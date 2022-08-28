В Минсельхозе рассказали, как будут бороться с зависимостью от импорта сахара

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Ввиду высокого износа технологического оборудования, закредитованности и отсутствия оборотных средств, демпинга цен, применяемого соседними странами, загрузка мощностей отечественных сахарных заводов остается на низком уровне. Об этом сообщил на заседании правительства вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отсутствие отечественного сырья ввиду мелкотоварности СХТП и малых посевных площадей, высокой стоимости импортных семян, низкой технической оснащенности фермеров и проблем по обеспечению поливной водой являются основными факторами снижения посевных площадей с 85 тысяч га в 1990-х годах до 11,6 тысячи га в текущем году", - сообщил Тамабек, озвучивая доклад по разивтию сахарной отрасли.

По его информации, в республике при потреблении сахара в объеме 532 тысяч тонн в год обеспечение за счет отечественного сырья составило 7%, за счет переработки тростника-сырца отечественными заводами - 35%, импорта сахара - 58%.

При этом он отметил, что в стране имеются ключевые факторы для успешного развития отрасли, это наличие орошаемых земель, большая емкость внутреннего рынка, незагруженные мощности 4 действующих заводов, способных обеспечить потребность внутреннего рынка, рабочая сила.

Тамабек напомнил, что в соответствии с поручением главы государства разработан комплексный план по развитию сахарной отрасли до 2026 годы, который включает 4 основных раздела, состоящих из 33 мероприятий.

Комплексным планом предусмотрено: увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы, ввод новых орошаемых земель, внедрение водосберегающих технологий полива, развитие семеноводства, а также техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы, строительство нового инновационного завода", - сообщи спикер.

Согласно статье 411 Налогового кодекса РК до 1 января 2023 года предусмотрены налоговые льготы на производство свекловичного сахара снижением НДС до 70%.

Кроме того, комплексным планом предусматривается мероприятие по продлению срока действия преференций, а также дополнение перечня тростниковым сахаром. К тому же будут проработаны вопросы введения минимального уровня цен (МУЦ) на сахар, совершенствования механизма предоставления мер государственной поддержки, в том числе увеличение нормативов субсидирования при сдаче сахарной свеклы на переработку и нормативов субсидирования семеноводства с учетом роста цен на семена и гибриды.

В целом общий объем инвестиций на развитие сырьевой базы составит порядка 495 млрд тенге. Необходимый объем субсидирования материально-технических ценностей составляет 168 млрд тенге, в том числе субсидии на пополнение основных и оборотных средств сахарных заводов - 39,3 млрд тенге", - проинформировал вице-министр.

По его словам, реализация комплексного плана позволит в ближайшие 5 лет довести объемы производства сахара из отечественного сырья до 250 тысяч тонн ежегодно.

При этом к 2026 году по сравнению с 2021 годом доля импорта снизится с 58% до 17%, обеспеченность за счет переработки отечественного сырья увеличится с 7% до 43%", - заверил Тамабек.



