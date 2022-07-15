В Казахстане будут штрафовать за продажу сигарет без цифровой маркировки

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НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - С 13 июля 2022 года за оборот табачных изделий без кода цифровой маркировки будут штрафовать с конфискацией товара и лишением лицензии, сообщили в пресс-службе Центра развития цифровой экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эти изменения внесены в статью 283 Кодекса Республики Казахстан "Об административных нарушениях" законом Республики Казахстан от 11 июля 2022 года № 137-VІI "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".

Настоящие изменения обусловлены отменой акцизной марки на табачной продукции. С 1 января 2022 года согласно изменениям в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" и в закон "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий", термин "акцизные марки" заменен на "средства идентификации".

Акцизная марка - это вид фискальных марок для оплаты налога на отдельные виды товаров повышенного спроса, который в Казахстане распространялся на табак. Акцизная марка табачной продукции представляла собой наклейку в виде графического рисунка, нанесенного на плотную самоклеящуюся бумагу прямоугольной формы. Однако данный вид маркировки не имел информационной ценности для потребителей и не был функционален для товарооборота, соответственно, акцизную марку можно было легко подделать и сложно проверить фейк. В связи с этим было принято решение заменить идентификацию табачной продукции уже имеющимся способом прослеживаемости и маркировки - кодом Data Matrix. Благодаря "оцифровке" отрасль сможет сэкономить на печати марок 840 млн тенге в год", - сообщили в центре.

Теперь согласно принятым изменениям в статью 283 Кодекса об административных нарушениях от 13 июля 2022 года такие же меры наказания будут применяться при отсутствии цифровой маркировки на табачной продукции. Другими словами, средством идентификации табачных изделий в настоящее время является маркировка, которая полностью заменила функцию акцизной марки на табачной продукции.

Отмечается, что оборот подакцизных товаров без средств идентификации, а равно со средствами идентификации неустановленного образца и (или) не поддающимися идентификации влечет штраф на физических лиц в размере 50 МРП (153 150 тенге), на субъектов малого предпринимательства - в размере 150 МРП (459 450 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 200 МРП (612 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 500 МРП (1 531 500 тенге), с конфискацией подакцизных товаров, явившихся непосредственным предметом правонарушения, а также с лишением лицензии.

В целом объем рынка табачных изделий в 2021 году в Казахстане составил 1,57 млрд пачек (около 605 млрд тенге).

Для цифровой идентификации и прослеживаемости товаров в странах ЕАЭС, в том числе и в Казахстане, выбран двумерный код Data Matrix. С октября 2020 года в Казахстане все табачные изделия в обязательном порядке имеют такую цифровую защиту, а это значит, что уже сейчас с помощью мобильного приложения Naqty Onim можно получить всю необходимую информацию о товаре и убедиться в его легальности. Data Matrix обладает высокой степенью защиты: благодаря криптографическим методам шифрования его невозможно подделать. Кроме того, код Data Matrix по сравнению с другими аналогами может содержать в себе больший объем информации. Сведения с кода Data Matrix можно считывать даже при его повреждении до 30%.

По данным центра, на сегодняшний день в Казахстане обязательная цифровая маркировка внедрена в 3 товарных группах: табачные изделия, обувь и лекарства. В пилотной версии маркировка проводится на следующих товарных группах: вода и сахаросодержащие напитки и ювелирные изделия.