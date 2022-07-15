Президент РК объявил выговоры министрам торговли и сельского хозяйства

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - МИИР РК совместно с акиматами проводит работу по оцифровке и наполнению данных об инженерной инфраструктуре регионов. Эта мера предусмотрена в рамках национального проекта "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций", передает KAZAKHSTAN TODAY.

До 2024 года планируется полная оцифровка крупных населенных пунктов в части инженерной инфраструктуры. В текущем году проводится инвентаризация 9,3 тысячи га застроенной территории Актобе, Караганды, Усть-Каменогорскв, Лисаковскв (Костанайская область) и Арыси (Туркестанская область). По итогам первого полугодия инвентаризировано 3,8 тысячи га территории, сообщает пресс-служба МИИР

За счет местного бюджета проводится инвентаризация подземных и наземных коммуникаций 10,7 тысячи га населенных пунктов, в числе которых Павлодарская (Павлодар - 1092,36 га, Аксу - 524,49 га, Экибастуз - 2724,17 га, с. Шарбакты - 178,12 га, с. Коктобе - 120,0 га, с. Железинка - 89,2 га), Акмолинская (Атбасар - 400,28 га, Щучинск - 1137 га), Туркестанская (Ленгер - 473,25 га, с. Мырзакент - 24,9 га, с. Шаульдер - 222,65 га, Жетысай - 57,37 га), Западно-Казахстанская (Уральск - 124,68 га, Аксай - 400,79 га, с.Жанибек - 4,45 га, Казталовка - 63,31 га, Каменка - 84,6 га, Каратобе - 60,0 га, Чапаев - 140,2 га), Северо-Казахстанская (с. Бесколь - 443,10 га) области.

Таким образом, цифровые данные инженерных коммуникаций вносятся в автоматизированную информационную систему градкадастра, тем самым обеспечивая единый учет, сбор, обработку, хранение и представление информации на всей территории республики.

На сегодня база данных градкадастра содержит 63,7% (328 тысяч га) сведений об инженерных коммуникациях. Для работы с инфраструктурными данными местным исполнительным органам и субъектам естественных монополий будет обеспечен доступ к единому геопорталу.