 
16 марта на юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на севере области низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, восточный, днем на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
Днем 16 марта в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных и предгорных районах туман, днем гроза. Ветер северо-восточный на западе области и в горных районах 15-20 м/с. 
 
В Шымкенте днем 16 марта ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. 
 

У МИДа нет связи с 18 застрявшими в Мариуполе казахстанцами

15.03.2022, 15:54 50576
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - У Казахстана нет связи с 18 гражданами, застрявшими в Мариуполе, сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По информации посольства РК на Украине, общее количество граждан РК, находящихся в Мариуполе, все еще составляет 18 человек. Ввиду отключения электроэнергии и телефонной связи поддерживать контакты с ними не представляется возможным", - говорится в сообщении МИДа.

 
Отмечается, что на сегодняшний день при содействии казахстанских дипломатов с Украины выехали 822 гражданина РК. Из них 726 человека выехали в Польшу, а остальные - в Молдову, Румынию, Венгрию и Словакию.
 
Напомним, что сегодня в 08.50 по времени Нур-Султана из Катовице (Польша) вылетел 5-й эвакуационный самолет с 89 гражданами РК. Как известно, ранее четырьмя репатриационными рейсами в Казахстан доставлено 587 граждан РК.
 
В настоящее время в Катовице и в очереди на пересечение украинско-польской границы наших граждан нет. В эвакуационной точке сбора в Харькове находятся 3 наших соотечественника. В городе Сумы находится 1 гражданин РК, с которым поддерживается регулярная связь, проинформировали в министерстве. 
 
Также из 57 казахстанских большегрузных автомобилей при содействии дипломатов РК 51 уже покинул территорию Украины, а остальным 6 автотранспортным средствам оказывается максимальная необходимая помощь.
 
Как сообщалось ранее, 8 марта посол РК на Украине Дархан Калетаев заявлял, что у посольства три дня нет связи с казахстанскими гражданами в Мариуполе.
 

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