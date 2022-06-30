Обмеление Урала усугубило проблему дефицита питьевой воды в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Абайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 июля на западе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

1 июля на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

1 июля днем на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, южный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

1 июля на севере, западе Павлодарской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

1 июля на севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

1-2 июля ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, 1 июля на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. 2 июля ветер, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

1 июля в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.