Казахстан в три раза увеличит парк вертолетов для тушения пожаров

Фото: МЧС РК

НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Количество вертолетов с водосбрасывающими устройствами для тушения пожаров будет увеличено в три раза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нужно провести дноуглубительные работы в водоемах рядом с лесными массивами, чтобы вертолетная техника могла на "коротком плече" брать воду и тушить такие пожары. Мы приобретем дополнительные водосбрасывающие устройства, чтобы увеличить парк вертолетов в три раза, которые могут быть использованы для тушения пожаров. Это касается всех регионов, включая Костанайскую область", - сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов во время совещания по вопросам комплексного социально-экономического развития Костанайской области.

Он также обратил внимание на недоработки акимата региона в сфере образования. В частности, он отметил срыв сроков окончания капитального ремонта в 7 школах региона, из-за чего дети вынуждены учиться в неприспособленных местах (детские сады, дома культуры, здания сельских акиматов).

Нужно принять оперативные меры для решения этой проблемы. В целом необходимо более ответственно подходить к сфере образования, так как дети должны учиться в соответствующих условиях", - подчеркнул глава кабмина.

Переходя к экономическому блоку вопросов, Смаилов отметил, что для повышения благосостояния жителей области необходимо проводить работу по запуску инвестиционных проектов, способных дать импульс социально-экономическому развитию всего региона.

По его словам, в рамках нацпроекта "Сильные регионы - драйвер развития страны" и программы "Ауыл - Ел бесігі" Костанайской области выделено 6,7 млрд тенге на реализацию 75 проектов в 32 сельских населенных пунктах. В целом же на развитие региона в 2022 году из республиканского бюджета было выделено 115,9 млрд тенге, а также еще 31,7 млрд тенге в рамках уточнения бюджета.

Эти средства направлены в первую очередь на социальные нужды, развитие инфраструктуры и агропромышленного комплекса области. Акимат должен обеспечить эффективное использование данных средств", - отметил премьер-министр.

Алихан Смаилов также обратил внимание на необходимость вести планомерную работу по недопущению нехватки и необоснованного роста цен на продукты питания. По его словам, акимату в этом направлении нужно активизировать использование имеющихся механизмов.

Кроме того, глава правительства подчеркнул важность дальнейшей диверсификации экономики региона. Так, в 2022 году в области был запланирован запуск 45 новых проектов на $38 млрд, сообщает пресс-служба правительства.

В заключение Смаилов поручил проработать вопрос выделения средств на реализацию проектов теплоснабжения, обеспечить своевременное финансирование проекта по реконструкции автомобильной дороги Костанай - Денисовка, до конца 2022 года принять меры по улучшению состояния дорог местного значения.

Помимо этого, Алихан Смаилов поручил проработать вопросы строительства нового перинатального центра в области, который в последующем будет увеличен до многофункционального медицинского учреждения, выделения средств для восстановления детского культурного летнего оздоровительного комплекса "Достык" Аулиекольского района, а также финансирования строительства поликлиники в городе Тобыле и ряд других.