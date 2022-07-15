В Казахстане последние два десятилетия уровень потерь воды остается неблагоприятным

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НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - С 2000 по 2020 год Казахстан регулярно терял при транспортировке в среднем около 13% воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ирригационная система в стране унаследована от советской эпохи и остро нуждается в ремонте. Из-за ее плохого состояния вода, текущая по каналам, испаряется или уходит, не достигая полей и огородов", - сообщает energyprom.kz .

Отмечается, что с наступлением посевного сезона проблема оросительной воды становится особенно острой в южных засушливых регионах Казахстана, где значительная часть населения проживает в сельской местности и занята в АПК.

В последние два десятилетия потери воды при транспортировке в Казахстане держались в пределах 11%-16%. Единственным исключением, когда показатели вышли за этот предел, стал 2015 год: тогда, по крайней мере по официальной статистике, потери резко уменьшились до 7%, но в следующем году снова вернулись к прежнему пессимистичному уровню.

В то же время данные о потерях воды, представленные в отчете Европейской экономической комиссии ООН, отличаются от тех, что предоставляет Минэкологии. Например, комиссия указала потери воды при транспортировке в РК за 2014 год в размере 2,86 млрд кубических метров, а Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК - 3,06 млрд кубических метров", - заявили аналитики.

Кроме того, оценка потерь со стороны ЕЭК ООН выглядит пессимистичнее, чем по данным Минэкологии. Так, в отчете говорится, что потери воды при транспортировке составляют в среднем около 60% от объемов водопотребления для сельскохозяйственных потребителей, около 40% - для промышленных потребителей и 50% - для коммунальных хозяйств.





energyprom.kz Данные о регионах можно получить только из отчета ЕЭК ООН, и самые свежие - за 2014 год. Несмотря на острую актуальность проблемы, более свежие данные МЭГПР РК не предоставляет.

Согласно документу ООН, сомнительное "лидерство" по потерям воды удерживает Кызылординская область, характеризующаяся как очень сухая и жаркая зона. С 2011 по 2014 год из-за ухудшения состояния ирригационной системы на эту область приходилось в среднем 40% потерь воды по всей стране (непосредственно в 2014 - 36,4%)", - сообщили эксперты.

Подчеркивается, что, несмотря на то что данные за последние годы не обновлялись, есть основания полагать, что регион по-прежнему страдает от нехватки оросительной воды.

В Кызылординской области, где сконцентрировано практически все рисоводство страны, дефицит воды привел к сокращению объема посевов риса на 11 тысяч гектаров. Из-за низкого уровня воды в Сырдарье обеспечивать регион водой с каждым годом становится все труднее", - отметили аналитики.

В тройке антилидеров оказались и еще два южных региона - Алматинская и Жамбылская области (26,5% и 17,7% от потерь воды по Казахстану в 2014 году). Три проблемных региона были "ответственны" за более чем 80% всех потерь по стране. Если прибавить к ним Южно-Казахстанскую область (сегодня - Туркестанская область и город Шымкент), то на эти четыре региона приходилось порядка 90% всех потерь воды при транспортировке.

Казахстан до сих пор не сумел реабилитировать поливную систему, даже несмотря на то, что страна получила как минимум два крупных кредита от Азиатского банка развития (АБР) и Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Оба кредита были направлены на модернизацию ирригационной системы и поддержку эффективного использования воды", - добавили эксперты.

Отмечается, что уровень потерь воды в Казахстане не самый критический в регионе. Потери в соседнем Кыргызстане, который часто называют водонапорной башней Центральной Азии, превышают показатели РК сразу вдвое: страна ежегодно теряет в среднем около четверти всей забираемой воды. В России в свою очередь с 2010 по 2020 год, по официальным данным, негативный показатель держался на уровне порядка 11%.