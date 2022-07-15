Президент поручил в срочном порядке разработать отраслевой проект по развитию сахарной отрасли

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НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства отметил, что страна на 90% зависит от импортного сахара, и назвал это серьезным просчетом правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам президента, из ранее введенных семи сахарных заводов сегодня действуют только четыре (в Алматинской и Жамбылской областях), которые загружены лишь на треть (31%). Минсельхозом планируется увеличить долю свекловичного сахара в 6 раз к 2026 году (с 7 до 43%). Однако за последние четыре года площади сахарной свеклы сократились на треть.

Мы на 90% зависим от импортного сахара. Здесь можно ссылаться на решения в рамках ЕАЭС, но это в любом случае - это серьезный просчет правительства. Значит, не защитили позицию государства. Правительству нужно в срочном порядке разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли. Цель - значительное сокращение импортозависимости, постепенный переход к самообеспечению", - сказал Токаев.

При этом он отметил, что интерес со стороны внутренних и иностранных инвесторов к этой отрасли достаточно высок, нужны правильные подходы.

Это принципиальный вопрос, имеющий в том числе внутриполитическое значение", - подчеркнул глава государства.

Токаев подчеркнул, что в условиях сложной международной обстановки многократно возрастает актуальность продовольственной безопасности. Рост мировых цен на продукты питания уже достиг 34%. Цена пшеницы выросла на 47%, круп - на 18%. Из-за засушливой погоды ожидается снижение урожайности в странах Европейского союза, США, Канаде и других.

На этом фоне в Казахстане наблюдается замедление темпов роста сельхозпроизводства. Производство сливочного масла сократилось на 12%, обработанного молока - на 7,5%, сахара - на 5,6%, сыров - на 3%. В то же время объемы импорта выросли на 22%. В частности, ввоз молока увеличился на 17%. Профильное министерство докладывает, что в 2023 году Казахстан достигнет продовольственной независимости по мясу птицы (доля импорта - 40%), колбасным изделиям (44%) рыбе (60%), сырам и творогу (50%), сахару (60%), молочной продукции (4%). В общем, мы видим иную картину", - высказался он.