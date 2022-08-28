Смаилов: ситуация по обеспечению сахаром стабилизировалась

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Премьер-министр Республики Казахстан отметил, что ситуация по обеспечению сахаром стабилизировалась: сахар есть в наличии, запасы пополняются, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Нельзя допускать создания ажиотажа в регионах. Поэтому важно пресекать манипуляции со стоимостью сахара, выявлять неконкурентные действия и непродуктивных посредников", - сказал Смаилов на заседании правительства в субботу.
Глава правительства напомнил о многочисленных жалобах населения на дефицит сахара и его высокую цену.
Главой государства высказана справедливая критика относительно обеспечения рынка сахаром. Уже разработан соответствующий комплексный план по развитию данной отрасли", - сказал Смаилов.
Он отметил, сто в первую очередь перед правительством стоит задача по обеспечению казахстанских сахарных заводов отечественным сырьем.
В этой связи планируется увеличить посевные площади более чем в 3 раза, с 11,5 тысячи до 38 тысяч гектаров.
Это позволит в ближайшие 5 лет довести объемы производства сахара из отечественного сырья до 250 тысяч тонн ежегодно", - подчеркнул глава кабмина.
Кроме того, добавил он, требуется значительная модернизация имеющихся сахарных заводов и расширение их производственных мощностей.
Учитывая вышеизложенное, премьер дал поручение Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством торговли и интеграции, акиматами регионов реализовать комплексный план в полном объеме.
В ходе заседания Смаилов поручил Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством торговли, холдингом "Байтерек" проработать вопрос льготного кредитования сахарных заводов для их модернизации и пополнения оборотных средств на приобретение сырья.
Также надо установить встречные обязательства перед заводами, в том числе по недопущению скачков цен на реализуемую продукцию", - уточнил Смаилов.
Вместе с тем Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом павлодарской области, холдингом "Байтерек" принять меры по расширению объемов производства сахарной свеклы в регионе, а также проработать вопрос строительства нового сахарного завода в Павлодарской области.
Министерству торговли поручено проработать вопрос установления минимальных розничных цен на сахар для защиты внутреннего рынка от демпинга.
Напомним, после критики Токаева министр торговли и интеграции Бахыт Султанов был освобожден от должности.