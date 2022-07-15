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В Казахстане будут штрафовать за продажу сигарет без цифровой маркировки

13.07.2022, 16:35 21291
В Казахстане будут штрафовать за продажу сигарет без цифровой маркировки
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - С 13 июля 2022 года за оборот табачных изделий без кода цифровой маркировки будут штрафовать с конфискацией товара и лишением лицензии, сообщили в пресс-службе Центра развития цифровой экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эти изменения внесены в статью 283 Кодекса Республики Казахстан "Об административных нарушениях" законом Республики Казахстан от 11 июля 2022 года № 137-VІI "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
 
Настоящие изменения обусловлены отменой акцизной марки на табачной продукции. С 1 января 2022 года согласно изменениям в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" и в закон "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий", термин "акцизные марки" заменен на "средства идентификации". 
 

Акцизная марка - это вид фискальных марок для оплаты налога на отдельные виды товаров повышенного спроса, который в Казахстане распространялся на табак. Акцизная марка табачной продукции представляла собой наклейку в виде графического рисунка, нанесенного на плотную самоклеящуюся бумагу прямоугольной формы. Однако данный вид маркировки не имел информационной ценности для потребителей и не был функционален для товарооборота, соответственно, акцизную марку можно было легко подделать и сложно проверить фейк. В связи с этим было принято решение заменить идентификацию табачной продукции уже имеющимся способом прослеживаемости и маркировки - кодом Data Matrix. Благодаря "оцифровке" отрасль сможет сэкономить на печати марок 840 млн тенге в год", - сообщили в центре. 

 
Теперь согласно принятым изменениям в статью 283 Кодекса об административных нарушениях от 13 июля 2022 года такие же меры наказания будут применяться при отсутствии цифровой маркировки на табачной продукции. Другими словами, средством идентификации табачных изделий в настоящее время является маркировка, которая полностью заменила функцию акцизной марки на табачной продукции.
 
Отмечается, что оборот подакцизных товаров без средств идентификации, а равно со средствами идентификации неустановленного образца и (или) не поддающимися идентификации влечет штраф на физических лиц в размере 50 МРП (153 150 тенге), на субъектов малого предпринимательства - в размере 150 МРП (459 450 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 200 МРП (612 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 500 МРП (1 531 500 тенге), с конфискацией подакцизных товаров, явившихся непосредственным предметом правонарушения, а также с лишением лицензии.
 
В целом объем рынка табачных изделий в 2021 году в Казахстане составил 1,57 млрд пачек (около 605 млрд тенге).
 
Для цифровой идентификации и прослеживаемости товаров в странах ЕАЭС, в том числе и в Казахстане, выбран двумерный код Data Matrix. С октября 2020 года в Казахстане все табачные изделия в обязательном порядке имеют такую цифровую защиту, а это значит, что уже сейчас с помощью мобильного приложения Naqty Onim можно получить всю необходимую информацию о товаре и убедиться в его легальности. Data Matrix обладает высокой степенью защиты: благодаря криптографическим методам шифрования его невозможно подделать. Кроме того, код Data Matrix по сравнению с другими аналогами может содержать в себе больший объем информации. Сведения с кода Data Matrix можно считывать даже при его повреждении до 30%.
 
По данным центра, на сегодняшний день в Казахстане обязательная цифровая маркировка внедрена в 3 товарных группах: табачные изделия, обувь и лекарства. В пилотной версии маркировка проводится на следующих товарных группах: вода и сахаросодержащие напитки и ювелирные изделия.
 

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В Кремле прокомментировали планы Казахстана принять ушедшие из России компании

14.07.2022, 20:50 2016
В Кремле прокомментировали планы Казахстана принять ушедшие из России компании
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 14 ИЮЛЯ - Кремль считает совершенно нормальными планы Казахстана создать условия для релокации зарубежных компаний, которые ушли из России, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу страну. Другое дело, что сейчас, понятно, под совершенно беспрецедентным давлением извне многие компании вынуждены принимать такие решения. Это, к сожалению, реальность, в которой мы живем и работаем", - цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова РИА Новости.

 
Напомним, в ходе расширенного заседания правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабмину создать благоприятные условия для привлечения в Казахстан иностранных компаний, уходящих с российского рынка.
 

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель впервые с 21 февраля

14.07.2022, 20:33 2571
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель впервые с 21 февраля
Фото: depositphotos
МОСКВА. 14 ИЮЛЯ - Мировые цены на нефть падают на 4-5%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель впервые с 21 февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По состоянию на 19.56 по времени Алматы цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 3,99%, до 95,64 доллара за баррель, а августовские фьючерсы на WTI дешевеют на 4,79%, до 91,64 доллара, сообщает РИА Новости.
 
Минутами ранее цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,77%, до 94,82 доллара за баррель.
 
На нефтяном рынке в четверг днем наблюдается обвал цен. Такой динамике способствуют ожидания рецессии мировой экономики в случае более агрессивного повышения учетной ставки Федрезервом США. Трейдеры ожидают исторического повышения процентной ставки Федрезерва на 1 процентный пункт позднее в этом месяце, такой сценарий стал казаться рынку возможным после данных о рекордной инфляции в США.
 

Президент РК поручил внедрить льготное кредитование сельхозтехники за счет средств оператора РОП

14.07.2022, 14:14 7411
Президент РК поручил внедрить льготное кредитование сельхозтехники за счет средств оператора РОП
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства поручил внедрить механизм льготного кредитования с целью приобретения отечественной сельхозтехники за счет средств оператора РОП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Массовое обновление парка сельхозтехники - актуальный вопрос. Важно задействовать все возможные источники финансирования. Поручаю внедрить механизм льготного кредитования с целью приобретения отечественной сельхозтехники за счет средств оператора РОП", - сообщил Токаев.

 
Он отметил, что без развитого агропромышленного комплекса невозможно говорить об обеспечении продовольственной безопасности. 

Это аксиома", - сказал президент.

 

В Казахстане прогнозируют дефицит дизельного топлива осенью

14.07.2022, 13:52 8276
В Казахстане прогнозируют дефицит дизельного топлива осенью
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - По оценкам экспертов, осенью в Казахстане может возникнуть дефицит дизельного топлива (100 тысяч тонн). Об этом в ходе расширенного заседания правительства сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Эта ситуация складывается из года в год, и всякий раз во время уборочных работ. Основной аргумент правительства - вымывание топлива с нашего рынка транзитным транспортом и жителями приграничных регионов соседних стран. Но проблема несколько глубже - существуют организованные, налаженные годами схемы по вывозу отечественных нефтепродуктов в близлежащие государства. АФМ нужно разобраться с этим вопросом. Представьте мне информацию, кто конкретно этим занимается. Затем примем окончательное решение", - заявил президент РК.

 
Также он поручил правительству, Агентству по защите конкуренции выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы.
 

Это снизит ценовой диспаритет с соседними странами и не отразится в целом на ценах для наших граждан", - отметил Токаев.

 
Глава государства сообщил, что ключевую роль в экономическом и социальном благополучии Казахстана играет газовая отрасль.
 

За счет введения новых промышленных объектов и газификации страны потребление газа на внутреннем рынке ежегодно увеличивается. За последние 10 лет объемы потребления газа на внутреннем рынке выросли более чем в два раза - с 9 до 19 миллиардов кубических метров", - сказал президент РК.

 
По его словам, дефицит газа в стране прогнозируется уже в следующем году.
 

При этом нужно понимать, что переориентация газа с экспортного на внутренний рынок - вынужденный шаг, который ведет к потере валютной выручки и ухудшению торгового баланса. Поэтому для решения данной проблемы необходимы системные меры, в том числе по увеличению ресурсной базы и переработки газа. Только нарастив добычу и переработку газа, государство сможет получать экспортную прибыль и в полной мере обеспечивать внутренние нужды. Поэтому для новых проектов по добыче газа следует проработать фискальные преференции", - сказал Токаев.

 
Правительство также должно четко распределить функции между соответствующими национальными компаниями.
 

Мы были вынуждены до конца текущего года продлить ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. Однако искусственное сдерживание цен в будущем может привести к дефициту. Это закон рынка. Поэтому правительству необходимо принять меры по запуску торгов, не допустив при этом ценовых перекосов", - заключил глава государства.

 

Участники Электроэнергетического совета СНГ обсудили вопросы сотрудничества в области возобновляемой энергетики

14.07.2022, 12:10 9936
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - В Нур-Султане состоялось 60-е заседание Электроэнергетического совета СНГ с участием представителей Республики Казахстан, Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также Туркменистана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Казахстан на совете представили вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов, представители АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "Самрук-Энерго" и системного оператора АО "KEGOC", информирует пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан. 
 
Сообщается, что в рамках проведенного заседания были обсуждены актуальные вопросы развития устойчивой низкоуглеродной электроэнергетики, сотрудничества стран СНГ в области возобновляемой энергетики с учетом поддержания национальной и региональной энергетической безопасности, а также рассмотрен ряд документов, внесенных координационным советом при Электроэнергетическом совете СНГ. 
 

На заседании Жандос Нурмаганбетов выступил с докладом о вопросах развития электроэнергетики в Республике Казахстан, в котором отметил важность перехода на низкоуглеродное развитие с последующей трансформацией в безуглеродную экономику и рассказал о проводимых мероприятиях, направленных на достижение Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году", - сообщает пресс-служба ведомства. 

 
Также вице-министр энергетики Казахстана рассказал о проводимых работах, направленных на создание условий для цифровизации электроэнергетической отрасли. 
 

В этом году разработан проект концепции Smart Grid до 2030 года, где определены общие направления цифровизации отрасли", - подчеркнули в министерстве.

 

В Казахстане возвращается популярность систем международных денежных переводов

14.07.2022, 10:06 11826
В Казахстане возвращается популярность систем международных денежных переводов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Финансовые санкции и уход Visa и Masterсard из РФ, а также массовая миграция россиян в Казахстан возвращают популярность системам денежных переводов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За январь-май 2022 года объем переводов через системы международных денежных переводов (СДП) из-за рубежа в РК составил рекордные 178,8 млрд тенге - на 58,4% больше по сравнению с январем-маем 2021 года, информирует ranking.kz.
 
Две трети полученных из-за рубежа средств в текущем году пришлись лишь на апрель и май - 52,5 млрд и 69,2 млрд тенге соответственно. Это самые высокие месячные показатели в секторе за все время.
 
По данным аналитиков, наибольший объем средств (более 40% от общей суммы) был отправлен в РК из России: 72,3 млрд тенге, рост - сразу в 3,1 раза за год. При этом из них на апрель пришлось 18,3 млрд тенге, на май - сразу 45,6 млрд тенге. Таким образом, непосредственно в мае на Россию пришлось две трети переводов из-за рубежа в РК.
 
Далее по объему переводов в РК за январь-май идут США (19,8 млрд тенге), Кыргызстан (19,1 млрд тенге), Южная Корея (17 млрд тенге) и Узбекистан (16,3 млрд тенге). Значительные объемы средств пришлись также на Германию (8,7 млрд тенге) и Турцию (5,8 млрд тенге).
 

Почти две трети переводов ожидаемо были получены через российскую систему "Золотая Корона": 113,6 млрд тенге - на 83,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следом идут Western Union (33,1 млрд тенге) и MoneyGram (21,5 млрд тенге)", -уточняется в обзоре.

 

Товарооборот России и Казахстана увеличился на 6% за год

14.07.2022, 09:50 12321
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - За январь-апрель текущего года товарооборот Казахстана с Россией достиг 7,2 млрд долларов США - на 6% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации finprom.kz, в структуре товарооборота импорт вырос на 7,3% за год, до 5,1 млрд долларов США, экспорт - на 2,8% за год, до 2,1 млрд долларов США. Доля импорта составила 70,8% от товарооборота РК с РФ, доля экспорта - 29,2%.
 
В структуре товарооборота РК Россия занимает 18,1%, в структуре экспорта - 7,9%, в структуре импорта - 38,5%.
 
По данным анализа, ключевая категория импорта в РК из России - машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты. Таких товаров за четыре месяца ввезли на 1,1 млрд долларов США - на 16% меньше, однако, чем годом ранее. Вторую и третью строчки заняли металлы и изделия из них (913,1 млн долларов США), а также продукты животного и растительного происхождения и готовые продовольственные товары (910,5 млн долларов США).
 

Среди экспортных категорий ключевая - минеральные продукты: здесь сумма составила 700,6 млн долларов США - на 10,7% меньше, чем годом ранее. Далее идут металлы и изделия из них (668,8 млн долларов США) и химическая продукция, включая каучуки и пластмассы (404,4 млн долларов США)", - говорится в обзоре.

 
На 1 января текущего года обязательства резидентов РК перед российскими инвесторами достигли 19,2 млрд долларов США - сразу на 57% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 12,2 млрд долларов США, плюс 4,4% за год.
 

Основной объем вложений российских инвесторов пришелся на сферы финансовой и страховой деятельности (5,9 млрд долларов США), обрабатывающей промышленности (5,1 млрд долларов США), а также оптовой и розничной торговли и авторемонта (2,7 млрд долларов США). В свою очередь валовой приток прямых российских инвестиций по итогам первого квартала текущего года достиг 498,5 млн долларов США - сразу на 70,4% больше, чем в первом квартале прошлого года", - рассказали аналитики, отметив, что в соответствующем периоде прошлого года показатель составлял лишь 292,5 млн долларов США, минус 0,9% за год.

 

МИИР: в стоимость казахстанских авто утилизационный сбор не включается

13.07.2022, 20:25 19571
МИИР: в стоимость казахстанских авто утилизационный сбор не включается
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Отечественные производители под встречные обязательства по локализации в рамках законодательства ЕАЭС освобождены от уплаты таможенных пошлин и утилизационного сбора, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Механизм освобождения от уплаты утильсбора происходит путем оплаты и последующего возврата идентичной суммы за каждый производимый автомобиль, сообщает пресс-служба МИИР РК.
 

В СМИ распространяется недостоверная информация о якобы выделенных государственных субсидиях в размере 21,3 млрд тенге в 2019 году и 40,8 млрд тенге в 2020 году для группы компаний "Аллюр". Учитывая, что оператором расширенных обязательств производителей определено АО "Жасыл даму", возврат утильсбора от данной компании на основании "Международных стандартов финансовой отчетности (IAS) 20" классифицируется аудиторами как "Государственные субсидии". Данный факт и вызвал недопонимание у представителей СМИ", - сообщили в министерстве. 

 
В МИИР добавили, что указанные выше суммы фактически являются освобождением производителя от уплаты утилизационного сбора путем возврата ранее уплаченных средств компании "Жасыл даму".
 
Вместе с тем в настоящее время в МИИР прорабатываются изменения в законодательство в части введения прямого освобождения отечественных производителей от утилизационного сбора без механизма "оплата-возврат".
 

Также следует отметить, что в связи с освобождением отечественных производителей от утилизационного сбора в стоимость казахстанских автомобилей утилизационный сбор не включается", - сообщили в ведомстве.


Напомним, с 23 мая утильсбор за все автомобили будут взимать по сниженным ставкам. Решение принято Министерством экологии и природных ресурсов с целью пойти навстречу автомобилистам.
 

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