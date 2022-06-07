В Минэнерго предупредили о возможном дефиците отечественного газа к 2025 году

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НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - В ходе правительственного часа в мажилисе министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков предупредил о возможном дефиците отечественного газа к 2025 году и озвучил ряд мер для его предотвращения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основным сдерживающим фактором развития газовой отрасли в стране является политика сдерживания цен, в связи с чем к 2025 году возможен дефицит отечественного газа и зависимость от импортных ресурсов", - сказал Акчулаков в мажилисе.

В ближайшей перспективе, по его словам, основными производителями товарного газа будут оставаться Кашаган, КПО, ТШО, на которые будет приходиться 64% от общих объемов ресурсов товарного газа.

Акчулаков отметил, что Казахстан всегда обладал достаточными ресурсами сжиженного газа для покрытия нужд внутреннего рынка.

При этом производство газа не растет, а частые ремонты изношенных заводов периодически приводят к снижению общей выработки сжиженного газа", - подчеркнул министр.

Он проинформировал, что в настоящее время правительством оптовая отпускная цена с завода установлена на уровне 28 тысяч тенге за тонну, или 16 тенге за литр, в целях стабилизации цен на внутреннем рынке.

Соответственно, низкие цены не стимулируют рост его производства, поскольку производители в настоящее время работают в убыток и не смогут продолжить работу при таких условиях", - пояснил он.

Глава Минэнерго также сообщил, что одной из основных причин дефицита объемов является теневой экспорт, что в последующем приводит к нехватке сжиженного нефтяного газа для населения и необоснованному росту цен. В настоящее время у Министерства нет полномочий оперативно осуществлять мониторинг за оборотом сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке и экспортом, подчеркнул он.

В связи с этим в настоящее время проводятся работы по включению сжиженного нефтяного газа в перечень товаров, обязательных к оформлению сопроводительных накладных на транспорт (СНТ). Усиливаются требования к наличию контрольно-кассовым машинам на АГЗС, реализующих сжиженный нефтяной газ на территории Казахстана, на предмет выдачи чеков при реализации сжиженного нефтяного газа.

Также рассматривается возможность предоставления министерству удаленного доступа к оператору фискальных данных (ОФД) и базе СНТ к субъектам сжиженного нефтяного газа.