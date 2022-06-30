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Обмеление Урала усугубило проблему дефицита питьевой воды в Атырауской области

29.06.2022, 09:45 28576
Обмеление Урала усугубило проблему дефицита питьевой воды в Атырауской области
АТЫРАУ. 29 ИЮНЯ - Жители Атырауской области столкнулись с нарастающим дефицитом питьевой воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На сегодняшний день 70% населения региона получают воду из реки Урал. Усугубляет проблему обмеление водоема. Местные власти прорабатывают вопрос строительства дополнительных резервуаров и подключения к магистральному водопроводу Астрахань - Мангистау, информирует "Хабар24".
 
Отмечается, что годовая потребность питьевой воды только в одном Макатском районе составляет 1,5 миллиона кубометров. Ее подачу осуществляет местное предприятие "Макат су арнасы". Четыре водных насоса качают до 3000 кубометров воды в сутки. Пока запасов хватает на нужды сельчан и не только. 
 
Но спрос ежегодно растет, говорят специалисты.
 

Нами не охвачены зимовки. Сейчас помимо шести населенных пунктов района обеспечиваем и месторождения. К примеру, утром 18 тонн отправили на водовозах. Кроме того, есть одна многоэтажка. Начато строительство еще двух 60-квартирных дома", - сказал сотрудник ГКП "Макат су арнасы" Малик Кошимбетов.

 
По данным телеканала, протяженность водопроводных сетей Макатского района почти 90 километров. Насосы и четыре резервуара емкостью от 2 до 5 тысяч кубометров каждый обеспечивают бесперебойную подачу воды в системе. Однако в летний период потребность резко растет, а давление в трубах снижается.
 

Людям скотину поить надо, огород поливать. Спрос на воду растет. Сейчас давление в трубах 2,5 атмосферы. После семи часов - 2,6. Решить проблему мы надеемся за счет строительства двух новых резервуаров емкостью до трех тысяч кубометров воды", - отметил руководитель районного отдела ЖКХ Темирбек Ынырбай.

 
В целом сдержать дефицит воды в регионе пока удается. Но решить проблему полностью, считают специалисты, позволил бы проект по реконструкции магистрального водопровода Астрахань - Мангистау. Однако последние 4 года он так и остается на бумаге.
 

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Штормовое предупреждение объявили в семи областях

30.06.2022, 21:25 1201
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Абайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 июля на западе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
1 июля на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
1 июля днем на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, южный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
1 июля на севере, западе Павлодарской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
1 июля на севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
1-2 июля ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, 1 июля на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. 2 июля ветер, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
1 июля в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Житель Атырау выловил полутораметрового сома

30.06.2022, 20:53 1991
Житель Атырау выловил полутораметрового сома
Фото: Мой город
АТЫРАУ. 30 ИЮНЯ - Любитель-рыболов Ленау Муборакшаев поймал сома весом более чем 30 килограммов и длиной более полутора метров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ленар не скрывает, сома он ловил на саранчу в районе жилого городка "Американская деревня", сообщает портал "Мой город".
 
В сообществе рыбаков Атырау рассказали, что сейчас в Жайыке можно поймать сома, сазана и жереха. Правда, рыбы стало совсем мало, что вызывает беспокойство. Они рекомендуют властям ввести мораторий кооперативам на вылов частика.
 

В Нур-Султане перекрыли участок проспекта Кошкарбаева

30.06.2022, 19:29 3891
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Ракымжана Кошкарбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с ремонтными работами с 30 июня по 5 июля будет полностью перекрыто движение для автотранспорта на участке проспекта Кошкарбаева от улицы Кордай до проспекта Шакарима Кудайбердыулы, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.
 
Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.
 

Токаеву доверяют более 83 процентов казахстанцев

30.06.2022, 17:44 7866
Токаеву доверяют более 83 процентов казахстанцев
Фото: telegram/БОРТ№1
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Свыше 83% казахстанцев доверяют президенту Касым-Жомарту Токаеву, почти 79% удовлетворены результатами его работы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Результаты онлайн-опроса, проведенного с 9 по 28 июня этого года на платформе Qalaisyn.kz, на предмет доверия Токаеву, а также госорганам опубликовала служба центральных коммуникаций при президенте. 
 

Исследование проведено среди 6 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше по всей территории Казахстана, включая вновь созданные области. Результаты опроса репрезентативны и экстраполируются на все население Казахстана", - подчеркнули в СЦК. 

 
По данным опроса, глава государства пользуется наибольшим доверием среди граждан - ему доверяют 83,63% казахстанцев. 78,81% опрошенных удовлетворены текущими результатами работы президента, а 59,37% считают, что за период нахождения Касым- Жомарта Токаева на посту главы Казахстана положение в стране улучшилось.
 
При этом уровень доверия президенту растет. Так, по данным апрельского опроса, ему доверяли более 70% опрошенных казахстанцев.
 

Динамика роста объясняется началом практической реализации конституционной реформы, реализацией крупных республиканских проектов, таких как проведение первого Национального курултая, активной внешнеполитической деятельностью главы государства в ряде стран и другими значимыми для страны событиями", - отметили в СЦК. 

 
Среди последних достижений казахстанцы отметили создание Национального курултая. 74,52% казахстанцев поддерживают данную инициативу. А 73,89% опрошенных ожидают улучшения ситуации в стране в связи с началом его работы.
 

В Казахстане с 1 июля по субботам начнут работать дежурные ЦОНы

30.06.2022, 17:03 9446
В Казахстане с 1 июля по субботам начнут работать дежурные ЦОНы
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - График работы центров обслуживания населения в Казахстане изменится с 1 июля. Теперь они будут работать и по субботам с 09.00 до 13.00, кроме праздничных дней, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В будни график работы ЦОНов останется прежним - с 9.00 до 20.00.
 

Остальные отделы ЦОН продолжат работу по стандартному графику понедельник-пятница с 09.00 до 18.00. Казахстанцы также могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение "ЦОН", по номеру единого контакт-центра 1414, на портале eGov, в телеграм-боте EgovKzBot2.0 и через приложение Egov mobile", - сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан". 

 
Там добавили, что дежурные ЦОНы будут работать только в областных центрах. В Улытауской и Жетысуской областях они будут определены позднее. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят сократить время работы ЦОНов.
 

В Турксибском районе сконцентрировано 40% всего ветхого жилья Алматы

30.06.2022, 12:19 13991
АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - В Турксибском районе сконцентрировано 40% всего ветхого жилья Алматы, заявил в ходе встречи с жителями района аким Алматы Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В районе сконцентрировано 40% всего ветхого жилья города. В этом году для решения данного вопроса 96 семей из 12 ветхих домов переселены в 2 новые многоэтажки. Ведется строительство еще 8 многоэтажек на 211 квартир", - проинформировал аким города Ерболат Досаев. 

 
По его словам, дорожная инфраструктура района находится в удовлетворительном состоянии - 439, или 90%, из 486 улиц района заасфальтированы. Из оставшихся 47 улиц без дорожного покрытия в текущем году будет осуществлен средний ремонт 17 улиц на 10,2 километра. 
 
Ерболат Досаев также сообщил, что в конце года завершится строительство транспортной развязки на пересечении Кульджинский тракт - улица Бухтарминская. 
 

В районе наблюдаются постоянные подтопления во время дождей. Для оперативного решения данного вопроса строятся и реконструируются арыки на 64 участках протяженностью 5,1 километра. На следующий год запланированы строительство и ремонт оставшихся арычных систем протяженностью 44 километров", - добавил он.

 
Кроме того, в ходе выступления Ерболат Досаев отметил, что в районе сети электроснабжения изношены на 70%. Это приводит к частым обрывам, отключениям и скачкам напряжения. Для решения вопроса строится подстанция "Туздыбастау". До конца года будут модернизированы линии электропередачи в микрорайона Шуакты, в июле начнутся работы в микрорайонах Нуршашкан, Кайрат и Альмерек.
 

В PR-агентстве Grey Cardinals назначен новый управляющий директор

30.06.2022, 10:48 15416
В PR-агентстве Grey Cardinals назначен новый управляющий директор
Фото: PR-агентство Grey Cardinals
АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - В PR-агентстве Grey Cardinals назначен новый управляющий директор. Им стала Ирина Шарапова, ранее занимавшая должность PR-директора, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
До начала работы в Grey Cardinals Ирина Шарапова на протяжении пяти лет занимала руководящие позиции в области корпоративных коммуникаций и более 10 лет работала над проектами на Украине и в Германии.
 
Отмечается, что основатели агентства Александр Керимов и Ольга Каленичук будут по-прежнему курировать процессы развития агентства, но в то же время хотели бы освоить новые для себя сферы бизнеса.
 
PR-агентство Grey Cardinals было основано в 2015 году. На сегодняшний день в портфеле компании более 100 международных клиентов и более 1000 реализованных проектов как в Казахстане, так и в странах Центральной Азии, Закавказья и Европы. Основными направлениями деятельности агентства являются PR-коммуникации, видеопроизводство и digital-услуги. 
 

Посольство Казахстана в Китае запустило мобильное приложение Kaz Consul

30.06.2022, 10:21 16491
ПЕКИН. 30 ИЮНЯ - В целях повышения уровня доступности к информации и услугам путем внедрения информационных технологий для граждан РК посольство Казахстана в Китае запустило мобильное приложение Kaz Consul, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Теперь казахстанцы, находясь в любой точке Китая, посетив страницу Kaz Consul на мобильной платформе WeChat, могут получать полную информацию о необходимых требованиях для получения таких государственных услуг, как заключение брака, получение свидетельства о рождении, национального паспорта, ключей ЭЦП, а также совершение нотариальных действий и т.д.", - проинформировали в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

 
Вместе с тем в мобильном приложении представлена карта консульских округов и предусмотрена возможность онлайн-постановки на консульский учет.
 
Кроме того, по телефонам, указанным в мобильном приложении Kaz Consul, наши граждане также могут напрямую связаться с любым сотрудником консульских учреждений Казахстана на территории КНР.
 

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