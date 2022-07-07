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Последствия могут быть необратимыми: КТК просит российский суд приостановить решение об остановке производства

06.07.2022, 16:49 9731
Последствия могут быть необратимыми: КТК просит российский суд приостановить решение об остановке производства
Фото: ritmeurasia.org
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Каспийский трубопроводный консорциум направил в Приморский районный суд Новороссийска ходатайство с просьбой приостановить исполнение судебного решения о месячной остановке деятельности АО "КТК-Р", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В консорциуме напомнили, что законом не допускается применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса.
 

АО "КТК-Р" является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение, поскольку технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно остановить производственную деятельность", - заявили в КТК

 
Напомним, суд Новороссийска приостановил деятельность КТК на месяц в связи с выявленными экологическими нарушениями на производственных объектах. 
 
Сегодня в правительстве РК обсудили меры по минимизации потерь из-за остановки работы КТК. 
 

 

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В Казахстане изменены условия применения освобождения от НДС при импорте товаров

07.07.2022, 13:30 751
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В Казахстане изменены условия применения освобождения от налога на добавленную стоимость при импорте товаров. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Приказом министра финансов Республики Казахстан от 24 июня 2022 года № 623 внесены изменения в правила и условия применения освобождения от налога на добавленную стоимость при импорте товаров, по которым изменен срок уплаты косвенных налогов и исполнены требования (приказ от 29 марта 2021 года № 262).
 

Внесенные изменения расширяют круг лиц, на которых распространяется действие правил и условий применения освобождения от налога на добавленную стоимость при импорте товаров, по которым изменен срок уплаты косвенных налогов и исполнены требования. Теперь в круг лиц включены уполномоченные экономические операторы", - сообщили в КГД. 

 
Изменениями исключены условия по установке на грузовые помещения (отсеки) транспортных средств электронных идентификаторов (навигационных пломб).
 

Однако включено новое условие, согласно которому предоставляется освобождение от налога на добавленную стоимость по товарам, предназначенным для дальнейшего экспорта на территорию государств - членов ЕАЭС. Освобождение от НДС возможно, если стоимость товара, отраженная в заявлении о ввозе товаров (графа 6 таблицы раздела 1), а также стоимость товара, отраженная в электронном счете-фактуре (раздел G графы 8), не ниже стоимости товара, указанной в декларации на товары (графа 45)", - проинформировали в комитете.

 
Отмечается, что нововведения вводятся в действие с 11 июля 2022 года.
 

Экспорт казахстанской нефти через КТК осуществляется в штатном режиме - Минэнерго

07.07.2022, 13:11 1401
Экспорт казахстанской нефти через КТК осуществляется в штатном режиме - Минэнерго
Фото: ritmeurasia.org
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему АО "КТК-Р" осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба Министерства энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему АО "КТК-Р" осуществляется в штатном режиме", - проинформировали в ведомстве.

 
Как ранее сообщалось АО "Каспийский трубопроводный консорциум" (АО "КТК-Р"), постановлением судьи Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 года назначено наказание в виде административного приостановления деятельности АО "КТК-Р" на 30 суток.
 

Учитывая непрерывный цикл производственного процесса, АО "КТК-Р" обратилось в суд с ходатайством с просьбой о приостановлении исполнения постановления судьи. Отмечаем, что консорциум уже ведет работу с соответствующими государственными органами и ведомствами Российской Федерации по устранению документарных нарушений, указанных в предписании Ространснадзора", - добавили в пресс-службе. 

 

Предельные розничные цены на автогаз установлены в Казахстане

07.07.2022, 10:40 3331
Предельные розничные цены на автогаз установлены в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В Казахстане до 1 января 2023 года установлены предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан подписал приказ "О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан".
 

Ввести временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан. Установить предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.

 
Так, согласно приказу, в регионах установлены следующие предельные розничные цены с налогом на добавленную стоимость, за исключением отдаленных районов:
 
Нур-Султан - 70 тенге за литр;
 
Алматы - 65 тенге за литр;
 
Актюбинская область - 50 тенге за литр;
 
Атырауская область - 50 тенге за литр;
 
Акмолинская область - 70 тенге за литр;
 
Алматинская область - 70 тенге за литр;
 
Восточно-Казахстанская область - 60 тенге за литр;
 
Жамбылская область - 60 тенге за литр;
 
Западно-Казахстанская область - 60 тенге за литр;
 
Костанайская область - 70 тенге за литр;
 
Кызылординская область - 60 тенге за литр;
 
Карагандинская область - 70 тенге за литр;
 
Мангистауская область - 50 тенге за литр;
 
Павлодарская область - 70 тенге за литр;
 
Северно-Казахстанская область - 70 тенге за литр;
 
Туркестанская область - 60 тенге за литр;
 
Шымкент - 60 тенге за литр;
 
область Абай - 60 тенге за литр;
 
область Жетісу - 70 тенге за литр;
 
область Улытау - 70 тенге за литр.
 

Суд Новороссийска приостановил деятельность КТК на месяц

06.07.2022, 10:47 13071
Суд Новороссийска приостановил деятельность КТК на месяц
Фото: ritmeurasia.org
НОВОРОССИЙСК. 6 ИЮЛЯ - Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, компания с участием России и Казахстана) с 5 июля на 30 суток, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Причиной стало то, что Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК. Проверка состоялась 6 мая по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, спустя месяц был составлен протокол, сообщает РБК.
 

Каспийский трубопроводный консорциум действует в рамках правового поля Российской Федерации и вынужден исполнить решение суда. Решение будет обжаловано в соответствии с установленным законодательством порядком", - сообщили в компании.

 
Напомним, в середине июня КТК приостановил работу двух причалов на 10 дней. В пресс-службе пояснили, что в ходе предварительных обследований в акватории ВПУ-1 и ВПУ-2 были выявлены гидроакустические и магнитные цели, требующие их дообследования и утилизации в случае необходимости. 
 
16 июня министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков заявил, что от приостановки работы двух причалов Казахстан ничего не теряет.
 

За год взаимная торговля между Казахстаном и Азербайджаном выросла в 3 раза

05.07.2022, 19:41 19356
За год взаимная торговля между Казахстаном и Азербайджаном выросла в 3 раза
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - В Нур-Султане состоялось 18-е заседание казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сопредседателями МПК с казахстанской стороны являются заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, с азербайджанской стороны - министр энергетики Парвиз Шахбазов, сообщает пресс-служба главы кабмина РК.
 
Стороны обсудили вопросы взаимодействия в области торгово-экономического сотрудничества, топливно-энергетического комплекса, транспорта, сельского хозяйства, космоса и информационно-коммуникационных технологий и др.
 
В ходе заседания Бахыт Султанов отметил, что Азербайджан всегда был и остается надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе, с которым нас связывают общеисторические корни, многовековые узы дружбы и конструктивный политический диалог. Отметим, в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений
 
За последний год взаимная торговля между странами выросла в 3 раза, составив более $330 млн. По итогам первых 5 месяцев данный тренд сохраняет свою динамику, внешний товарооборот уже вырос более чем в 3 раза, составив $161,4 млн.
 
На текущий момент вырос экспорт пшеницы, риса, увеличились поставки железнодорожных локомотивов, плоского проката. Отмечаются поставки новых казахстанских товаров в Азербайджан. Это лом черных металлов, рельсы, минеральные удобрения.
 
Импорт азербайджанских товаров также растет. Казахстан начал закупать плавучие средства, трубы, насосы.
 
Министр торговли и интеграции отметил, что казахстанские компании заинтересованы в налаживании бесперебойного экспорта промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынок Азербайджана.
 

Министерством торговли и интеграции активно реализуется программа экспортной акселерации, которая предусматривает подготовку и сопровождение экспортеров. В текущем году целевым рынком выбран Азербайджан. 23 компании - производители химической, машиностроительной, пищевой и легкой промышленности переходят в активную фазу переговоров с азербайджанскими партнерами", - сказал вице-премьер.

 
В свою очередь министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что комплексная программа по развитию сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан на 2022-2026 годы, находящаяся на стадии согласования, "имеет большое значение в контексте углубления двустороннего сотрудничества и станет дорожной картой для развития диалога между двумя странами". Также пригласил казахстанских инвесторов воспользоваться уникальными инвестиционными возможностями и выгодными условиями ведения бизнеса, доступными в свободной экономической зоне "Алят" в Азербайджане.
 
Также в ходе заседания казахстанской стороной был поднят вопрос изменения традиционных маршрутов. По словам Бахыта Султанова, Каспийский регион для Казахстана играет важную роль в формировании товарных потоков, являясь единственными морскими вратами, и обеспечивает дальнейший выход к крупным морским торговым линиям через Транскаспийский маршрут и коридор Север - Юг. Связи с этим правительство Казахстана приступило к реализации проектов по строительству контейнерного хаба на базе порта Актау и прокладке вторых железнодорожных путей на участке Достык - Мойынты. Данные меры призваны увеличить транзитный потенциал Казахстана и пропускную способность ТМТМ.
 

Для раскрытия в полной мере транзитного потенциала для грузопотоков из Китая/стран Центральной Азии в страны Европы и обратно важно начать своевременную модернизацию технических и тарифных условий в портах, что послужит драйвером всего торгово-экономического сотрудничества", - отметил Султанов.

 
В завершение встречи был подписан протокол между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан. Достигнута договоренность о проведении 19-го заседания комиссии в Баку в следующем году.
 

В Казахстане запустили портал для международной торговли

05.07.2022, 16:25 21981
В Казахстане запустили портал для международной торговли
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Проект "Ready4Trade Центральная Азия", финансируемый Европейским союзом (ЕС) и реализуемый Международным торговым центром (МТЦ), запустил торговый портал Казахстана tradeinfo.kz, чтобы сократить время и затраты на ведение международной торговли. Новая онлайн-платформа предоставляет пошаговую информацию о процедурах трансграничной торговли и делает ее более доступной для бизнеса, сообщила пресс-служба проекта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Портал предоставляет подробное описание всех импортных, экспортных и транзитных формальностей, включая необходимые документы, формы и применимые правила, и процедуры. Он охватывает более 50 товаров, продаваемых через границу, с акцентом на агропродовольственный сектор.
 

Европейский союз рад засвидетельствовать приверженность Казахстана к устойчивому и инклюзивному экономическому развитию в Центральной Азии, чему и способствует проект "Ready4Trade Центральная Азия", финансируемый ЕС. Этот портал представляет собой передовой технологический инструмент, предоставляющий единый источник информации о торговых формальностях, который обеспечит прозрачность торговых процедур", - сказал Кестутис Янускас, посол Европейского союза в Казахстане.

 
Как сообщил генеральный директор QazTrade Азамат Аскарулы, с августа 2020 года QazTrade является институциональным партнером проекта "Ready4Trade Центральная Азия" и координатором всей работы по разработке и запуску торгового портала Казахстана.
 

Учитывая актуальность наращивания интереса к увеличению поставок морским транспортом и расширения потенциала портов на Каспийском море, впервые провели пошаговое документирование бизнес-процессов импортных и экспортных операций морских портов. Также нашими экспертами было осуществлено сопоставление информации по торговым процедурам на пунктах пропуска на границе Казахстана с сопредельными странами. Я уверен, что торговый портал станет гидом по всем торговым процедурам, работа по которому позволит усилить возможности предприятий соблюдать торговые формальности и стандарты", - сказал он.

 
В Казахстане платформа была разработана в сотрудничестве с Министерством торговли и интеграции АО "Центр развития торговой политики QazTrade", который был назначен национальным партнером по реализации портала.
 
В настоящее время подобные порталы, разработанные МТЦ в партнерстве с ЮНКТАД, успешно используются примерно в 30 странах мира и уже доступны в соседних Таджикистане и Кыргызстане. Портал способствует достижению цели упрощения процедур торговли, закрепленной в соглашении ВТО по УПТ.
 

КазНИИСА презентовал единые нормы в сейсмостойком строительстве для стран СНГ

05.07.2022, 15:13 23196
КазНИИСА презентовал единые нормы в сейсмостойком строительстве для стран СНГ
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 5 ИЮЛЯ - Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры (КазНИИСА) представил проект модели единых норм стран СНГ в сейсмостойком строительстве. Презентация состоялась на III Международной научно-практической конференции по сейсмостойкому строительству в Бишкеке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в КазНИИСА, в рамках конференции проведено выездное заседание базовой организации государств - участников СНГ в области сейсмостойкого строительства (БОСС).
 

На первоначальном этапе в работе по созданию проекта модели единых норм будут задействованы специалисты трех стран: Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, для чего будут созданы в ближайшее время отдельные рабочие группы", - пояснил руководитель БОСС - генеральный директор АО "КазНИИСА" Бегман Кульбаев.

 
Также на заседании было представлено исследование консультанта по сейсмическим рискам и национальному строительному кодексу, постоянного члена комитета Канады по сейсмостойкому проектированию доктора Туны Онур. Ее работа вероятностной оценки сейсмической опасности стран Центральной Азии играет важную роль для строительных норм в области сейсмостойкого строительства. 
 
Особое внимание было уделено: 
 
  • обработке и оцифровке архивных акселерограмм землетрясений стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан);
  • разработке прямой региональной зависимости советских шкал (MSK, шкала Рихтера) магнитуды и моментной магнитуде (Mw);
  • выполнению объединения каталогов землетрясений;
  • предварительным итогам работы в виде разработанной карты риска в обследованных регионах стран Центральной Азии.

Все участники единогласно сошлись во мнении, что модели единых норм в сейсмостойком строительстве стран СНГ являются логическим продолжением работ, которые проводят Туна Онур и ее команда в части вероятностной оценки сейсмической опасности стран Центральной Азии. 
 
КазНИИСА в 2019 году дан статус базовой организации в области сейсмостойкого строительства государств - участников СНГ. Организация занимается развитием сотрудничества между государствами для обеспечения высокого уровня безопасности при строительстве на сейсмоопасных территориях стран Союза.
 
КазНИИСА - единственный в Казахстане государственный научно-исследовательский и проектный институт в области развития строительства Казахстана, включая районы с особо сложными инженерно-геологическими условиями и сейсмоопасные регионы. Институт создан 7 сентября 1931 года.
 

Казахстан вводит запрет на вывоз бензина и дизтоплива

05.07.2022, 13:14 23606
Казахстан вводит запрет на вывоз бензина и дизтоплива
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Принят приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0), за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров", - говорится в документе. 

 
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. 
 

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