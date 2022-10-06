Токаев: СЭЗ Карагандинской области должны стать площадкой для релокации зарубежных компаний

КАРАГАНДА. 5 ОКТЯБРЯ - На встрече с общественностью Карагандинской области президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны Saran в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.



По словам президента, в Карагандинской области на территории специальной экономической зоны "Сарыарка" и индустриальной зоны Saran уже реализуется ряд перспективных промышленных проектов, запущены крупные предприятия.



"Они могут и должны выступить в качестве площадок для релокации зарубежных компаний. Нужны только соответствующие условия. Поэтому правительству поручается завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны Saran", - сказал Токаев.

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В целом, выступая перед общественностью, глава государства обозначил семь приоритетов в развитии Карагандинской области: поддержка обрабатывающей промышленности; повышение транзитно-транспортного потенциала региона; развитие моногородов, улучшение экологической ситуации; обеспечение безопасных условий труда на промышленных предприятиях; водоснабжение и развитие сельского хозяйства; развитие инфраструктуры образования, здравоохранения, спорта и культуры; развитие областного центра.





