Птицефабрику в Костанайской области подозревают в завышении цен на яйца

Костанай. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан начато расследование в отношении птицефабрики ТОО "Жас-Канат 2006" в Костанайской области.
Расследование начато департаментом АЗРК по Костнайской области в отношении ТОО "Жас-Канат 2006" по признакам нарушения Предпринимательского кодекса РК: злоупотребление доминирующим положением в части установления и поддержания монопольно высоких цен при оптовой реализации яйца куриного.
Основанием послужило обнаружение антимонопольным органом при осуществлении своей деятельности в действиях субъектов рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции", - рассказали в пресс-службе АЗРК.