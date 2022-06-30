Обмеление Урала усугубило проблему дефицита питьевой воды в Атырауской области

АТЫРАУ. 29 ИЮНЯ - Жители Атырауской области столкнулись с нарастающим дефицитом питьевой воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодняшний день 70% населения региона получают воду из реки Урал. Усугубляет проблему обмеление водоема. Местные власти прорабатывают вопрос строительства дополнительных резервуаров и подключения к магистральному водопроводу Астрахань - Мангистау, информирует "Хабар24".
Отмечается, что годовая потребность питьевой воды только в одном Макатском районе составляет 1,5 миллиона кубометров. Ее подачу осуществляет местное предприятие "Макат су арнасы". Четыре водных насоса качают до 3000 кубометров воды в сутки. Пока запасов хватает на нужды сельчан и не только.
Но спрос ежегодно растет, говорят специалисты.
Нами не охвачены зимовки. Сейчас помимо шести населенных пунктов района обеспечиваем и месторождения. К примеру, утром 18 тонн отправили на водовозах. Кроме того, есть одна многоэтажка. Начато строительство еще двух 60-квартирных дома", - сказал сотрудник ГКП "Макат су арнасы" Малик Кошимбетов.
По данным телеканала, протяженность водопроводных сетей Макатского района почти 90 километров. Насосы и четыре резервуара емкостью от 2 до 5 тысяч кубометров каждый обеспечивают бесперебойную подачу воды в системе. Однако в летний период потребность резко растет, а давление в трубах снижается.
Людям скотину поить надо, огород поливать. Спрос на воду растет. Сейчас давление в трубах 2,5 атмосферы. После семи часов - 2,6. Решить проблему мы надеемся за счет строительства двух новых резервуаров емкостью до трех тысяч кубометров воды", - отметил руководитель районного отдела ЖКХ Темирбек Ынырбай.
В целом сдержать дефицит воды в регионе пока удается. Но решить проблему полностью, считают специалисты, позволил бы проект по реконструкции магистрального водопровода Астрахань - Мангистау. Однако последние 4 года он так и остается на бумаге.