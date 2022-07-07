Последствия могут быть необратимыми: КТК просит российский суд приостановить решение об остановке производства

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - В Нур-Султане состоялось 18-е заседание казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сопредседателями МПК с казахстанской стороны являются заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, с азербайджанской стороны - министр энергетики Парвиз Шахбазов, сообщает пресс-служба главы кабмина РК.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в области торгово-экономического сотрудничества, топливно-энергетического комплекса, транспорта, сельского хозяйства, космоса и информационно-коммуникационных технологий и др.

В ходе заседания Бахыт Султанов отметил, что Азербайджан всегда был и остается надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе, с которым нас связывают общеисторические корни, многовековые узы дружбы и конструктивный политический диалог. Отметим, в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений

За последний год взаимная торговля между странами выросла в 3 раза, составив более $330 млн. По итогам первых 5 месяцев данный тренд сохраняет свою динамику, внешний товарооборот уже вырос более чем в 3 раза, составив $161,4 млн.

На текущий момент вырос экспорт пшеницы, риса, увеличились поставки железнодорожных локомотивов, плоского проката. Отмечаются поставки новых казахстанских товаров в Азербайджан. Это лом черных металлов, рельсы, минеральные удобрения.

Импорт азербайджанских товаров также растет. Казахстан начал закупать плавучие средства, трубы, насосы.

Министр торговли и интеграции отметил, что казахстанские компании заинтересованы в налаживании бесперебойного экспорта промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынок Азербайджана.

Министерством торговли и интеграции активно реализуется программа экспортной акселерации, которая предусматривает подготовку и сопровождение экспортеров. В текущем году целевым рынком выбран Азербайджан. 23 компании - производители химической, машиностроительной, пищевой и легкой промышленности переходят в активную фазу переговоров с азербайджанскими партнерами", - сказал вице-премьер.

В свою очередь министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что комплексная программа по развитию сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан на 2022-2026 годы, находящаяся на стадии согласования, "имеет большое значение в контексте углубления двустороннего сотрудничества и станет дорожной картой для развития диалога между двумя странами". Также пригласил казахстанских инвесторов воспользоваться уникальными инвестиционными возможностями и выгодными условиями ведения бизнеса, доступными в свободной экономической зоне "Алят" в Азербайджане.

Также в ходе заседания казахстанской стороной был поднят вопрос изменения традиционных маршрутов. По словам Бахыта Султанова, Каспийский регион для Казахстана играет важную роль в формировании товарных потоков, являясь единственными морскими вратами, и обеспечивает дальнейший выход к крупным морским торговым линиям через Транскаспийский маршрут и коридор Север - Юг. Связи с этим правительство Казахстана приступило к реализации проектов по строительству контейнерного хаба на базе порта Актау и прокладке вторых железнодорожных путей на участке Достык - Мойынты. Данные меры призваны увеличить транзитный потенциал Казахстана и пропускную способность ТМТМ.

Для раскрытия в полной мере транзитного потенциала для грузопотоков из Китая/стран Центральной Азии в страны Европы и обратно важно начать своевременную модернизацию технических и тарифных условий в портах, что послужит драйвером всего торгово-экономического сотрудничества", - отметил Султанов.

В завершение встречи был подписан протокол между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан. Достигнута договоренность о проведении 19-го заседания комиссии в Баку в следующем году.