ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе IV Консультативной встречи глав государств Центральной Азии высказался о необходимости повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Даже беглый взгляд на карту говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии на стыке России, Китая, Южной Азии, Ближнего Востока и Южного Кавказа. В новых геополитических реалиях роль нашего региона в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает. В этих условиях Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут. С 2017 года перевозка контейнеров по маршрутам данного коридора выросла почти в 3 раза - до 25 тысяч. Кроме того, Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги Мазари - Шариф - Кабул - Пешавар. В частности, мы можем обеспечить бесперебойную поставку материалов верхнего строения железнодорожных путей и предоставить подвижной состав", - сказал Токаев.
Президент отметил, что со своей стороны Казахстан призывает партнеров активнее использовать железную дорогу Казахстан - Туркменистан - Иран, кратчайший маршрут между Восточной Азией и странами Персидского залива.
В ходе моего недавнего визита в Иран состоялся запуск первого контейнерного поезда из Казахстана в Турцию через территорию Туркменистана и Ирана. Это новое логистическое решение позволяет преодолеть свыше 6 тысяч километров всего за 12 дней. Выход на рынки стран Ближнего Востока и Европы могут предоставить казахстанские морские порты Актау и Курык. Уверен, такой же позиции придерживается и Туркменистан, который успешно развивает инфраструктуру порта Туркменбаши. При этом нашим странам нельзя упускать из виду вопросы развития транспортных коммуникаций между собой. В настоящее время мы активно сотрудничаем с Узбекистаном. Запуск железнодорожной линии Дарбаза - Мактарал позволит увеличить пропускную способность в 2 раза и сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза", - добавил глава государства.
Также президент отметил, что Казахстан поддерживает строительство новой автомобильной дороги Туркменбаши - Гарабогаз - граница Казахстана.
С 2025 года планируется начать работы по реконструкции участка автомобильной дороги Жанаозен - граница Туркменистана. Координация деятельности в данной сфере позволила бы существенно увеличить отдачу от наших транспортно-логистических проектов. Поэтому правительства должны тесно взаимодействовать по вопросам оптимизации тарифной политики и упрощению административных процедур для транзитных перевозок. Конечно же, наши амбиции не должны ограничиваться позиционированием Центральной Азии как исключительно сухопутного моста и поставщика сырьевых ресурсов. Построение подлинно устойчивой экономической модели требует масштабной индустриализации и опережающего развития новых перспективных отраслей экономики", - заключил Токаев.