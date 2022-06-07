Акчулаков: цифровые майнеры способны платить рыночную цену за газ

НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - В Министертсве энергетики Республики Казахстан прорабатывают вопрос по введению новых категорий потребителей, таких как крупные коммерческие потребители и цифровые майнеры, которые способны платить рыночную цену за газ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе правительственного часа в мажилисе глава Минэнерго отметил, что действующие цены на газ в Казахстане являются одними из самых низких в мире. В условиях развития газификации убытки национального оператора АО "НК "КазахГаз" ежегодно растут с ростом потребления, в том числе новыми коммерческими потребителями, которые способны платить рыночную цену за газ.

Вместе с тем министерством внесено в правительство предложение по заморозке закупочных цен у недропользователей до 2024 года. Данная мера также будет способствовать сдерживанию предельных оптовых цен на товарный газ для социально уязвимых граждан страны", - сказал он.

Для поддержания финансовой устойчивости национального оператора необходима долгосрочная ценовая и тарифная политика с учетом поэтапного повышения оптовых цен.

В этой связи министерством совместно с "КазахГазом" прорабатывается вопрос по законодательному введению новых категорий потребителей: крупные коммерческие потребители и лица, осуществляющий цифровой майнинг. Данная мера позволит сдерживать цены для населения, в том числе для социально уязвимых слоев, не аккумулируя дополнительные убытки национального оператора", - пояснил он.

Он также добавил, что по итогам 2021 года общий уровень газификации страны составил 57,67% от общей численности населения, или 11 млн человек получили доступ к газу. В целом газификация страны осуществляется согласно генеральной схеме газификации Республики Казахстан на 2015 - 2030 годы.





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